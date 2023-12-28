Оплатившим утильсбор по полной ставке вернут деньги с учетом новых условий

В Минпромторге уточнили условия льготной ставки на утильсбор для ввезенных авто

Минпромторг определил условия, при одновременном выполнении которых автомобили с подтвержденной датой ввоза до 21 декабря будут считаться «ввезёнными для личного пользования».

При этом в ведомстве подчеркивают, что остальные, ранее установленные постановлением Правительства РФ от 07 июля 2023 года №1118 условия ввоза машин «для личного пользования» остаются неизменными. Введенная корректировка призвана сделать более справедливыми условия для тех граждан, кто купил и доставил машины на территорию РФ еще до вступления в силу новых правил об уплате утильсбора и в итоге понес денежные потери.

Теперь они могут рассчитывать на оплату утилизационного сбора по льготному тарифу. Это касается граждан, которые приобрели авто для личных нужд до 29 октября 2023 года, ввезли его в Россию и оформили ЭПТС до 21 декабря 2023 года. Напомним, льготный тариф составляет 3,4 тыс. рублей за новый автомобиль и 5,2 тыс. рублей за автомобиль старше трех лет.

Те, кто привез машину в Россию из стран ЕАЭС через посредников и оплатил утильсбор по полной ставке, смогут вернуть деньги с учетом новых условий. Для этого они должны подать заявление в Федеральную таможенную службу.

Проверять даты выдачи СБКТС таможенники будут с помощью реестра Росстандарта. В нем содержатся все данные о свидетельствах о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), оформленных российскими лабораториями.

Напомним, после введения новых условий утильсбора в среде покупателей автомобилей возник коллапс: новые правила и тарифы ударили по гражданам, купившим и доставившим машины на территорию РФ еще до вступления в силу последнего постановления Правительства. Для кого-то размер утильсбора вырос в десятки раз.

Больше месяца люди направляли обращения в Госдуму с просьбой исправить эту ситуацию.

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Источник: Минпромторг