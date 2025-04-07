Рулевая, наконечники, вариатор — все поломки второго Кашкая

Эксперт Зиновьев рассказал, на что чаще всего жалуются владельцы Nissan Qashqai

Nissan Qashqai второго поколения (индекс J11) продавали у нас с мая 2014 года, в 2015-м наладив сборку в Санкт-Петербурге. Это один из самых массовых кроссоверов на вторичном рынке. Притом не самый дешевый.

Вариантов дешевле миллиона рублей практически нет, даже за экземпляры с пробегом более 300 тысяч км просят больше. Свежих машин с пробегами до 50 тысяч км много, а их цена достигает 3 млн рублей. Оно того действительно стоит?

Половина «вторых» Кашкаев на вторичке – с пробегом до 100 тысяч км. Их цена не особо зависит от возраста и стартует с отметки 1,3 млн рублей. Машины с вариатором в среднем на 150 тысяч рублей дороже машин с механикой.

Привод у Nissan Qashqai полный или передний. Однако 4×4 доступен только при моторе 2.0 в сочетании с вариатором, что нивелирует смысл полного привода. Данному вариатору противопоказаны пиковые нагрузки и пробуксовки. Так что «второй» Qashqai лучше воспринимать как кроссовер для вполне проезжих дорог.

Упомянем, что Qashqai для России старательно адаптировали. Серьезно переработали подвеску и электроборудование (поставили более емкий аккумулятор и более производительный генератор).

Машин с пробегами 200 тысяч км пока немного, но достаточно, чтобы судить о типичных поломках и ресурсе основных агрегатов. Сначала стоит ознакомиться с общими оценками потребительских качеств – на основании отзывов владельцев.

Что нравится в Nissan Qashqai

Три столпа позитива по отношению к автомобилю – это надежность, расход топлива и клиренс.

По расходу, разумеется, есть разночтения. Некоторые добиваются от двухлитрового мотора 11,5 л на 100 км в городе и 8,5 л на трассе – и очень этим довольны. У иных средний расход превышает 15 л.

О высокой надежности, похоже, отзывы делали до того, как сломался вариатор. Да, большинство Кашкаев преодолевает 100 тысяч км без его поломок. Некоторые до 150 тысяч км меняли, как заверяют, только расходники. Вообще же риск многих неисправностей появляется примерно после 50 тысяч км.

Клиренс в понимании многих – синоним хорошей проходимости. Это не совсем так, но у Кашкая с клиренсом все в порядке. Заявлено 200 мм, по нашим замерам – 195 мм.

На четвертом месте по частоте упоминаний – просторный салон и большой багажник. Но это смотря с чем сравнивать.

Крайне редко упоминают «высокий уровень комфорта». Объясняется это, видимо, тем, что он достаточно высок только в топовых комплектациях. В начальных версиях оснащение весьма скромное.

Отметим еще отсутствие указаний на раннюю коррозию Кашкая – это важно.

В салоне все ладно, эргономика выверенная. Материалы отделки даже лучше, чем принято в данной ценовой группе.

Что не нравится в Nissan Qashqai

Список минусов, как ни странно, очень короткий. То есть, по основным значимым параметрам машина ожиданиям соответствует. Даже на динамику почти нет жалоб, хотя мотор 1.2 вряд ли способен ею поразить. Но машин с 1.2 немного – около 14%.

Основные нарекания сводятся к гремучей ходовой части в сочетании со слабой шумоизоляцией, а также к недостаточно эффективной климатической системе и долгому прогреву салона зимой.

Салон Кашкая просторен с оговоркой: для людей ростом не выше 185 см. По запасу пространства для коленок на заднем ряду кроссовер уступает многим конкурентам.

Главные агрегаты Nissan Qashqai

Оба бензиновых мотора сочетаются и с вариатором, и с механикой.

Свыше 80% – машины с двухлитровым атмосферником MR20DD (144 л.с.). Он надежен и способен на пробег около 300 тысяч км. Однако впрыск у двигателя непосредственный, что после 100-150 тысяч км приводи к залеганию колец и масложору.

К 150 тысячам км обычно прояаляется износ цепного привода ГРМ.

Оптимальное топливо – предмет споров. АИ-92 не запрещали, но степень сжатия двигателей указывает на использование бензина АИ-95, а 92-й нередко вызывает детонацию.

Младший мотор RA2DDT 1.2 (115 л.с.) доверия не вызывает. Его негильзованный алюминиевый блок капремонту не подлежит, а ресурс составляет около 200 тысяч км.

Цилиндров у этого двигателя четыре, но турбонаддув в сочетании с прямым впрыском обеспечивают сильный угар масла, начиная с небольших пробегов, со всеми вытекающими последствиями. Цепь ГРМ растягивается порой к 100 тысячам км. Были случаи разрушения поршней.

Продавцы предлагали еще дизельные Кашкаи с мотором R9M 1.6 (130 л.с.) – также в паре с МКП или CVT. У двигателя чугунный блок, ресурс свыше 300 тысяч км. Неисправности – типовые для дизелей: засорение системы EGR, течи масла и антифриза.

С других рынков на наш завозились Кашкаи и с другими моторами. В их числе бензиновый 1.3 (160 л.с.) и дизель 1.5 (115 л.с.). Первый по характеру мало чем отличается от 1.2. Второй знаком по Дастеру – хороший агрегат. Оба сочетаются с роботом Getrag 7DCT300 – он достаточно живуч и к моменту появления на Кашкае излечен от детских болезней.

Шестиступенчатая механика RS6F94R в связке с мотором 2.0 – дефицит, и чаще встречается в паре с 1.2. Нареканий к ней нет.

О вариаторах Jatco JF015E (1.2), JF016E (2.0) и JF017E (1.6D) сказано столько, что добавить нечего. Краткое резюме: массово выходят из строя в широком диапазоне пробега от 50 тысяч до 150 тысяч км, в том числе при идеальном обслуживании и щадящих режимах, что всегда удивляет владельцев.

Износ ускоряют жара, холод, пробки, высокие скорости, езда по песку, снегу и грязи. Средний чек ремонта оказывается в районе 220 тысяч рублей.

Самый слабый вариатор – JF015E. Справедливости ради надо сказать, что даже он иногда доживает до 200 тысяч км. К сожалению, обычно неизвестно реальное состояние CVT на момент покупки подержанного автомобиля.

К компонентам полного привода вопросов нет – все хорошо, кроме того, что муфта под высокими нагрузками стремительно перегревается.

Попытки ездить по рыхлым и вязким субстанциям завершаются через минуту – перегрев. Иногда он сопровождается «ароматом» подгоревших фрикционов.

Типичные поломки Nissan Qashqai

Самая часто упоминаемая поломка, как вы уже поняли, – вариатор.

На втором месте – рулевая рейка и наконечники (выдерживают 40-80 тысяч км).

На третьем – жалобы на «сыпучую ходовку». Ожидания, что все элементы выдержат 80-100 тысяч км (считаем это нормой для всего, кроме стоек-втулок стабилизатора), часто не оправдываются.

Слишком рано сдаются ступичные подшипники, полуоси, задние амортизаторы, многие сайлентблоки. Вероятно, виной тому и наши дороги, но ведь Дастеры и Селтосы ездят по этим же дорогам без подобных проблем.

Далее следуют отказы генератора (80-120 тысяч км, иногда без возможности ремонта) и вентилятора системы охлаждения (после 50 тысяч км).

Из мелочей: часто выходят из строя обогревы сидений, упоры капота и двери багажника, светодиоды габаритов.

Речь не столько о поломках как таковых и производственных дефектах, сколько о недостаточном или нестабильном ресурсе ряда комплектующих. Марка Nissan приучила нас к иной картине, а у «второго» Кашкая неожиданно оказался объемный список слабых мест.

Багажник Nissan Qashqai не выглядит ущербным, и форма у него правильная. Но официальные 430 л – не лучший результат в классе, а по нашим замерам под полкой всего 324 л.

Выводы по Nissan Qashqai

На вторичном рынке есть модели без вариаторов и турбомоторов, с хорошей репутацией – например, корейские. Так что нет никакого резона гоняться именно за Кашкаем.

В немецком исследовании TÜV 2020 года (компактные кроссоверы с пробегом 100 тысяч км) Qashqai оказался на девятом месте среди 16 моделей. А если все же хочется что-то японское, лучше, пожалуй, присмотреться к Мазде или Suzuki.

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