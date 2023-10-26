Купить автомобиль дешевле у «серых» дилеров теперь не получится

В России с 29 октября утильсбор для «серых» дилеров вырастет почти в 90 раз

В России с 29 октября вступят в силу измененные правила утилизационного сбора на автомобили. Эти поправки коснутся тех продавцов, которые ввозят иномарки для перепродажи. Для «серых» дилеров утильсбор увеличится почти в 90 раз.

Согласно новым тарифам, действующим с 1 августа 2023 года, сумма утильсбора для юрлиц больше, чем для физических. Не стоит забывать и о «серых» продавцах. Если раньше они шли на уловки с подставными лицами для растаможки, то теперь перекупам-физлицам придется платить, как и «официалам».

В современных реалиях параллельный импорт стал неотъемлемой частью авторынка. По информации «Автостата», всего 31% в нашей стране приходится на отечественные автомобили, 52% — доля китайский машин, остальные учтены в графе «прочие иномарки».

В рамках параллельного импорта действуют два варианта: в первом дилеры привозят под заказ необходимую марку, во втором — создаются складские запасы, из которых машины идут на продажу. Покупая у «серых» дилеров, клиенты могли значительно сэкономить.

Например, у официального дилера цена за Geely Tugella составит 3,945-4,375 млн рублей. Такой же автомобиль в максимальной комплектации «серые» импортеры продают за 3,99 млн рублей. Экономия 385 тыс. рублей, но теперь 297,2 тыс. рублей уйдет на утильсбор. Останется экономия только в 87,8 тыс. рублей. Теперь многие задумаются — стоит ли обращаться к «серым» продавцам.

Китайские автомобили подорожали в цене, содержать машину год на площадке нерационально, под заказ везти теперь тоже накладно. Возникнут сложности и с ввозом праворульных машин.

Чтобы не переплачивать при покупке нового автомобиля, нужно заказывать его за границей и оформлять сразу на себя. Но придется долго ждать. Если машина не понравится, попадет в ДТП, раньше года ее нельзя будет продать, иначе не избежать доплаты.

Сумма утилизационного сбора для легковых автомобилей возрастом до трех лет

Сумма утильсбора до 01.08.2023 Сумма утильсбора с 01.08.2023 Для авто с ДВС объемом до 1,0 л 48 200 81 200 Для авто с ДВС объемом свыше 1,0 л, но не более 2,0 л 178 400 300 600 Для авто с ДВС объемом свыше 2,0 л, но не более 3,0 л 281 600 844 800 Для авто с ДВС объемом свыше 3,0 л, но не более 3,5 л 259 600 970 000 Для авто с ДВС объемом свыше 3,5 л 444 400 1 235 200

Размеры утилизационного сбора для легковых автомобилей возрастом более трех лет

Сумма утильсбора до 01.08.2023 Сумма утильсбора с 01.08.2023 Для авто с ДВС объемом до 1,0 л 123 000 207 200 Для авто с ДВС объемом свыше 1,0 л, но не более 2,0 л 313 800 528 800 Для авто с ДВС объемом свыше 2,0 л, но не более 3,0 л 480 200 1 279 000 Для авто с ДВС объемом свыше 3,0 л, но не более 3,5 л 570 000 1 485 000 Для авто с ДВС объемом свыше 3,5 л 700 200 1 623 800

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Источник: Newizv.ru / nalog.gov.ru

Фото: depositphotos