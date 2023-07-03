Почему трехдверный хэтч выгоднее седана: названы главные преимущества

И стандартные хэтчбеки, и драйверские купе – примерно одного года выпуска и близкого состояния и пробега – продают примерно за одну цену. Этим можно воспользоваться!

Доля таких машин на вторичке невелика. Трехдверные модели у нас считают слегка неполноценными – и предпочитают пятидверные.

Модели, которые позиционируют как купе, вообще отдельная каста – этакие пижонские автомобили, на роль семейных и повседневных не годятся. Практичности недостает.

Хотя о критериях практичности можно спорить, ведь нет рационального смысла покупать пятидверку, если ездить на ней предстоит одному. А между тем у трехдверных есть по меньшей мере два объективных преимущества.

Хэтч или купе?

Разница между хэтчбеком и купе (и прочими лифтбеками) в нынешние времена изрядно размазана. Формально она выражена в компоновке – у хэтчбека дверь багажника открывается вместе со стеклом, а купе это, грубо говоря, двухдверный седан, но с ущербным вторым рядом сидений или вовсе без оного. Но маркетологи не всегда соблюдают правила, и один из результатов их работы – появление условной категории пятидверных «кросс-купе». Словом «купе» нередко нарекают и хэтчбек, если хотят подчеркнуть его «спортивность».

Терминология не имеет особого значения, если четко определено предназначение машины, выбираемой на вторичке.

Выбор зависит от того, нужно ли вам просто ездить и иногда что-то возить – или важно лишь производить впечатление. Подходить к выбору надо с умом, чтобы не испытать чрезмерного впечатления от цены запчастей или полного их отсутствия – например, для некоторых моделей Alfa Romeo. Безусловно, очень эстетичных.

Что касается обслуживания как такового, то трехдверки и купе от пятидверок ничем не отличаются. Если абстрагироваться от мелочей типа меньшего числа дверных замков. Моторы, коробки и подвески у большинства самые обыкновенные.

Плюсы

Кузов без пары задних дверей жестче и прочнее, вдобавок немного легче.

Выгода невелика, прочувствовать ее можно, пожалуй, в основном на гоночной трассе – чуть лучше устойчивость и управляемость, чуть ниже расход топлива в сравнении с пятидверным аналогом. В бытовой эксплуатации это особой роли не играет. Но и типовых очагов ржавчины у трехдверки меньше – кромки задних боковых дверей отсутствуют вместе с дверями, и вообще меньше всяких щелей.

Но главное преимущество в другом – трехдверки дешевле! Изначально на первичном рынке, а затем и на вторичном. Причем ценовой разрыв между тремя и пятью дверями постепенно растет до возраста в 6–10 лет – на трехдверки заметно ниже спрос, что побуждает продавцов скидывать цены.

Затем разница становится менее ощутимой, так как более важную роль приобретают другие факторы – пробег, общее состояние кузова. Это отчетливо видно по всем массовым моделям.

У купе цена падает не только по мере роста возраста и пробега, но и в связи с выходом модели из моды . Ведь покупали новые купе в том числе и из соображения «круто выглядит». А по истечении пяти-шести лет обнаруживается, что немодное купе довольно сложно продать. Те, кто в принципе согласен на купе, обычно предпочитают актуальную модель.

Минусы

Основной недостаток трех- и двухдверной компоновки: сложно проникать на задний диван.

Детские сиденья, а затем и детей туда тоже сложнее внедрить. Но это компенсируется тотальной невозможностью шаловливыми пальчиками открыть на ходу дверь или окно.

Еще один плюс (возможно, решающий)

Всю весну на вторичке покупали автомобилей чуть больше, чем выставляли на продажу, – предложений стало меньше. А цены отнюдь не падают. В этой ситуации выловить удачный экземпляр всё сложнее, лучший товар расходится «по своим». И потому шансы найти хороший автомобиль именно среди трехдверок выше – ведь мало кто охотится за ними целенаправленно.

На нашем вторичном рынке под описание «три двери или меньше» попадают около сотни моделей. Больше половины из них – антиквариат и экзотика, не продававшаяся официально и ввезенная откуда-нибудь, часто с пробегом. Оставляем их в стороне.

Шесть лучших трехдверок стоимостью от 600 000 до миллиона рублей — по этой ссылке.