Полный привод, крутой бренд, кузов не ржавеет... — но почему так дешево?

Эксперт Зиновьев рассказал о плюсах и минусах кроссовера Audi Q5 2008–2016 годов

Audi Q5 – среднеразмерный кроссовер премиум-сегмента, привод только полный. Платформа общая с А4. С осени 2009 года до весны 2015‑го выпускали в Калуге, остальное время – в Ингольштадте.

Рестайлинг 2012 года коснулся не только внешности и оснащения: модернизировали многие агрегаты, а жестковатую подвеску смягчили иными амортизаторами и пружинами.

Audi Q5 (2008–2016)

Достоинства

Богатое оснащение.

Высокий комфорт.

Эталонная управляемость.

Неплохие внедорожные качества, ­клиренс 200 мм.

Ржавеет неохотно.

Недостатки

Очень дорог в содержании и ремонте.

Даже в рестайлинговой версии салон выглядит не особо современно. Но многим нравится консерватизм, а к материалам отделки и износостойкости не придерешься.

Моторы

Три четверти машин на вторичке – с турбомотором 2.0 TFSI (211, 225 л. с.) семейства ЕА888 в двух поколениях. Ранняя версия отличалась быстрым залеганием колец (с поеданием масла свыше литра на 1000 км) и иными недугами. Так что к рестайлингу переиначили поршневую группу, цепь ГРМ и натяжитель, клапан PCV, сальник коленвала и другое. Стало лучше, но ненамного. Масложор излечим только полной заменой поршневой группы, цепь и маслонасос могут выйти из строя в районе 100 тысяч км, еще раньше – водяная помпа, катушки зажигания и термостат.

Двигатель V6 3.0 TFSI (272 л. с.) страдает задирами и в целом ничем не лучше. Из бензиновых версий предпочтительнее «американская» – с атмосферным мотором 3.2 (270 л. с.). Впрыск тоже непосредственный, но этот мотор более надежен и служит дольше. Правда, применялся лишь до 2012 года.

Двухлитровый дизель бытует в двух модификациях (170, 177 л. с.). Все типовые дизельные заморочки налицо – сажевый фильтр, клапан EGR, крайне чуткие к качеству топлива ТНВД и форсунки. Но иных проблем не доставляет, равно как и дизель 3.0 (239, 245 л. с.). Беда в том, что с гидроавтоматом дизели не сочетаются – только с роботом.

Коробки передач

Машин с МКП – единицы. Почти половина – с роботом DL501–7Q с двумя мокрыми сцеплениями. По железной части у него всё хорошо, подводит исполнительная – дерготня с малых пробегов, а после 100 тысяч км умирают мехатроник и сцепления, иногда даже раньше.

Сама фирма Audi не считала робот идеалом и на бензиновых модификациях заменяла его по ходу дела гидроавтоматом ZF 8HP. Мелкие слабости есть и у него – типа протекающего поддона, но 250–300 тысяч км он обеспечивает. Чуть меньше ресурс у автомата ZF 6HP, который связан с мотором 3.2.

Полный привод в двух вариантах: постоянный на основе дифференциала Torsen (Quattro) либо автоматически подключаемый – с межосевой муфтой (Quattro Ultra). Муфта отнюдь не неженка и выдерживает серьезные нагрузки, в сложных условиях не хуже классического Торсена.

Эксплуатационные болячки

Подвеска многорычажная спереди и сзади. Передняя переусложнена – четыре рычага, и после 80–120 тысяч км иногда всё пора менять, причем в сборе с шаровой опорой и сайлентблоком. Ступичные подшипники не всегда доживают и до этого срока.

Версий с пневмоподвеской после 120 тысяч км лучше избегать – ремонт безумно дорог.

В рулевом механизме слаб насос гидроусилителя – на «дорестайле».

Затем внедрили более выносливый ЭУР. Панорамный люк с возрастом протекает, заедает и издает посторонние звуки.

Много слабых мест в электрике: отказывают камеры заднего вида, стояночный тормоз, приводы сидений, бесключевой доступ, дневные ходовые огни и так далее.

Euro NCAP: пять звезд. Водитель/пассажир – 92%, ребенок – 84%, пешеход – 32%, системы содействия безопасности – 71%.

Самое массовое предложение на вторичке: Audi Q5 2.0 TFSI АКП

Оптимальный выбор: Audi Q5 2.0D МКП

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