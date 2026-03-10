Хорошо знакомый «японец» может вернуть себе статус бестселлера на рынке РФ

Импортеры начали предлагать россиянам новые Nissan Qashqai по цене от 2,5 млн рублей

Российские дилеры начали предлагать кроссоверы Nissan Qashqai , ввозимые по схеме параллельного импорта из Китая. Это может вернуть модели статус бестселлера, который она имела до ухода японского бренда из России весной 2022 года.

Nissan Qashqai

Автомобили оснащаются двухлитровым атмосферным двигателем мощностью 151 лошадиная сила. Это значение находится ниже порога в 160 л. с., после которого начинают действовать повышенные ставки утилизационного сбора, что делает импорт экономически оправданным.

В Москве новый Nissan Qashqai можно заказать по цене от 2,5 млн рублей. Однако покупателям придется набраться терпения: поставка машины после заказа занимает от двух до трех месяцев.

Кроссовер китайской сборки предлагает богатое оснащение: круиз-контроль; бесключевой доступ; светодиодная оптика; панорамная крыша; кожаный салон; климат-контроль; багажные рейлинги.

Nissan Qashqai

Эксперты отмечают, что при таких вводных Qashqai действительно может вернуть былую популярность. Напомним, что Nissan ушел с российского рынка весной 2022 года, продав свои активы, включая завод в Санкт-Петербурге.

