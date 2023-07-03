Шустрая трехдверка от 600 000 рублей – 6 лучших вариантов

При общем дефиците добротных машин с пробегом шансы найти хороший автомобиль именно среди трехдверных хэтчей и купе выше – ведь мало кто охотится за ними целенаправленно.

Почему б/у трехдверки предпочтительнее, чем пятидверные хэтчи и седаны того же возраста и с таким же пробегом, рассказано тут.

Сейчас самый востребованный для иномарок ценовой сегмент на вторичке – от 0,7 до 1,0 млн рублей. Иными словами, народ хочет «что-то иное» по цене новой Гранты.

Этот диапазон и рассмотрим. Возраст машин выходит чуть младше среднего по стране – 10–14 лет. Пробеги при таком возрасте, как правило, солидные, и при покупке важно учитывать теоретический ресурс главных агрегатов. Выделим несколько самых интересных моделей.

Что ищем?

Трехдверные хэтчбеки/купе

Возраст: 10–12 лет

Пробег: не выше 200 тысяч км

Цена: 0,7–1,0 млн рублей

Alfa Romeo MiTo

Гарантирует притяжение взглядов. Официально продавался у нас с 2014 года, но можно найти и чуть старше – они в 1 млн рублей вписываются. Пробеги от 50 до 150 тысяч км. Клиренс 93 мм (это не ошибка), багажник символический, салон полноценный, но тесный везде – рослому водителю не подойдет. Подвеска тряская, переносит только ровный асфальт.

Многие агрегаты заимствованы у массового хэтчбека Fiat Grande Punto, но у нас он тоже не массовый. Запчастей на Фиаты и Альфы сейчас в наличии попросту нет – почти всё надо заказывать и ждать.

Наиболее распространен в России турбомотор 1.4 в 120‑сильной версии в паре с роботом (аналог DSG c двумя сухими сцеплениями, столь же «надежный») или механикой. Как ни странно, двигатель не провальный – чугунный блок и распределенный впрыск, ресурс свыше 250 тысяч км. Но по мелочам беспокоит часто.

Типовой отзыв владельцев: если нужна практичная машина, ищите среди «корейцев», MiTo не про практичность.

Вердикт. Автомобили Alfa Romeo покупают не умом, а сердцем.

Citroen DS3

Продавался до 2014 года и манит невысокими ценами в сочетании с богатым оснащением и почти премиальной отделкой. Машин дороже 950 тысяч рублей попросту нет, зато есть с пробегами менее 100 тысяч км.

Задний ряд тесный. Колеса меньше R16 не предусмотрены конструкцией, что для небольшой машины минус.

Но центральная беда – главные агрегаты, в первую очередь моторы семейства EP6 (применялись также на Mini и BMW).

Наддувный мотор 1.6 THP (150 л. с.) с прямым впрыском слывет убийцей цепей ГРМ, а залеганием колец страдает с молодости. Сочетается при этом только с МКП. Атмосферный его собрат 1.6 VTi (120 л. с.) с распределенным впрыском намного спокойнее, но мелких проблем у него тоже немало, а водяная помпа – расходник. Тем не менее, жить с ним можно – при сочетании с механикой. Четырехступенчатый автомат AL4 (DP0) не радует ни динамикой, ни надежностью – только простотой ремонта.

Вердикт. Заманчиво, но в содержании может выйти дорого.

Hyundai Veloster I

Возможно, последнее, что придет в голову при мысли «а не купить ли что-нибудь корейское». Veloster уникален числом дверей – с водительской стороны дверь одна, с пассажирской – две. Выглядит стильно. По подвеске унифицирован с Элантрой, многие элементы взаимозаменяемы.

Цены стартуют от 800 тысяч рублей за машины 2011 года с пробегами около 150 тысяч км. Возможных моторов три, все – объемом 1,6 л. Два атмосферника (G4FC – 132 л. с., G4FD – 140 л. с.) встречаются на прочих моделях Hyundai/Kia. В целом нормальные агрегаты, но у G4FD прямой впрыск – он более прихотлив. Редкий наддувный (G4FJ – 186 или 204 л. с.), также с непосредственным впрыском, именно в ранние годы отличался множеством болячек, которые вылечили уже после рестайлинга (2015 год).

Все механические коробки и гидроавтоматы Велостера надежны и долговечны, с этой стороны засад нет. А вот версий с семиступенчатым роботом при пробегах от 120 тысяч км лучше избегать.

Вердикт: Самый слабосильный мотор – лучший выбор.

Продолжение – на следующей странице.