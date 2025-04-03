Как выбрать автомобиль с пробегом — просто не допускать 5 ошибок

Эксперт Романюк перечислил главные ошибки покупателей подержанных машин

Выбор идеального автомобиля с пробегом — задача, требующая внимательности и тщательного подхода. Зачастую покупатели совершают ряд ошибок, которые могут привести к неприятным последствиям и дополнительным незапланированным расходам.

В этой статье руководитель отдела продаж автомобилей «ААА Траксервис» Андрей Романюк рассмотрел ряд распространенных ошибок и дал советы, как их не допускать.

1. Игнорирование технического состояния автомобиля

Ошибка. Некоторые покупатели полагаются только на внешний вид и не обращают внимания на технические детали.

Решение. Обязательно проведите полную диагностику автомобиля в присутствии квалифицированного специалиста или воспользуйтесь специальной услугой продавца, если она предоставляется. Это поможет выявить скрытые неисправности и оценить состояние основных узлов и агрегатов. В нашей компании мы предоставляем техническое заключение состояния автомобиля на основе нашей диагностики, но всегда поддерживаем инициативу клиента проверить автомобиль самостоятельно с помощью другого механика. Для таких задач со своей стороны мы даже можем предоставить в пользование сервисную зону и необходимое оборудование.

2. Необъективная оценка пробега ТС

Ошибка. Бытует мнение, что чем меньше пробег, тем лучше. Это не всегда так.

Решение. Оценка условий эксплуатации техники. Нередки случаи, когда автомобили с внушительным пробегом, но бережно эксплуатировавшиеся, находятся в гораздо лучшем состоянии, чем те, которые использовались в тяжелых условиях и получали несвоевременное или некачественное обслуживание.

3. Недостаточная проверка истории автомобиля

Ошибка. Некоторые покупатели, особенно новички, не проверяют историю автомобиля, которая может скрывать серьезные проблемы – от ДТП до юридических ограничений.

Решение. Всегда запрашивайте VIN-номер для проверки истории автомобиля через специализированные сервисы. Это поможет выявить возможные проблемы и оценить реальную стоимость машины. Своим клиентам мы предоставляем полную документально подтвержденную юридическую гарантию того, что мы являемся единственным собственником «чистого» автомобиля: без кредитов, арестов и прочих юридических рисков.

4. Игнорирование документов

Ошибка. Отсутствие должного внимания к документам зачастую приводит к юридическим проблемам.

Решение. Проверьте все документы, включая ПТС, сервисную книжку и документы о проведенных ремонтах. Убедитесь, что по автомобилю нет неоплаченных кредитов или штрафов. Изучите компанию или продавца, у которых вы планируете приобрести технику.

5. Необоснованный торг

Ошибка. Нередко, когда покупатели начинают торговаться без достаточных на то оснований, это может привести к срыву сделки.

Решение. Изучите рынок, определите адекватную цену на аналогичные модели с учетом года выпуска, состояния, срока и качества эксплуатации. Изучите позиции, исходя из состояния которых вы можете требовать дополнительную скидку у продавца. Например – внешние или внутренние дефекты автомобиля, степень износа шин и другие. Тем самым вы подготовите аргументы для торга.

Андрей Романюк, руководитель отдела продаж автомобилей «ААА Траксервис»:

— Покупка автомобиля с пробегом – это не только финансовые вложения и инвестиции в стабильную работу бизнеса, но и вопрос безопасности. Наша рекомендация здесь – не торопиться. Спокойно оцените все нюансы, не бойтесь задавать интересующие вас вопросы. Профессиональный продавец, который заинтересован в долгосрочных отношениях, всегда открыт к диалогу и обсуждению взаимовыгодных условий.

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