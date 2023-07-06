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Европейский премиум по цене обычной машины: в чем подвох?

Audi A4 четвертого поколения сейчас можно купить всего за 785 тысяч рублей.

За РулемКрутой седан всего за миллион: 6 годных вариантов

Audi A4 четвертого поколения (индекс B8, 2008–2015 годы выпуска) собирали в Германии.

Часть машин попала к нам «с пробегом по Европе».

Кузов – седан или универсал. Свыше четверти машин на вторичке – 4×4.

Рестайлинг в 2012 году подарил модные LED-фары и освежил гамму моторов – ушел последний атмосферный.

Audi A4
Audi A4
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Достоинства

  • Богатое оснащение, добротные материалы салона.
  • Хорошая динамика и управляемость.
Владельцы хвалят материалы салона – свежий вид они сохраняют до 200 тысяч км. Сиденья с экокожей при этом не рекомендуют – очень «потливая».
Владельцы хвалят материалы салона – свежий вид они сохраняют до 200 тысяч км. Сиденья с экокожей при этом не рекомендуют – очень «потливая».

Недостатки

  • Сложные прихотливые моторы.
  • Много машин без подтвержденного пробега и сервисной истории.
  • Есть вопросы к коррозионной стойкости.
  • Клиренс 140 мм.

Моторы

Наддувные 1.8 (160, 170 л. с.) и 2.0 (211, 225 л. с.)семейства ЕА888 – почти 90% всех предложений. Страдают залеганием колец и неприличным масложором – до 2 л на 1000 км, стартующим подчас с 30–50 тысяч км. А к 70–80 тысячам на дорестайлинговых машинах нередко просилась на замену цепь ГРМ.

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Оба мотора многажды модернизировали и привели в приемлемое состояние в 2013 году. Цепь и натяжители стали выдерживать до 150 тысяч км, масложор смягчился. Нерешенными остались проблемы катушек зажигания (замена каждые 50–80 тысяч км), термостата (ржавеет изнутри), ресурса водяного и масляного насоса. Условно эти моторы пригодны на машинах с 2014 года и с оглядкой на реальный пробег. Хотя на ранних многие владельцы проводили замену поршней и колец модернизированными.

Из всего остального менее капризен уволенный при рестайлинге, прожорливый и налогоневыгодный атмосферник 3.2 (265 л. с.). Или слабосильные версии дизеля 2.0 (120, 136 л. с.) – до 150 тысяч км обычно требуется только прочищать систему EGR на каждом ТО и разок поменять водяную помпу. Ходит до 400 тысяч км.

Запчасти и обслуживание всех моторов – дорогие.

Коробка передач

К МКП вопросов нет, разве что с дизелями двухмассовый маховик еле выдерживает 150 тысяч км. Но машин «на ручке» мало. Гидроавтомат ZF 6HP28 благополучный, при нормальном интервале замены масла переборка назревает к 200 тысячам км. Он также встречается нечасто.

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Пятая часть предложений – робот DL501 в сочетании с мотором 2.0 TFSI. Это разновидность DSG7 с «мокрым» сцеплением для машин с продольным расположением моторов. Если масло менять каждые 30–40 тысяч км, то капремонт потребуется к 180–200 тысячам км.

Две трети машин – с вариатором 0AW/VL381. Он сочетается с бензиновыми моторами 1.8 и 2.0, а также младшим дизелем. При тщательном уходе и легких режимах выдерживает 150 тысяч км. Пробуксовки и стояние в пробках ускоряют деградацию – иногда она проявлялась еще в гарантийный период. Так что Audi в 2016 году отказалась от темы вариаторов.

Машины 1.8 с вариатором на вторичке дешевле, чем с МКП.

Полноприводная трансмиссия без ­слабых мест, главное – не сокращать интервалы замены масла в раздатке.

Эксплуатационные болячки

  • Долговечность подвески прямо зависит от размера и ширины колес – чем больше, тем хуже. Часть деталей из алюминия. Нижние передние рычаги (меняются в сборе с шаровыми) и ступичные подшипники выходят из строя к 100 тысячам км. Быстро сдается карданчик рулевого вала.
  • Типовые неполадки сводятся к электрике: отказывает привод лючка топливного бака, тухнут диоды в фонарях (предписанная замена в сборе не обязательна, узлы поддаются ремонту), глючат датчики в дверях (при наличии бесключевого доступа).

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Euro NCAP: 2009 – пять звезд. Водитель/пассажир – 93%, ребенок – 84%, пешеход – 39%, системы безопасности – 71%.

Самое массовое предложение на вторичке: 1.8 CVT 4×2

Оптимальный выбор: 2.0D МКП 4×2

За те же деньги: Hyundai Sonata, Nissan Teana, Toyota Corolla, VW Passat

  • На этих авто реально проехать полмиллиона километров – верите?
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Фото: Audi

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За РулемЗиновьев Сергей
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Отзывы о Audi A4 (4)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Audi A4  2012
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Едет, тормозит, поворачивает так как это должен делать автомобиль. Железо не ржавеет. Цена владения до 100 000 пробега дешевле чем 5летний ВАЗ. За 6 лет поменял только стойки и ступичные подшипники все остальное родное.

Недостатки:

Слабые стойки, вариатор после 100 000 начал хондрить при трогании, после 120 000 начался масложор 1л/2000км. Низкий клиренс.

Комментарий:

С масложором справился раскоксовкой двигателя (1,8 TSFI 170). Вариатор вероятнее всего придется перебирать (заминка при трогании). В остальном расходники. Цена продажи слишком мала (на эти деньги только новый Логан) буду чинить и эксплуатировать дальше, все равно лучше чем не только Логан но вся корейско - японская шайка класса D (кроме наверно Камри).

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