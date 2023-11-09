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Вступление в силу новых правил уплаты утильсбора нужно отложить - депутат

Депутат Нилов: Уплата утильсбора должна быть на справедливых и понятных условиях

Председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов попросил Кабмин дать возможность гражданам, которые купили и ввезли в страну автомобиль для личного пользования до 29 октября, оплатить утилизационный сбор по старым правилам и тарифам. Потому что, когда они решались на покупку автомобиля, гигантскую новую сумму утильсбора с бюджет не закладывали.

Свою просьбу он изложил в письме на имя зампреда правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Поводом стало недовольство граждан, шокированных таким внезапным и без должного предупреждения ростом тарифов. Напомним, изменения заработали 29 октября.

Тарифы на утилизационный сбор для физлиц, которые приобрели легковые автомобили, в частности в странах ЕАЭС, и ввезли их на территорию РФ для личного использования с 1 августа, выросли в среднем в 250 раз и сопоставимы с тарифами для юрлиц.

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В итоге сумма сбора сопоставима с половиной стоимости приобретенного автомобиля и зачастую превышает финансовые возможности автовладельцев, отмечает Нилов.

В связи с этим депутат предлагает:

  • отложить вступление в силу новых правил уплаты утильсбора;
  • откорректировать сами правила и понятнее прописать новый порядок взаимодействия граждан и юрлиц при оформлении ввезённого ТС;
  • провести «тарифную амнистию» для ТС, ввезенных до даты вступления в силу новых правил, позволив владельцам уплатить утильсбор по прежним тарифам;
  • организовать широкую информационную кампанию для граждан по разъяснению новых правил, тарифов и условий их сохранения на льготном (прежнем) уровне.

Ярослав Нилов отмечает, что действия властей по борьбе с серыми схемами понятны и вопросов не вызывают, но законопослушные граждане страдать при этом не должны.

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Источник: Ярослав Нилов/Telrgram

Фото: Андрей Махонин/ТАСС

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