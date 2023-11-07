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Жители Екатеринбурга записали видеообращение к президенту с просьбой отсрочить повышение утильсбора

Екатеринбуржцы попросили у Путина разрешения оплатить утильсбор по старым тарифам

Жители Екатеринбурга обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отложить введение изменений в порядок оплаты утилизационного сбора. Об этом пишет информационное агентство URA.RU.

В записанном видеообращении инициативная группа из 13 человек просит отсрочить нововведение на 30 дней, чтобы автовладельцы, купившие недавно автомобили, смогли выплатить ставку по старому тарифу. Екатеринбуржцы рассказали, что приобрели свои автомобили в Киргизии и Армении. Согласно новым правилам, для его регистрации необходимо оплатить коммерческий утилизационный сбор, сумма которого варьируется от 300 тысяч до 1,28 млн рублей.

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«Мы не занимаемся автобизнесом, мы — обычные граждане <…> приобрели автомобиль для себя, для своих семей, детей. У нас нет таких денег. Многие не могут взять второй кредит, так как первый был взят на покупку автомобилей. Мы просим вас отложить введение утилизационного сбора хотя бы на 30 дней, чтобы мы могли оплатить его по прежнему тарифу», — просят жители региона в своем видеообращении.

Ранее, с 29 октября 2023 года, вступили в силу изменения в части уплаты утильсбора, новый порядок призван ограничить серый параллельный импорт со стороны автосалонов, оформлявших машины на физических лиц для последующей перепродажи конечному потребителю.

Согласно новым правилам, если автомобиль, ввезенный в РФ, выставлен на продажу менее чем через год, то новый владелец должен доплатить сумму утильсбора по новой ставке. Причем организатор сделки оплатил утильсбор по льготной ставке. На фоне изменений, связанных с обновлениями сбора от 1 августа 2023 года, ставка для импортных машин существенно выросла. В частности, за автомобиль с объемом двигателя от 2 до 3 литров владельцу придется заплатить 844 тысяч рублей, а за машину с двигателем более чем на 3,5 литров — 1,25 млн рублей.

Источник: Ura.news

Фото: Youtube

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