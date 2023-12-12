Топ-17 самых доступных кроссоверов Казахстана

Взяли только такие, цена на которые не перешагивает психологическую отметку в 10 млн тенге (но в подборке есть и варианты дешевле 6 млн).

Популярность кроссоверов достигла таких масштабов, что даже при скромном бюджете у покупателя есть солидный выбор. Мы насчитали 17 моделей известных брендов – вот они (по убыванию цены).

Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander

Этот японский автопроизводитель славится надежностью, и к его автомобилям у покупателей особое внимание. Mitsubishi Xpander – лидер нашего рейтинга, так как при цене от 5 697 000 тенге он имеет множество плюсов, включая дорожный просвет в 225 мм. Это надежный 1,5-литровый бензиновый двигатель, способный проехать полмиллиона километров и более (до капремонта), надежный классический автомат, современный яркий дизайн, просторный трансформируемый 7-местный (!) салон и богатое оснащение.

В комплектации могут входить камера заднего вида, запуск двигателя с кнопки, система доступа в салон без ключа, также есть очень удобная регулировка мультируля по вылету, многозонный климат-контроль, датчик света, светодиодные фары, дневные ходовые огни, противотуманные фары, люк, датчик давления в шинах и множество систем безопасности.

Mitsubishi Xpander

Mitsubishi Xpander – проверенный кроссовер, и перепродать его впоследствии, чтобы купить себе новый автомобиль, будет проще, чем какой-либо другой, в том числе из списка ниже.

JAC S3 Pro

JAC S3 Pro

Версия JAC S3 с уточнением Pro рассчитана на город и трассу – он прижат к дороге, находясь от нее всего в 155 мм. Поэтому на грунтовки надо съезжать аккуратно. Под капотом – 109-сильный двигатель и есть две коробки на выбор (механика и вариатор) – для трассы и города идеально. Выглядит JAC S3 Pro гораздо современнее, чем JAC S3, речь о котором ниже, а стоит кроссовер от 6 590 000 и до 7 490 000 тенге.

JAC S 3

JAC S3

Кроссовер имеет одну комплектацию и стоит 6 890 000 тенге. Его 1,6-литровый мотор не имеет турбонаддува и выдает скромные 109 л.с. Модель выгодно отличается 200-миллиметровым дорожным просветом и возможностью выбрать версию на механике. В остальном кроссовер очень напоминает Chery Tiggo 2 – уровни их оснащения вполне сравнимы.

Chery Tiggo 2

Chery Tiggo 2

Это совсем небольшой кроссовер, но стоит он от 6 990 000 до 7 490 000 тенге. Его 1,5-литровый двигатель мощностью 109 л.с. в паре с вариатором еле разгоняет автомобиль – 15,9 секунды до 100 км/ч. Но дорожный просвет приличный – 178 мм. Оснащение можно описать как достаточное – кроссоверы этого класса, как правило, не балуют обилием систем и функций, но камера заднего вида, круиз-контроль, датчики давления в шинах и прочие подобные системы есть.

JAC JS4

JAC JS4

Стоит JS4 от 7 990 000 до 9 390 000 тенге и отличается современным дизайном. Автомобиль оснащается 1,6-литровым атмосферным мотором мощностью 109 л.с. или 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 136 л.с. Первый вариант сочетается только с механикой, а второй – с механикой или с вариатором. На грунтовые дороги на JAC JS4 смело уже не съедешь, так как дорожный просвет кроссовера составляет лишь 150 мм, как у обычного седана. Но оснащение богатое, и кроме упомянутых в статье систем в него входят электропривод багажной двери, автовыключение дальнего света, система контроля полосы движения и так далее.

JAC S5

JAC S5

JAC S5 по цене от 8 190 000 до 9 990 000 тенге не будет радовать динамикой, несмотря на то, что у него 2 литровый мотор – он не турбированный, мощностью всего 136 л.с. И это плюс для плохих дорог, как и дорожный просвет в 210 мм и возможность оснащения механикой. Такой набор обещает хорошую надежность. Но при этом оснащение скромное: электростеклоподъемники, круиз-контроль, кондиционер, задние парктроники.

Haval M6

Haval M6

Этот Haval стоит от 8 489 999 до 9 990 000 тенге. Но кроссовер не отличается динамикой (почти 13 секунд до сотни). При этом его 143-сильный мотор может работать в паре с механикой, что подходит для бездорожья. Альтернатива – 7-ступенчатый робот. Привод только передний. В базе оснащение включает обогрев сидений, климат-контроль, выбор режима движения и систему помощи при подъеме и спуске. Но можно взять кроссовер в топе – с камерой заднего вида, подрулевыми переключателями, бесключевым доступом и так далее.

Chevrolet Tracker

Chevrolet Tracker

Кроссовер Chevrolet стоит от 8 590 000 до 9 490 000 тенге и вписывается в наш обзор даже в топовой комплектации. Но модель отпугивает 1-литровым и 1,2-литровым трехцилиндровыми двигателями и скромным дорожным просветом в 161 мм. А вот к оснащению претензий нет. В список входят: мультируль, панорамный люк, парктроники по кругу, кожаный салон, климат-контроль, датчики света и дождя.

Chery Tiggo 4 Pro

Chery Tiggo 4 Pro

За 9 100 000 тенге можно выбрать Chery Tiggo 4 Pro, но интересным этот кроссовер не назовешь. При 113-сильном моторе (1,5 литра) и вариаторе модели надо почти 15 секунд, чтобы разогнаться до сотни. Полного привода нет, но дорожный просвет приличный – 190 мм. У автомобиля есть обогревы форсунок омывателя, лобового стекла и сидений, но нет климат-контроля – вместо него обычный кондиционер. Также есть бесключевой доступ в салон, но нет ни системы кругового обзора, ни цифровой панели приборов. В базе кроссовер лучше не брать, а выбрать среднюю комплектацию, стоимость которой уже ближе к 10 млн тенге.

Jetour X70

Jetour X70

Jetour X70, стоимость которого составляет 9 290 000 тенге, кажется интересным вариантом: 156-сильный мотор, 8-ступенчатый автомат, дорожный просвет – 210 мм. Привод – передний, как и у всех рассматриваемых моделей. Есть датчики света и дождя, беспроводная зарядка, 2-зонный климат-контроль, система кругового обзора, цифровая панель приборов, несколько режимов езды, что очень даже интересно.

Changan CS75

Changan CS75

За 9 436 000 тенге можно купить Changan CS75 – переднеприводный, 150-сильный, с 6-ступенчатым автоматом. Динамикой автомобиль не радует (11 секунд до 100 км/ч), но его дорожный просвет уже внедорожный – 200 мм. Оснащение странное: есть датчик света, но нет датчика дождя и подогревов сидений. Также нет парктроников, но есть кожаный салон – все сделано для того, чтобы покупатель выбрал версию подороже.

Haval Jolion

Haval Jolion

Haval Jolion предлагают по цене от 9 583 199 тенге. Кроссовер имеет дорожный просвет 190 мм, передний привод, 7-ступенчатый робот и 1,5-литровый двигатель мощностью 143 л.с. Оснащение автомобиля скромное: при наличии бесключевого доступа в салон, климат-контроля и датчиков света и дождя, других ожидаемых от «китайца» систем в базе у автомобиля нет: ни камеры, ни парктроников, что непривычно.

Geely Coolray

Geely Coolray

Этот кроссовер может обойтись в 9 590 000 тенге. Благодаря мощности 177 л.с. и 7-ступенчатому роботу автомобиль разгоняется до сотни всего за 7,9 секунды. Привод – передний, а дорожный просвет составляет 180 мм – для города и грунтовых дорог достаточно. Вместо климат-контроля здесь просто кондиционер, но есть обогрев лобового стекла, форсунок омывателя и сидений. Также есть противобуксовочная система – как показала практика, не самая нужная система в автомобиле.

Omoda C5

Omoda C5

Этот китайский кроссовер имеет броский современный дизайн. В базе модель оснащается 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 147 л.с., вариатором и передним приводом. Оснащение при этом весьма богатое – есть, например, подогрев руля, лобового стекла, форсунок омывателя и сидений, а также цифровая панель приборов, система кругового обзора и многое другое. Стоит такой Omoda C5 9 990 999 тенге.

JAC JS6

JAC JS6

За эти же деньги можно купить JAC JS6 в базе. Объем мотора у кроссовера тоже 1,5 литра, но едет он резвее благодаря мощности в 174 л.с. и расторопному роботу с двумя сцеплениями. Привод – передний, но вот дорожный просвет маловат – 160 мм, чего может быть недостаточно для грунтовых дорог. В оснащение входят мультируль, круиз-контроль, камера заднего вида, датчики давления в шинах, климат-контроль и так далее. То есть, оснащение попроще, но динамика лучше, чем у Omoda C5.

Changan CS35 Plus

Changan CS35 Plus

Кроссовер Changan CS35 Plus, который оснащается 1,4-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и 7-ступенчатым роботом, стоит столько же. Дорожный просвет у него побольше, но динамика будет не такой хорошей, как у Omoda C5 или JAC JS6, – 11 секунд до 100 км/ч. Уровень оснащения отличается наличием беспроводной зарядки, системой старт-стоп, системой помощи при подъеме и спуске, а также рядом других опций. И все это за те же 9 990 999 тенге.

Hyundai Bayon

Hyundai Bayon

Если вы не готовы пересесть на китайский автомобиль, есть возможность купить корейский кроссовер. Но это будет скромная машина. Hyundai Bayon за 9 990 000 тенге имеет мотор объемом 1,4 литра и мощностью 100 л.с., которому нелегко разгонять кроссовер (13,7 секунды до «сотни»). Зато работает двигатель в паре с 6-ступенчатым автоматом, а не с вариатором или роботом. Оснащение приличное – есть бесключевой доступ в салон, датчики света и дождя, обогрев руля, климат-контроль, парктроники, камера заднего вида и так далее.