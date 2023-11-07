Где купить Geely по прайсу – рейд по дилерским центрам
Компания Geely в России входит в тройку самых популярных – на ее автомобили стабильно высокий спрос. В прошлом году машин не хватало на всех желающих – наблюдался перманентный дефицит в автосалонах, да и с ценами была чехарда. А как сейчас обстоят дела?
Держи карман шире
Сначала я посетил мультибрендовый дилерский центр на западе Московской области. В прошлые наши визиты в шоу-румы других марок здесь неизменно огорчали высокими накрутками относительно РРЦ. Ничего не изменилось и в этот раз.
Меня интересовал рестайлинговый Coolray, но в момент посещения его еще не привезли. Предлагали подождать день-другой. Или присмотреться к другим моделям. Я и присмотрелся.
Если к официальной цене Атласа и Тугеллы накинуты терпимые 50-80 тысяч рублей, то за флагманский Monjaro просят дикую доплату.
Вот автомобиль в топ-версии Exclusive по прайсу стоит 4 млн 975 тысяч рублей. А на табличке указана совсем другая цена – 6 млн 140 тысяч рублей. Пометка про установленное допоборудование положение не спасает – ну не могут сигнализация, защита картера и коврики в салоне стоить так дорого.
Присмотрюсь к средней комплектации Flagship, где из допов числятся только коврики – вдруг она не будет столь разорительной? Какой там! При РРЦ в 4 млн 874 тыс. рублей машина выставлена за 5 млн 580 тысяч. Караул!
Откуда такая наценка? Продавец отвечает честно – модель дефицитная, привозят их меньше, чем готовы купить. Если продавать по РРЦ, весь склад разберут за неделю. А следующая поставка через три месяца – чем будем торговать все это время?
Я не ухожу, и менеджер включается. Узнал, готов ли я воспользоваться программой trade in. И пообещал поговорить с руководством о скидке. В случае положительного решения отдаст машину за 5 миллионов. Все равно – грабеж.
Уже лучше
Следом отправляюсь в салон на севере Москвы. Рестайлингового Кулрея тоже пока нет, зато встретил привезенный по параллельной схеме минивэн Okavango за 3,3 млн рублей. Кроссоверы Atlas Pro и Tugella предлагаются здесь с такой же наценкой – в 50-80 тысяч. Как купить их подешевле?
Предложение менеджера оказалось предсказуемым: оформив кредит и сдав машину по trade in, можно скинуть цену на 200 и 300 тысяч соответственно.
Но меня больше интересует Monjaro – неужели и здесь на него дикая наценка? Цена завышена, но не как в предыдущем салоне – в средней комплектации машина выставлена за 5,1 млн рублей.
Прибавку относительно РРЦ объясняют допами: сигналка, защита картера, коврики в салоне, сетка перед радиатором. Выяснилось, что при предметном интересе мне отдадут эту машину за 4,9 млн. А при оформлении кредита – за 4,5 млн. Тютелька в тютельку, как указано на официальном сайте марки.
А вот клиентский тест-драйв пройти не получилось из-за… сумерек. Не думал, что в темное время суток машины перестают ездить.
Без допов не продают
Еду в салон на севере Московской области. Почетное место, у самого входа, занимает обновленный Coolray. В исполнении Flagship за него тут просят 3,3 млн рублей – на 365 тысяч дороже РРЦ!
Читаю сопроводительную табличку. Сигнализация – 75 тысяч рублей, ковры в салон – 12 тысяч, в багажник – 9. А самая дорогостоящая позиция – керамическая обработка кузова за 180 тысяч рублей.
На пожелание приобрести машину без всех этих допов менеджер отреагировал без энтузиазма. Дескать, свежих Кулреев пока мало, выбирать не из чего.
Monjaro Flagship здесь выставлен за те же 5,1 млн рублей. И тут готовы скинуть пару сотен. Будь у меня больше времени, смог бы «продавить» и уступку в 300 тысяч.
Торг здесь уместен
Финальной точкой стал салон на северо-востоке Москвы. Шоу-рум маленький, вмещает всего четыре машины. Неприятно удивила цена на Atlas Pro – за 3,5 млн рублей мне его еще встречать не доводилось. Безумно дорого!
Зато Monjaro Flagship здесь выставлен за 4 млн 990 тысяч рублей. Причем менеджер с ходу согласился скинуть 100 тысяч. Стоило мне развернуться в сторону выхода, как я услышал о готовности продать машину по РРЦ и без допов.
В общем, все дилеры готовы «подвинуться». Скидку ниже официального прайса вам вряд ли дадут, но приобрести Geely по РРЦ вполне реально.
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