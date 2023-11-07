Таможня обязывает россиян платить повышенный утильсбор за авто, попавшее в РФ до 29 октября

Коммерсант: россиянам теперь придется платить утильсбор как юридическому лицу

Правительство РФ в августе 2023-го подняло ставки по утильсбору в зависимости от объема двигателя транспортного средства. Кабмин 29 октября текущего года утвердил еще одно постановление, согласно которому, если одно физлицо в течение года продаст машину другому, то доплачивать разницу по ставкам утильсбора он будет уже как юрлицо. Такое же правило распространится на ситуации с ввозом компанией иномарки на территорию Евразийского экономического союза, после чего ее ввезли в РФ. Это значит, что россияне теперь не смогут сэкономить на ввозе автомобилей из-за границы для личных целей — им придется платить утильсбор наравне с юридическими лицами.

Аналитики «Коммерсанта» выяснили, что рядовых россиян уже обязывают платить по повышенным ставкам, причем даже за машины, попавшие в страну до 29 октября. Об этом рассказала одна из жительниц Омска, купившая автомобиль в Киргизии для личных нужд. Так как Киргизия входит в Таможенный союз, женщине придется оплатить утильсбор в размере 525 тысяч рублей, такую сумму ей озвучили на таможне, в противном случае машину она не сможет оформить.

Стоит отметить, что льготные ставки утильсбора для некоторых граждан сохранены, речь идет о ввезенных из-за границы авто для личного пользования: 3,4 тыс. руб. на новые машины и 5,2 тыс. руб. — на подержанные, старше трех лет. Но эта мера распространяется только на автомобили с объемом двигателя до 3 литров. При этом физлицо не может ввозить более одного автомобиля в год, а выставить его на продажу без дополнительных расходов сможет только спустя 12 месяцев.

По мнению генерального директора и партнера юридической фирмы Law & Commerce Offer Антона Алексеева, должен платить тот, кто ввез транспортное средство в нашу страну. Вполне вероятно, что в каких-то ситуациях собственник не станет уплачивать утильсбор при продаже авто, поэтому эти расходы лягут на плечи покупателя машины. Другими словами, будущим владельцам иномарок необходимо самим отслеживать всю информацию об автомобиле, включая ее историю и ПТС, чтобы минимизировать свои риски.

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Источник: Kommersant.ru