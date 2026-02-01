Хорошо известный доступный японский кроссовер снова продается в России

#
Новый Nissan Qashqai Glory, который является рестайлингом второй генерации, адаптированный для китайского рынка, начал активно поступать в Россию. Сейчас на популярных сайтах объявлений выставлено свыше сотни таких кроссоверов по цене от 1 790 000 рублей.

Nissan Qashqai Glory
Nissan Qashqai Glory

20 000 км с большим китайским рамником: чем он удивил

По стоимости этот Nissan даже выгоднее некоторых китайских моделей, хотя последние традиционно считаются более доступными. Например, Haval Jolion, лидирующий по продажам среди китайских авто в России, стартует с отметки в 1 799 000 рублей, а свежие версии 2026 года – примерно с 1 999 000 рублей. Chery Tiggo 4 и GAC GS4 тоже идут дороже: от 2 039 000 и 2 449 000 рублей соответственно.

Наиболее привлекательное предложение на Qashqai Glory в комплектации Leading на базе 2-литрового двигателя с 140 л.с. и вариатором сделано фирмой из Владивостока. За 1 790 000 рублей покупатель приобретает автомобиль с бесключевым доступом, кнопкой запуска, медиасистемой с сенсорным экраном, камерой кругового обзора, двухзонным климат-контролем и кожаной обивкой сидений.

В Воронеже за 2 100 000 рублей предлагается версия с более богатым оснащением: кожаные сиденья с перфорацией, кожаный обод руля, цифровая панель, предустановленная навигация, панорамная крыша и адаптивный круиз-контроль. За 2 150 000 рублей автомобиль можно заказать ещё в Красноярске, Барнауле, Новосибирске и некоторых других городах.

Интерьер Nissan Qashqai Glory
Интерьер Nissan Qashqai Glory

Рулевая, наконечники, вариатор — все поломки второго Кашкая

Цена на Nissan Qashqai Glory в регионах варьируется, начиная от 2 250 000 рублей в Набережных Челнах и достигая выше 2 330 000 рублей в крупных городах вроде Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. При этом автомобили из наличия продаются дороже: в Сочи кроссовер оценивают в 2 675 000 рублей, в Пензе – 2 740 000, Москва и Питер – от 3 миллионов рублей, а Воронеж – до 3 219 000 рублей.

Все версии оснащены 2-литровым атмосферным мотором мощностью 140 сил, который работает в паре с бесступенчатым вариатором и передним приводом. Такая конфигурация считается оптимальной для городских условий.

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Autohome
01.02.2026 
Фото:Autohome
Отзывы о Nissan Qashqai (26)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan Qashqai  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Комфортная подвеска, большой просвет, камера, парктроники, обогрев руля
Недостатки:
По зиме датчики парктроников работают не как надо
Комментарий:
Долго выбирал машину и сделал вывод, что в своем ценовом диапазоне альтернативы Кашкаю по сути нету особо. Взял с рук, 2л переднеприводный, через месяц сгонял на сход-развал, управляемость стала практически в идеале. Просвета хватает на любой поребрик залезать, так что решил проблему с парковкой в жк, где пузотерку не приткнуть) Обогрев руля по зиме оказался ценной штукой. Жена камеру заднего вида заценила, стоит вместе с парктроникам, только следить за ними надо, когда лед намерзает срабатывать начинают на пустом месте. В остальном машиной доволен.
+16