Автодилер объяснил, чем чреваты сделки по покупке автомобиля через частников
Принятые Минпромторгом решения в части уплаты утильсбора призваны сделать российский автомобильный рынок более прозрачным. Об этом в комментарии «Российской газете» заявил заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев.
Он отметил, что в схему параллельного импорта сегодня вовлечены не только юридические, но и физические лица, и у последних нет необходимого опыта. Ведущие дилерские холдинги, работающие по схеме параимпорта, обязаны ввозить машины с НДС, проводить необходимые таможенные процедуры на территории РФ, предоставлять гарантию и т.д. Юрлица дорожат своей репутацией и выполняют взятые на себя обязательства перед клиентами, а также гарантируют безопасность сделки, отметил Тюктеев.
«Тем временем покупка через физлиц несет риски для клиентов. Покупатель, например, может столкнуться с тем, что в таможенной декларации цена на автомобиль окажется заниженной в разы. В дальнейшем эти выпадающие налоги будут затребованы с самих автовладельцев через ограничения на регистрацию», — объяснил собеседник издания.
Оформление покупки автомобиля через юридическое лицо защищает клиента от скрытых платежей, в отличие от него частный продавец в ходе сделки может использовать «хитрые схемы» и манипуляции с утильсбором с целью снижения суммы таможенных пошлин, предостерегает Тюктеев.
Напомним, с 29 октября 2023 вступило в силу постановление правительства РФ №1722, согласно которому изменился порядок уплаты утилизационного сбора на транспортные средства. Если ТС ранее было ввезено на территорию РФ, вне зависимости от обстоятельств его приобретения, взиманием утильсбора занимаются исключительно таможенные органы.
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Источник: Rg.ru
Фото: Depositphotos
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