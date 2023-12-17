12 лучших кроссоверов Казахстана для большой семьи

Главные условия – полный привод, 7 мест в салоне, надежные двигатели и умеренная цена.

Кроссоверы – автомобили универсальные. В них ценят большой дорожный просвет и полный привод, а также комфорт на трассе и в городе. При этом обращают внимание на простор в салоне и вместительность багажника. Из всех этих параметров складывается идеальный автомобиль для семьи, а если добавить 7-местный салон – то для большой и дружной семьи.

По статистике, 26,1% семей в Казахстане состоят из пяти и более человек. Какой кроссовер подойдет им лучше всего? Смотрите сами, в том числе по кошельку.

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander

Начнем с именитого японского кроссовера. Предложений по его продаже на рынке оказалось больше всего. Семиместный Mitsubishi Outlander обойдется в 15,5 млн тенге – и это не только один из самых надежных автомобилей из нашего списка, но и один из самых доступных по цене вариант (5-местные версии – еще доступнее).

Кроссовер четвертого поколения выпускается с 2021 года и уже проверен временем – нареканий к нему, как и к другим моделям Mitsubishi, нет. Он оснащается надежным 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 184 л.с. и выносливым вариатором, благодаря которому у кроссовера очень мягкий ход.

Mitsubishi Outlander

Длина Mitsubishi Outlander составляет 4710 мм, а колесная база говорит об очень просторном салоне – 2705 мм. При этом объем багажника составляет 420 литров при разложенном третьем ряде сидений и 949 литров – при сложенном. Дорожный просвет – 211 мм, чего более чем достаточно для легкого бездорожья, а система полного привода может работать в нескольких режимах и много раз отлично показала себя в сложных дорожных условиях.

Mitsubishi Outlander

В оснащение входят, например, панорамная крыша, биксенон с хрустальной оптикой, практичный кожаный салон, аудиосистема с Bluetooth, автозапуск двигателя, бесключевой доступ в салон, климат-контроль, круиз-контроль, навигация, мультируль, парктроники и камера заднего вида, датчики света и дождя, датчик давления в шинах и многое другое.

Mitsubishi Outlander

Кстати, у Mitsubishi есть аналогичная по степени практичности модель, но менее мощная и без полного привода, которая стоит чуть ли не в 2 раза дешевле – Mitsubishi Xpander, о которой мы уже писали.

Chery Tiggo 8 Pro Max

Китайский кроссовер всегда предлагается только в семиместном исполнении и стоит 15,7 млн тенге. О надежности модели пока легенды не ходят, но и серьезных жалоб нет.

Chery Tiggo 8 Pro Max

Chery Tiggo 8 Pro Max имеет длину 4722 мм, и его колесная база тоже сопоставима с базой Outlander – 2710 мм. При этом дорожный просвет в 190 мм меньше подходит для путешествий по плохим дорогам. Объем багажника при разложенных сиденьях третьего ряда составляет всего 193 литра.

Под капотом стоит 2-литровый бензиновый турбодвигатель, мощность которого составляет 197 л.с. На колеса крутящий момент передается через 7-ступенчатый робот. Кстати, на других кроссоверах (Tiggo 4 или 7) Chery заменила роботизированные коробки на вариаторы.

В оснащение Chery Tiggo 8 Pro Max входят, например, система кругового обзора, климат-контроль, система доступа без ключа, круиз-контроль, система выбора режима движения, электропривод крышки багажника, неполноразмерное запасное колесо (докатка).

GAC GS8

4,8-метровый китайский кроссовер с салоном на 7 пассажиров стоит уже 18,5 млн тенге. Двухтонный автомобиль оснащен 190-сильным бензиновым турбомотором. Привод – полный, и крутящий момент на колеса передается через 6-ступенчатый автомат.

GAC GS8

Говорить о динамике тут сложно, как и о внедорожных возможностях GAC GS8. Дорожный просвет у него, как у седана, – 162 мм. По сути, это полноприводный минивэн в стилистике кроссовера.

В оснащение входят кожаный салон, аудиосистема с Bluetooth, бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, парктроники, камера заднего вида, датчик давления в шинах, подогрев и вентиляция сидений, система помощи при торможении и так далее.

EXEED VX

Этот китайский «семьянин» обойдется в 19,2 млн тенге, и он во многом похож на GAC GS8, за исключением двигателя – у него тоже 2-литровый турбомотор, но мощностью уже 249 л.с. Коробка передач здесь – 7-ступенчатый робот (тот же, что и на Chery Tiggo 8 Pro Max). Кстати, дорожный просвет побольше – 200 мм.

EXEED VX

Из других отличий – трехзонный климат-контроль, электропривод двери багажника, система старт-стоп, обогрев форсунок омывателя и рулевого колеса и ряд других систем и функций.

Volkswagen Teramont

Кроссовер европейского производства оценивается в 20,29 млн тенге. За эти деньги тоже предлагается 2-литровый турбомотор, но мощностью 220 л.с., работающий в паре с 8-ступенчатым автоматом.

Volkswagen Teramont

Длина кроссовера составляет более 5 метров, а объем багажника достигает 871 литра. С дорожным просветом тоже все нормально – 203 мм.

По уровню же оснащения Volkswagen Teramont вполне сопоставим с EXEED VX, и смущает только переплата за бренд.

Chevrolet Traverse

За 23 млн тенге можно купить американский кроссовер. Это значит наличие мотора немалого объема – 3,6 литра, мощность которого достигает 318 л.с.

Chevrolet Traverse

Также это огромный кузов, с которым точно будут проблемы в узких дворах, – длина машины достигает 5189 мм, а колесная база равна 3071 мм. При этом дорожный просвет в 200 мм уже не кажется таким уж большим при 3-метровой базе.

Оснащение, надо сказать, богатое, но, например, подогревов сидений второго ряда нет, как у Volkswagen Teramont. Зато мест в салоне может быть 8, а не только 7.

Hyundai Santa Fe и Palisade

Santa Fe в 7-местной версии – редкость, но он есть. Стоит он 24 млн тенге, и это уже серьезное вложение. Palisade, который предлагается минимум в семиместной версии (есть и восьмиместная), стоит уже 25 млн тенге.

Hyundai Santa Fe

За эти деньги покупатель получит в обоих случаях мощный 3,5-литровый двигатель – 249 л.с. и 331 Нм. При этом, благодаря 8-ступенчатому автомату, до «сотни» кроссоверы будут разгоняться за 8-8,1 секунды, сжигая в смешанном режиме 10,5-10,7 литров бензина на 100 км.

Длина Hyundai Santa Fe составляет 4785 мм, а колесная база достигает 2765 мм. Длина Palisade – 4980 мм, а колесная база – 2900 мм. Несмотря на практичную форму задней части и немалые размеры, объем багажника Santa Fe со сложенными сиденьями третьего ряда составляет 634 литра – заметно меньше, чем, например, у Mitsubishi Outlander. Объем багажника Palisade – от 510 до 2000 литров.

Hyundai Palisade

При этом дорожный просвет Hyundai Santa Fe составляет лишь 176 мм, как у некоторых седанов и минивэнов, и на бездорожье с таким клиренсом лучше лишний раз не выезжать, ограничиваясь грунтовыми дорогами. У Hyundai Palisade клиренс больше – 200 мм.

Уровень оснащения у этих автомобилей такой же, как у описанных выше конкурентов: система кругового обзора, датчики света и дождя, круиз-контроль, климат контроль, бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки… Из «необычного» – проекционный дисплей, голосовое управление (надо проверить, какие языки оно может воспринимать), система помощи при спуске и несколько других систем, наподобие атмосферной подсветки салона.

Toyota Highlander

Toyota Highlander

Этот автомобиль – настоящий феномен: 2,4-литровый 269-сильный мотор, 8-ступенчатый автомат, 454-литровый багажник, дорожный просвет 204 мм, устаревшая эргономика, а оснащение, не предлагает каких-то особенных систем, которых нет у конкурентов, и при этом цена составляет 27,6 млн тенге. Неужели легендарная надежность, как и у Mitsubishi, стоит так дорого?

Infiniti QX 60

Но на фоне Infiniti QX60 кроссовер Toyota кажется скромником, ведь он оказался на 6 млн дешевле своего прямого конкурента, который стоит 33,6 млн тенге.

Infiniti QX60

У кроссовера 3,5-литровый мотор мощностью 262 л.с., вариатор и скромный 186-миллиметровый дорожный просвет. Автомобили очень похожи по свои основным параметрам, но путь к их достижению был разный: турбированный мотор Тойоты против атмосферного Инфинити, автомат против вариатора… Оба автомобиля одинаково хорошо подойдут для семьи, если позволяет бюджет.

Cadillac XT 6

Но и Infiniti QX60 достаточно скромен, учитывая его нарядный вид, так как Cadillac XT6 стоит уже 42 млн тенге, ведь это люксовый бренд Америки.

Cadillac XT6

Правда, мощность 2-литрового турбомотора составляет всего 200 л.с., а дорожный просвет достигает 181 мм. Но в 5-метровом автомобиле очень просторно и нарядно: натуральное дерево, перфорированная кожа Nappa, алюминий и карбон. Семья просто обязана оценить эту внешнюю роскошь!

BMW X 7

За 90 млн тенге можно купить мощный и роскошный BMW X7 с 4,4-литровым двигателем. Семья будет точно в восторге, так как здесь есть даже подогрев и охлаждение подстаканников, а в 5,15-метровом кузове с колесной базой 3,1 метра тесно не будет.

BMW X7

При этом автомобиль способен не только разгонятся до сотни за 6,1 секунды, но и смело ездить по разбитым грунтовкам, так как его дорожный просвет составляет 221 мм.

Это, конечно же, очень интересный кроссовер, но большинство автомобилистов с семьями наверняка уже выбрали что-то более практичное из начала нашего списка.