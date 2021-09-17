Обновленный Kia Cerato: 2 модные штуки, которых нет ни у одной модели

Рестайлинг Kia Cerato для России оказался скромным. Но две важные обновки: эмблему и телематику - машина примерила первой среди всех моделей бренда.

Седаны гольф-класса — вымирающий вид

Выхожу с презентации обновленного Cerato к машине и недоумеваю: а в чем его новизна? Кроме новых фар и фонарей и зацепиться-то не за что. Может, поэтому Cerato ни в рамках всего нашего рынка, ни в рамках линейки Kia звезд с неба не хватает. Хотя будем к модели снисходительны: автомобильным миром правят кроссоверы, а вымирающим седанам гольф-класса сложно добиться громкого успеха.

Эмблема: теперь в тренде

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Логотип Кia стал современнее — его избавили от овала и поменяли шрифт. И правильно: мода на объемные эмблемы прошла, сейчас в тренде плоские. А если посмотреть на логотип Kia вблизи, то можно увидеть, что он не обычный, хромированный, а со следами фрезеровки. Красиво, одним словом.

Машина управляется со смартфона: круто, но не удивительно

Вторым приобретением стала фирменная телематика, реализуемая через мобильное приложение Kia Connect. Функционал не отличается от аналогов у других брендов: со смартфона можно будет дистанционно запустить двигатель, определить местоположение, настроить климат-контроль и включить обогрев.

Игрушка интересная, но Cerato ей не удивляет. Да, среди моделей Kia он с такой фишкой первый. Но вообще на рынке подобное есть даже у Лады.

Логотип стал привлекательнее и современнее.

Доработали набор систем помощи водителю

Комплекс систем активной безопасности Drive Wise существенно расширили. Появилось автоматическое включение-выключение дальнего света, система автоторможения перед препятствием, функция удержания в полосе. А системы контроля слепых зон и помощи при выезде с парковки задним ходом «спустились» стали доступнее. Вместо топовой комплектации GT Line их теперь ставят и в средней Prestige. Правда, для обладания активным круиз-контролем нужно раскошелиться на максимально упакованную версию GT Line+.

Оптика: поворотники встроили в фары

Фары и фонари сменили графику. Теперь фирменным «взглядом» стали линии тройного пунктира спереди и сзади.

В простых версиях за головной свет отвечают галогенки с линзованным ближним светом. Вместе с LED-фарами в продвинутых версиях появляется автоматика включения-выключения дальнего. Иных наворотов (омывателя, подсветки поворотов) нет.

Спереди указатели поворота перенесли из бампера в фары. Правильное решение: так их лучше видно. А вот задние поворотники так и живут в бампере. Для нас плохо: не видно в грязи и в плотном потоке.

Фары с тройным пунктиром габариток выглядят стильно, но ближним светят не лучшим образом.

Комплектации и цены

Минимальная цена Kia Cerato после рестайлинга выросла с 1,36 до 1,39 млн рублей. В «базу» добавили медиасистему с сенсорным экраном на 8 дюймов, поддержкой Android Auto и Apple Carpaly, но убрали боковые подушки и шторки безопасности.

Медиасистема с экраном на 8 дюймов стоит во всех комплектациях. Электронное управление ручником появляется только в топе.

В комплектации Comfort, которая подорожала с 1,36–1,46 млн рублей до 1,42–1,52 млн, есть все шесть подушек и обогрев руля, которого не было в Комфорте до обновления.

Версия Luxe тоже подросла в цене — с 1,43–1,53 млн рублей до 1,47–1,57 млн — и ничего не приобрела в плане оборудования.

В исполнении Prestige появились LED-фары, дополнительный USB-порт и система интеллектуального открывания багажника (раньше были только на GT Line), литые диски (странно, что только здесь), телематика и комплекс систем активной безопасности. Повышение цен — с 1,53–1,59 млн до 1,63–1,68 млн.

Максимальный уровень оснащения GT Line+ за 1,83 млн отличается адаптивным «круизом».

Круиз-контроль становится адаптивным только в максимальной комплектации. Есть и ограничитель скорости: для его активации нужно долго удерживать кнопку«круиза».

А моторы — прежние

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Не изменились ни коробки передач, ни платформа, ни настройки подвески и рулевого управления. Вентиляция сидений, цифровая приборка и центральный дисплей на 10,25 дюйма российскому Cerato не достались. Зато он остался одним из самых доступных в классе.

Советуем выбирать мотор 1.6 на 128 сил с 6-ступенчатой механикой, если хотите сэкономить (минус 40 тысяч от цены того же двигателя с автоматом), или с двухлитровым 150-сильным мотором и автоматом, если нужна нормальная динамика.

Поддержать хорошее состояние узлов и агрегатов автомобиля поможет американская автохимия Cyclo и присадки SUPROTEC. Информацию о том, как правильно обслуживать автомобиль, вы найдете в книгах издательства «За рулем».

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