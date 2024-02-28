Новые правила растаможки: что изменится на авторынке РФ после 1 апреля

Главред «За рулем» дал прогноз цен на ввезенные из ЕАЭС автомобили

Сначала государство взялось за контроль уплаты утильсбора на ввозимые в страну автомобили, а с 1 апреля хотят ввести тотальный контроль за таможенными платежами.

Доплатить!

С 1 апреля 2024 года все недоплаченные налоги и сборы, вследствие занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС, будут доначисляться при уплате утилизационного сбора, обязательного к уплате физическими и юридическими лицами. Цель – пресечь схематозный ввоз автомобилей.

Корректность расчета будет контролировать Федеральная таможенная служба в соответствии с Постановлением Правительства № 152 от 13 февраля 2024 года. Если коротко, суть проста: всё, что было сэкономлено при растаможке автомобилей в Киргизии, Казахстане и других странах ЕАЭС, придется доплатить . А именно:

таможенную пошлину

НДС

акциз

Таможня станет отслеживать сделанные в странах ЕАЭС платежи – и все недоимки плюсовать к утилизационному сбору. Если, допустим, в Киргизии за автомобиль по причине занижения инвойсовой стоимости (типичный схематоз) было уплачено 2000 евро таможенной пошлины, а по тарифной сетке за этот автомобиль необходимо было заплатить 12 000 евро, значит недостающие 10 000 евро приплюсуют к сумме утилизационного сбора.

А заодно приплюсуют недоимки по НДС и по акцизу – если таковые будут обнаружены. И только после уплаты в полном объеме начисленного совокупного платежа вы сможете легализовать машину в России .

Что за СУР?

Для сквозного контроля за потоком импортных товаров, включая автомобили, создается Система управления рисками (СУР). Предполагается, что система будет действовать в России, Беларуси, Армении, Казахстане и Киргизии.

Идея в том, чтобы проследить происхождение товара, поставщика и конечного приобретателя. И все платежи. Чтобы система нормально работала, та же Киргизия и Казахстан должны поделиться своими таможенными базами, сделать их прозрачными. Если не поделятся, СУР превратится в сюр и работать не будет.

Взгляд назад

Станет ли таможня разбираться в темных делишках прошлого, шерстить ввезенные ранее и уже поставленные на учет автомобили и требовать от их нынешних собственников доплатить всё, что было недоплачено? Надеюсь, что нет.

Формально у таможни есть право требовать заплатить всё, что утаили ранее. Однако для этого таможенные базы данных соседних государств должны быть не просто прозрачными с 1 апреля, но и давать возможность ретроспективного взгляда на ввезенные ранее автомобили.

На те же грабли

Можно смело предположить, что после 1 апреля возникнет та же ситуация, что с уплатой утилизационного сбора: появятся тысячи покупателей, которые надеялись проскочить с покупкой и легализацией дешевых «альтернативных» автомобилей до 1 апреля – и не успеют.

Им придется доплачивать таможенные сборы. Люди снова (как в случае с утильсбором) будут требовать отсрочку или «переходный период» для тех, кто купил машины буквально накануне и не успел в таможню. Не уверен, что на сей раз им пойдут навстречу.

Подорожают ли машины

Те, что ввозятся альтернативными каналами – конечно. ­И значительно.

Берем тот же Geely Monjaro, один из самых популярных у серых продавцов. У официальных дилеров он стоит чуть дешевле 5 млн рублей. У альтернативщиков его можно было купить за 4 млн, а в последнее время – даже за 3,5 миллиона. Теперь в «серых» автосалонах он будет стоить, по моим прикидкам, лишь на 300–400 тысяч дешевле, чем у официалов. Без заводской гарантии, без русификации мультимедийной системы, которая тоже денег стоит.

Поэтому альтернативный ввоз автомобилей будет усыхать и по объему, и по представленному модельному ряду, а покупатели потихоньку начнут мигрировать в салоны официальных дилеров. А когда официалы становятся единовластным хозяином положения, желание поднять цены возникает само собой.







