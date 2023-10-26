Купить автомобиль дешевле у «серых» дилеров теперь не получится
В России с 29 октября вступят в силу измененные правила утилизационного сбора на автомобили. Эти поправки коснутся тех продавцов, которые ввозят иномарки для перепродажи. Для «серых» дилеров утильсбор увеличится почти в 90 раз.
Согласно новым тарифам, действующим с 1 августа 2023 года, сумма утильсбора для юрлиц больше, чем для физических. Не стоит забывать и о «серых» продавцах. Если раньше они шли на уловки с подставными лицами для растаможки, то теперь перекупам-физлицам придется платить, как и «официалам».
В современных реалиях параллельный импорт стал неотъемлемой частью авторынка. По информации «Автостата», всего 31% в нашей стране приходится на отечественные автомобили, 52% — доля китайский машин, остальные учтены в графе «прочие иномарки».
В рамках параллельного импорта действуют два варианта: в первом дилеры привозят под заказ необходимую марку, во втором — создаются складские запасы, из которых машины идут на продажу. Покупая у «серых» дилеров, клиенты могли значительно сэкономить.
Например, у официального дилера цена за Geely Tugella составит 3,945-4,375 млн рублей. Такой же автомобиль в максимальной комплектации «серые» импортеры продают за 3,99 млн рублей. Экономия 385 тыс. рублей, но теперь 297,2 тыс. рублей уйдет на утильсбор. Останется экономия только в 87,8 тыс. рублей. Теперь многие задумаются — стоит ли обращаться к «серым» продавцам.
Китайские автомобили подорожали в цене, содержать машину год на площадке нерационально, под заказ везти теперь тоже накладно. Возникнут сложности и с ввозом праворульных машин.
Чтобы не переплачивать при покупке нового автомобиля, нужно заказывать его за границей и оформлять сразу на себя. Но придется долго ждать. Если машина не понравится, попадет в ДТП, раньше года ее нельзя будет продать, иначе не избежать доплаты.
Сумма утилизационного сбора для легковых автомобилей возрастом до трех лет
|
Сумма утильсбора до 01.08.2023
|
Сумма утильсбора с 01.08.2023
|
Для авто с ДВС объемом до 1,0 л
|
48 200
|
81 200
|
Для авто с ДВС объемом свыше 1,0 л, но не более 2,0 л
|
178 400
|
300 600
|
Для авто с ДВС объемом свыше 2,0 л, но не более 3,0 л
|
281 600
|
844 800
|
Для авто с ДВС объемом свыше 3,0 л, но не более 3,5 л
|
259 600
|
970 000
|
Для авто с ДВС объемом свыше 3,5 л
|
444 400
|
1 235 200
Размеры утилизационного сбора для легковых автомобилей возрастом более трех лет
Сумма утильсбора до 01.08.2023
Сумма утильсбора с 01.08.2023
Для авто с ДВС объемом до 1,0 л
123 000
207 200
Для авто с ДВС объемом свыше 1,0 л, но не более 2,0 л
313 800
528 800
Для авто с ДВС объемом свыше 2,0 л, но не более 3,0 л
480 200
1 279 000
Для авто с ДВС объемом свыше 3,0 л, но не более 3,5 л
570 000
1 485 000
Для авто с ДВС объемом свыше 3,5 л
700 200
1 623 800
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: Newizv.ru / nalog.gov.ru
Фото: depositphotos
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!Дзен Новости