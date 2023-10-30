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Вступили в силу изменения в правила уплаты утильсбора за автомобили — что ждет водителей

Стало известно, для кого в РФ с 29 октября вырос утильсбор

Федеральная таможенная служба России напоминает, что с 29 октября 2023 года вступает в силу постановление Правительства РФ с внесенными изменениями в порядок уплаты утилизационного сбора на транспортные средства (ТС).

В частности, если транспортное средство ранее было ввезено на территорию РФ, вне зависимости от обстоятельств его покупки, взиманием утилизационного сбора занимается таможня.

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Чтобы применить пониженные коэффициенты утильсбора, в расчете нужно указать, что автомобиль будет использоваться в личных целях;

  • он должен пройти регистрацию в ГИБДД МВД РФ на плательщика утильсбора в течение 12 месяцев с даты оформления таможенного приходного ордера;
  • физлицо ввозило авто для личного пользования без помещения под таможенные процедуры, предусмотренные ТК ЕАЭС (кроме транзита).

Пониженные коэффициенты расчета утильсбора не будут применяться в случаях:

  • в отношении второго и последующих транспортных средств, ввезенных до истечения 12 месяцев с даты оформления таможенного приходного ордера для уплаты утильсбора на первое ТС, ввезенное плательщиком для личного пользования;
  • в случае перепродажи/покупки транспортного средства, на которое утильсбор был уплачен с использованием коэффициентов, применяемых в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, до истечения 12 месяцев с даты оформления таможенного приходного ордера.

Если за автомобиль, ввезенный в страну, был уплачен утилизационный сбор по льготной ставке, то при его перепродаже покупатель будет обязан доплатить сумму сбора до полной ставки. Это распространяется на машины, импортированные на территорию ЕАЭС организациями и в дальнейшем ввезенные в РФ гражданами.

Полномочия по администрированию уплаты утилизационного сбора возложены на Федеральную таможенную службу (ФТС).

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Источник: Eg-online.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За Рулем
Фото:За Рулем
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