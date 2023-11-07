Где купить Geely по прайсу – рейд по дилерским центрам

Эксперт «За рулем» проехал по автосалонам Geely и сравнил цены на автомобили

Компания Geely в России входит в тройку самых популярных – на ее автомобили стабильно высокий спрос. В прошлом году машин не хватало на всех желающих – наблюдался перманентный дефицит в автосалонах, да и с ценами была чехарда. А как сейчас обстоят дела?

Держи карман шире

Сначала я посетил мультибрендовый дилерский центр на западе Московской области. В прошлые наши визиты в шоу-румы других марок здесь неизменно огорчали высокими накрутками относительно РРЦ. Ничего не изменилось и в этот раз.

Меня интересовал рестайлинговый Coolray, но в момент посещения его еще не привезли. Предлагали подождать день-другой. Или присмотреться к другим моделям. Я и присмотрелся.

Если к официальной цене Атласа и Тугеллы накинуты терпимые 50-80 тысяч рублей, то за флагманский Monjaro просят дикую доплату.

Вот автомобиль в топ-версии Exclusive по прайсу стоит 4 млн 975 тысяч рублей. А на табличке указана совсем другая цена – 6 млн 140 тысяч рублей. Пометка про установленное допоборудование положение не спасает – ну не могут сигнализация, защита картера и коврики в салоне стоить так дорого.

Шесть с лишним миллионов – рекордная для Monjaro цена. Дороже в Московском регионе вы вряд ли встретите.

Присмотрюсь к средней комплектации Flagship, где из допов числятся только коврики – вдруг она не будет столь разорительной? Какой там! При РРЦ в 4 млн 874 тыс. рублей машина выставлена за 5 млн 580 тысяч. Караул!

Откуда такая наценка? Продавец отвечает честно – модель дефицитная, привозят их меньше, чем готовы купить. Если продавать по РРЦ, весь склад разберут за неделю. А следующая поставка через три месяца – чем будем торговать все это время?

Я не ухожу, и менеджер включается. Узнал, готов ли я воспользоваться программой trade in. И пообещал поговорить с руководством о скидке. В случае положительного решения отдаст машину за 5 миллионов. Все равно – грабеж.

Monjaro в базовой версии Luxury не найти – к дилерам такие не поступают с начала года.

Уже лучше

Следом отправляюсь в салон на севере Москвы. Рестайлингового Кулрея тоже пока нет, зато встретил привезенный по параллельной схеме минивэн Okavango за 3,3 млн рублей. Кроссоверы Atlas Pro и Tugella предлагаются здесь с такой же наценкой – в 50-80 тысяч. Как купить их подешевле?

Предложение менеджера оказалось предсказуемым: оформив кредит и сдав машину по trade in, можно скинуть цену на 200 и 300 тысяч соответственно.

Но меня больше интересует Monjaro – неужели и здесь на него дикая наценка? Цена завышена, но не как в предыдущем салоне – в средней комплектации машина выставлена за 5,1 млн рублей.

Обновленных Кулреев пока завезли мало – дилерам предстоит распродать дорестайлинговые образцы. Правда, на серьезные скидки они не идут.

Прибавку относительно РРЦ объясняют допами: сигналка, защита картера, коврики в салоне, сетка перед радиатором. Выяснилось, что при предметном интересе мне отдадут эту машину за 4,9 млн. А при оформлении кредита – за 4,5 млн. Тютелька в тютельку, как указано на официальном сайте марки.

А вот клиентский тест-драйв пройти не получилось из-за… сумерек. Не думал, что в темное время суток машины перестают ездить.

Без допов не продают

Еду в салон на севере Московской области. Почетное место, у самого входа, занимает обновленный Coolray. В исполнении Flagship за него тут просят 3,3 млн рублей – на 365 тысяч дороже РРЦ!

Читаю сопроводительную табличку. Сигнализация – 75 тысяч рублей, ковры в салон – 12 тысяч, в багажник – 9. А самая дорогостоящая позиция – керамическая обработка кузова за 180 тысяч рублей.

На пожелание приобрести машину без всех этих допов менеджер отреагировал без энтузиазма. Дескать, свежих Кулреев пока мало, выбирать не из чего.

Новый Coolray – машина дефицитная. Партия из первых автомобилей разошлась за пару дней.

Monjaro Flagship здесь выставлен за те же 5,1 млн рублей. И тут готовы скинуть пару сотен. Будь у меня больше времени, смог бы «продавить» и уступку в 300 тысяч.

Торг здесь уместен

На Monjaro сейчас наблюдается высокий спрос. В некоторые недели эта модель входит в тройку самых популярных иномарок на нашем рынке.

Финальной точкой стал салон на северо-востоке Москвы. Шоу-рум маленький, вмещает всего четыре машины. Неприятно удивила цена на Atlas Pro – за 3,5 млн рублей мне его еще встречать не доводилось. Безумно дорого!

Зато Monjaro Flagship здесь выставлен за 4 млн 990 тысяч рублей. Причем менеджер с ходу согласился скинуть 100 тысяч. Стоило мне развернуться в сторону выхода, как я услышал о готовности продать машину по РРЦ и без допов.

В общем, все дилеры готовы «подвинуться». Скидку ниже официального прайса вам вряд ли дадут, но приобрести Geely по РРЦ вполне реально.

Нормальные иномарки взамен «китайцев» – 4 модели, которые можно купить прямо сейчас

«За рулем» можно читать в Viber