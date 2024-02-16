У частных перевозчиков хаос — все спешат купить машины до 1 апреля, и вот почему

Эксперты рассказали, как с 1 апреля изменятся поставки и цены на авто из Китая

Согласно новым нормам на ввоз машин в РФ из Евразийского экономического союза, российская таможня с 1 апреля начнет взимать недоимку за автомобиль, растаможенный в ЕАЭС по заниженной стоимости.

Другими словами, будут закрыты все лазейки, благодаря которым китайские машины ввозились в нашу страну дешевле. О том, как теперь изменятся маршруты и на сколько вырастут цены на автомобили, рассказали эксперты автоотрасли.

Меры Правительства РФ призваны поддержать официальные поставки и интерес к отечественному производству, отмечает заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков

«Все будут в равных условиях: и частники, и юрлица. Поставка электромобилей из Китая на юридическое лицо уже невозможна, их можно привезти только на частное лицо для собственного пользования. При ввозе через Киргизию выгода могла составлять до 1,5-2 млн рублей», — отмечает эксперт.

Речь идет о марках Lixiang, Zeekr, HiPhi, Rising, Avatr — эти популярные модели ввозились для частных лиц, по «серым» схемам или параллельному импорту напрямую из КНР в РФ.

Владелец проекта «Автомаркетолог», экс-президент Ассоциации российских автомобильных дилеров Олег Мосеев привел статистику, что за 2023 год более 30% китайских машин ввозились из Киргизии и Белоруссии. Он предположил, что с апреля доля ввоза напрямую увеличится, а эти две республики потеряют позиции на рынке РФ. Но может возрасти доля Казахстана, подчеркнул Мосеев.

«Разговаривал с компанией, занимающейся организацией сервиса по логистике для частников. У них сейчас полный беспредел, потому что все срочно заказывают машины, чтобы они успели приехать до 1 апреля, чтобы не попасть на допрасходы. Если, например, себестоимость Kia K5 в РФ в максимальной комплектации 3,764 млн рублей, то маржа дилера при ввозе из Белоруссии составит 10%, и цена получится в районе 4,1 млн. Такую же машину привезут из Казахстана на 700 тысяч дороже», — объяснил эксперт.

Отмечается, что все новые ограничения не затронут электромобили. Согласно постановлению правительства, их будут поставлять только напрямую и растаможивать в РФ. Что касается альтернативных маршрутов, эксперты не рискнули давать прогноз на этот счет. Дело в том, что практика показывает, что при введении ограничений на одну группу стран тут же формируются льготные параметры в других.

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Источник: bfm.ru