#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиУтильсборСкидки на автоРейтингиАвтоподборТоварыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Китайский автопром в мире: итоги 2025 года и география присутствия
10 марта
Китайский автопром в мире: итоги 2025 года и география присутствия
Сергей Целиков: Мировая доля китайских авто по...
Как ездить по лужам и залитым водой дорогам: спасительные советы эксперта
10 марта
Как ездить по лужам и залитым водой дорогам: спасительные советы эксперта
Эксперт Абрамов рассказал, как не утопить...
Нива стала популярнее китайских кроссоверов
10 марта
Нива стала популярнее китайских кроссоверов
В начале марта Niva Travel обошла по продажам...

Хорошо знакомый «японец» может вернуть себе статус бестселлера на рынке РФ

Импортеры начали предлагать россиянам новые Nissan Qashqai по цене от 2,5 млн рублей

Российские дилеры начали предлагать кроссоверы Nissan Qashqai , ввозимые по схеме параллельного импорта из Китая. Это может вернуть модели статус бестселлера, который она имела до ухода японского бренда из России весной 2022 года.

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

Рекомендуем
Надежный и свежий «японец» по цене новой Гранты — 5 отличных вариантов

Автомобили оснащаются двухлитровым атмосферным двигателем мощностью 151 лошадиная сила. Это значение находится ниже порога в 160 л. с., после которого начинают действовать повышенные ставки утилизационного сбора, что делает импорт экономически оправданным.

В Москве новый Nissan Qashqai можно заказать по цене от 2,5 млн рублей. Однако покупателям придется набраться терпения: поставка машины после заказа занимает от двух до трех месяцев.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Кроссовер китайской сборки предлагает богатое оснащение: круиз-контроль; бесключевой доступ; светодиодная оптика; панорамная крыша; кожаный салон; климат-контроль; багажные рейлинги.

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

Эксперты отмечают, что при таких вводных Qashqai действительно может вернуть былую популярность. Напомним, что Nissan ушел с российского рынка весной 2022 года, продав свои активы, включая завод в Санкт-Петербурге.

Ранее «За рулем» сообщал , что назван самый популярный гибрид в России.

Источник:  Motor
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Autohome
Количество просмотров 31
10.03.2026 
Фото:Autohome
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Nissan Qashqai (26)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan Qashqai  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля
Недостатки:
По зиме датчики парктроников работают не как надо
Комментарий:
Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой в жк, где пузотерку не приткнуть) Обогрев руля по зиме оказался ценной штукой. Жена камеру заднего вида заценила, стоит вместе с парктроникам, только следить за ними надо, когда лед намерзает срабатывать начинают на пустом месте. В остальном машиной доволен.
+16