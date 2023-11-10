Автодилер объяснил, чем чреваты сделки по покупке автомобиля через частников

Ренат Тюктеев: покупка машин через физлица не гарантирует безопасность сделки

Принятые Минпромторгом решения в части уплаты утильсбора призваны сделать российский автомобильный рынок более прозрачным. Об этом в комментарии «Российской газете» заявил заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.

Он отметил, что в схему параллельного импорта сегодня вовлечены не только юридические, но и физические лица, и у последних нет необходимого опыта. Ведущие дилерские холдинги, работающие по схеме параимпорта, обязаны ввозить машины с НДС, проводить необходимые таможенные процедуры на территории РФ, предоставлять гарантию и т.д. Юрлица дорожат своей репутацией и выполняют взятые на себя обязательства перед клиентами, а также гарантируют безопасность сделки, отметил Тюктеев.

«Тем временем покупка через физлиц несет риски для клиентов. Покупатель, например, может столкнуться с тем, что в таможенной декларации цена на автомобиль окажется заниженной в разы. В дальнейшем эти выпадающие налоги будут затребованы с самих автовладельцев через ограничения на регистрацию», — объяснил собеседник издания.

Оформление покупки автомобиля через юридическое лицо защищает клиента от скрытых платежей, в отличие от него частный продавец в ходе сделки может использовать «хитрые схемы» и манипуляции с утильсбором с целью снижения суммы таможенных пошлин, предостерегает Тюктеев.

Напомним, с 29 октября 2023 вступило в силу постановление правительства РФ №1722, согласно которому изменился порядок уплаты утилизационного сбора на транспортные средства. Если ТС ранее было ввезено на территорию РФ, вне зависимости от обстоятельств его приобретения, взиманием утильсбора занимаются исключительно таможенные органы.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Rg.ru

Фото: Depositphotos