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Почему трехдверный хэтч выгоднее седана: названы главные преимущества

И стандартные хэтчбеки, и драйверские купе – примерно одного года выпуска и близкого состояния и пробега – продают примерно за одну цену. Этим можно воспользоваться!

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Доля таких машин на вторичке невелика. Трехдверные модели у нас считают слегка неполноценными – и предпочитают пятидверные.

Модели, которые позиционируют как купе, вообще отдельная каста – этакие пижонские автомобили, на роль семейных и повседневных не годятся. Практичности недостает.

Хотя о критериях практичности можно спорить, ведь нет рационального смысла покупать пятидверку, если ездить на ней предстоит одному. А между тем у трехдверных есть по меньшей мере два объективных преимущества.

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Хэтч или купе?

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Разница между хэтчбеком и купе (и прочими лифтбеками) в нынешние времена изрядно размазана. Формально она выражена в компоновке – у хэтчбека дверь багажника открывается вместе со стеклом, а купе это, грубо говоря, двухдверный седан, но с ущербным вторым рядом сидений или вовсе без оного. Но маркетологи не всегда соблюдают правила, и один из результатов их работы – появление условной категории пятидверных «кросс-купе». Словом «купе» нередко нарекают и хэтчбек, если хотят подчеркнуть его «спортивность».

Терминология не имеет особого значения, если четко определено предназначение машины, выбираемой на вторичке.

Выбор зависит от того, нужно ли вам просто ездить и иногда что-то возить – или важно лишь производить впечатление. Подходить к выбору надо с умом, чтобы не испытать чрезмерного впечатления от цены запчастей или полного их отсутствия – например, для некоторых моделей Alfa Romeo. Безусловно, очень эстетичных.

Что касается обслуживания как такового, то трехдверки и купе от пятидверок ничем не отличаются. Если абстрагироваться от мелочей типа меньшего числа дверных замков. Моторы, коробки и подвески у большинства самые обыкновенные.

Плюсы

Кузов без пары задних дверей жестче и прочнее, вдобавок немного легче.

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Выгода невелика, прочувствовать ее можно, пожалуй, в основном на гоночной трассе – чуть лучше устойчивость и управляемость, чуть ниже расход топлива в сравнении с пятидверным аналогом. В бытовой эксплуатации это особой роли не играет. Но и типовых очагов ржавчины у трехдверки меньше – кромки задних боковых дверей отсутствуют вместе с дверями, и вообще меньше всяких щелей.

Но главное преимущество в другом – трехдверки дешевле! Изначально на первичном рынке, а затем и на вторичном. Причем ценовой разрыв между тремя и пятью дверями постепенно растет до возраста в 6–10 лет – на трехдверки заметно ниже спрос, что побуждает продавцов скидывать цены.

Затем разница становится менее ощутимой, так как более важную роль приобретают другие факторы – пробег, общее состояние кузова. Это отчетливо видно по всем массовым моделям.

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У купе цена падает не только по мере роста возраста и пробега, но и в связи с выходом модели из моды. Ведь покупали новые купе в том числе и из соображения «круто выглядит». А по истечении пяти-шести лет обнаруживается, что немодное купе довольно сложно продать. Те, кто в принципе согласен на купе, обычно предпочитают актуальную модель.

Минусы

Основной недостаток трех- и двухдверной компоновки: сложно проникать на задний диван.

Детские сиденья, а затем и детей туда тоже сложнее внедрить. Но это компенсируется тотальной невозможностью шаловливыми пальчиками открыть на ходу дверь или окно.

Еще один плюс (возможно, решающий)

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Всю весну на вторичке покупали автомобилей чуть больше, чем выставляли на продажу, – предложений стало меньше. А цены отнюдь не падают. В этой ситуации выловить удачный экземпляр всё сложнее, лучший товар расходится «по своим». И потому шансы найти хороший автомобиль именно среди трехдверок выше – ведь мало кто охотится за ними целенаправленно.

На нашем вторичном рынке под описание «три двери или меньше» попадают около сотни моделей. Больше половины из них – антиквариат и экзотика, не продававшаяся официально и ввезенная откуда-нибудь, часто с пробегом. Оставляем их в стороне.

Шесть лучших трехдверок стоимостью от 600 000 до миллиона рублей — по этой ссылке.

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