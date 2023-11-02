Самые доступные китайские кроссоверы – гайд «За рулем»

В России официально представлены 18 автобрендов из Поднебесной. Не все владельцы даже их названия слышали. Так что надо разобраться, какие недорогие кроссоверы у них есть.

Кто попроще, кто помощнее, у кого какая стоимость и уровень оснащения? Возьмем класс самых недорогих кроссоверов – субкомпактных, длиною менее 4500 мм и с экономичными моторами.

Вот 18 китайских марок, которые продают свои автомобили в России официально – через представительства или дистрибуторов:

1. BAIC

2. Changan

3. Chery

4. Dongfeng

5. Exeed

6. FAW

7. GAC

8. Geely

9. Great Wall

10. Haval

11. JAC

12. Jetour

13. Kaiyi

14. Livan

15. Omoda

16. Skywell

17. Tank

18. Voyah

Интересующих нас сегодня субкомпактных кроссоверов нет у Dongfeng, Exeed, GAC, Great Wall (этим занимаются другие бренды концерна, например, Haval), Jetour, Tank (специализируется на внедорожниках), Skywell и Voyah (электрические полноразмерные кроссоверы). Остается 10 автомобилей – богатый выбор.

BAIC

В Китае компания сотрудничает с Mercedes-Benz и Hyundai, выпуская и их автомобили для рынка Поднебесной. В России BAIC продает субкомпактный кроссовер BAIC X35.

BAIC X35

BAIC X35 является бюджетным кроссовером и оснащен 1,5-литровым турбомотором (136 л.с., 210 Нм), работающим в паре либо с 5-ступенчатой механикой, либо с вариатором. Привод только передний.

Его длина составляет 4325 мм, как у Hyundai Creta. Есть электростеклоподъемники, партроники задние, кондиционер, антиблокировочная система тормозов с распределением усилий и усилителем экстренного торможения, антипробуксовочная система и система курсовой устойчивости, система контроля давления в шинах, круиз-контроль, 8-дюймовый экран мультимедии и прочие незамысловатые системы и функции.

Стоит кроссовер от 2,20 млн до 2,39 млн рублей.

Changan

Changan в Китае сотрудничает с Ford, Suzuki, Mazda, Peugeot и Citroen. В России у компании очень широкий модельный ряд, в котором нам интересен кроссовер CS35PLUS старого и нового поколений. Рассмотрим новое поколение, так как машины старого вот-вот закончатся (если уже не).

Changan CS35PLUS

Длина кроссовера составляет 4330 мм. Он оснащается 1,4-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатым роботом. Привод – только передний.

В оснащение входят: система предотвращения фронтальных столкновений и автоматическое торможение, круиз-контроль, датчик дождя, антиблокировочная система с распределением тормозных усилий, система курсовой устойчивости, системы помощи при подъёме и спуске, камера заднего вида, система бесключевого доступа, климат-контроль, подогрев передних сидений и так далее.

Стоит кроссовер от 2,34 млн до 2,4 млн рублей.

Chery

Это крупнейший китайский автоконцерн со множеством брендов в портфеле. В Китае он сотрудничает с компанией Jaguar Land Rover, принадлежащей индийской Tata.

Chery Tiggo 4 PRO

В России Chery предлагает, кроме прочего, субкомпактный кроссовер Tiggo 4 PRO. Это автомобиль длиною 4318 мм, оснащенный 1,5-литровыми двигателями мощностью 113 и 147 л.с. Первый работает в паре с 5-ступенчатой механикой или вариатором, а второй – только с вариатором. Привод – передний.

В кроссовере помимо прочего уже упомянутого выше есть подогрев руля и лобового стекла, кожаный салон… В целом, базовая комплектация выглядит немного богаче, чем у некоторых конкурентов. Например, дисплей мультимедии больше (10,25 дюйма). В топе кроссовер оснащен гораздо лучше других субкомпактных китайских непремиальных кроссоверов. Отсюда и более размашистый разброс цен.

Стоит Chery Tiggo 4 PRO от 2,25 млн до 2,7 млн рублей.

FAW

В Китае FAW сотрудничает с Volkswagen, а в России продает один лифтбек и три кроссовера, среди которых есть весьма интересный Bestune T55.

Длина FAW Bestune T55 составляет 4437 мм, и он просторнее большинства конкурентов. Оснащается автомобиль 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 160 л.с., что делает его более динамичным. В паре с двигателем предлагается 7-ступенчатый робот. Привод – только передний.

Уровень оснащения на том же уровне. Но есть ряд особенностей. Например, в базе аудиосистема имеет 6 динамиков, есть климат-контроль, корректор фар, система запуска двигателя с кнопки. Мелочи, но приятно.

Стоит FAW Bestune T55 от 2,41 млн до 2,49 млн рублей.

Geely

Этой китайской компании принадлежит, в частности, бренд Volvo. Сам концерн активно соперничает с Chery. В России Geely предлагает субкомпактный кроссовер Coolray, который со сменой поколений заметно подорожал.

Geely Coolray

Geely Coolray имеет длину 4380 мм и оснащается 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 147 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатым роботом. Привод исключительно передний.

У автомобиля в базе, например, есть кожаный салон, регулировка руля по вылету, 4 режима движения, подогрев задних сидений и форсунок омывателя, дистанционный запуск двигателя, камера заднего вида, круиз-контроль, датчик света. То есть, машину можно смело брать в базе. Но начальная цена выше, чем у конкурентов.

Стоит Geely Coolray от 2,4 млн до 2,74 млн рублей.

Haval

Бренд Haval принадлежит концерну Great Wall, который в Китае активно сотрудничает с BMW и создает с ним совместные предприятия. В России Haval предлагает субкомпактный кроссовер Jolion.

Haval Jolion

Это автомобиль длиной 4472 мм заметно больше конкурентов и вплотную подобрался к компактным кроссоверам. Оснащается он 1,5-литровыми бензиновыми турбомоторами мощностью 143 и 150 л.с. Первый сочетается с 6-ступенчатой механикой или с 7-ступенчатым роботом, а второй – только с роботом. Менее мощная версия имеет передний привод, а более мощная – полный.

Уровень базового оснащения можно оценить по наличию таких опций, как система помощи при старте на подъеме, электронный стояночный тормоз, бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, система стабилизации, учитывающая наличие прицепа, разъем USB в зеркале, для подключения видеорегистратора, блокировка замков задних дверей от открывания изнутри (детский замок), датчики дождя и света.

Стоит Haval Jolion от 1,95 млн до 2,6 млн рублей.

JAC

В Китае JAC сотрудничает с Volkswagen, а в России предлагает несколько моделей, среди которых есть кроссовер JS3. Этот автомобиль может показаться вам знакомым, так как является младшим братом JS4, который выпускается у нас как Москвич 3. Поэтому в российском модельном ряду JAC нет этого кроссовера. Но есть JS3.

JAC JS3

JAC JS3 имеет длину 4345 мм и, в отличие от конкурентов (кроме Chery) оснащается нетурбированным двигателем. Объем мотора составляет 1,6 литра, а мощность достигает 109 л.с. Двигатель может сочетаться с 6-ступенчатой механикой, либо с вариатором. Привод – передний.

Комплектации у кроссовера достаточно простые. Есть, например, кондиционер и датчики парковки в базе, которые меняются на климат-контроль и камеру заднего вида в топе. Очень похоже на принцип оснащения BAIC X35.

С ценами – неразбериха. Рекомендованных на официальном сайте нет. Некоторые дилеры обещают продать вам машину за 1,4 млн, во что не особо (совсем не!) верится. Поискав получше, мы нашли кроссовер по цене от 2,1 млн рублей, а потолок стоимости составил 2,25 млн рублей, что похоже на правду.

Kaiyi

Этот бренд принадлежит Chery. В России компания предлагает два субкомпактных кроссовера, которые по сути – один: Kaiyi X3 и X3 PRO. Первый – попроще и экономичнее, второй – побогаче и динамичнее.

Kaiyi X3 PRO

Длина кроссоверов составляет 4400 мм. X3 оснащен атмосферным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 113 л.с., которому полагается либо 5-ступенчатая механика, либо вариатор. X3 PRO оснащен турбированным мотором того же объема, но мощностью 147 л.с. и вариатором. Привод, в любом случае, передний. Все это очень напоминает Chery Tiggo 4 PRO.

Оснащение интересное. Даже в базе. У кроссовера Х3 есть система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, круиз-контроль с ограничителем скорости, парктроники, детский замок, кондиционер и куча систем безопасности. X3 PRO может похвастать двумя режимами движения, панорамной крышей, подогревом всех сидений, системой камер кругового обзора и так далее.

Kaiyi X3 стоит от 2,24 млн до 2,41 млн рублей, а Kaiyi X3 PRO – 2,5 млн рублей.

Livan

Livan является бюджетным брендом Geely, и вам понравятся цены на его автомобили. В России модельный ряд Ливэна только формируется, но искомый нами субкомпактный кроссовер уже есть – это Livan X3PRO. Слитно.

Livan X3PRO

Длина Livan X3PRO составляет 4005 мм. Этакий китайский Kia Soul или Nissan Juke. Оснащается кроссовер 1,5-литровым двигателем мощностью 103 л.с., который работает в паре только с вариатором, передавая крутящий момент исключительно на передние колеса.

Уровень оснащения автомобиля можно смело считать достаточным. Есть мультифункциональное рулевое колесо, люк с электроприводом, встроенный видеорегистратор, автоматическое включение ближнего света, бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, кондиционер, круиз-контроль, парктроники.

Стоит Livan X3PRO 1,88 млн рублей. И сегодня это самый доступный по цене субкомпактный китайский кроссовер в России.

Omoda

Этот бренд входит в концерн Chery и в России предлагает интересный футуристичный субкомпактный кроссовер Omoda C5.

Omoda C5

Длина машины составляет 4400 мм, а оснащается она двумя двигателями на выбор: переднеприводная версия имеет уже описанный здесь не раз 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с., а полноприводная – турбированный двигатель объемом 1,6 литра мощностью 150 л.с. Первый вариант оснащается вариатором, а второй – 7-ступенчатым роботом.

У кроссовера в базе есть 18-дюймовые колеса с литыми дисками, партроники и камера заднего вида, система мониторинга давления и температуры (!) воздуха в шинах, датчик света, полноразмерная запаска, круиз-контроль, несколько режимов вождения, бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки, обогревы руля, сидений, лобового стекла и форсунок омывателя, беспроводная зарядка и многое другое. В топе добавляются такие системы, как голосовое управление, системы предупреждения столкновений, есть система помощи при движении в пробках, электропривод двери багажника и прочие вкусности.

Стоит Omoda C5 от 2,68 млн до 3,31 млн рублей.

Итог

С приходом китайских брендов выбор в классе субкомпактных кроссоверов стал больше. Можно выбрать автомобиль попросторнее, поскромнее или побогаче, подешевле или подороже. Разброс цен составляет от 1,88 до 3,31 млн рублей. Автомобили отличаются дизайном и мощностью. Есть полноприводные и переднеприводные, а также версии с атмосферными двигателями и турбированными. Есть чем заменить и Hyundai Creta, и Nissan Qashqai, и даже премиальный Mercedes-Benz GLA или очень компактный Kia Soul.

Модель Длина, мм Мощность, л.с. Цена, млн руб. BAIC X35 4325 136 2,2-2,39 Changan CS35PLUS 4330 150 2,34-2,4 Chery Tiggo 4 PRO 4318 113, 147 2,25-2,7 FAW Bestune T55 4437 160 2,41-2,49 Geely Coolray 4380 147 2,4-2,74 Haval Jolion 4472 143, 150 1,95-2,6 JAC JS3 4345 109 2,1-2,25 Kaiyi X3 / X3 PRO 4400 113, 147 2,24-2,5 Livan X3PRO 4005 103 1,88 Omoda C5 4400 147, 150 2,68-3,31

«За рулем» можно читать в Viber

Фото: компании-производители