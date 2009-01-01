Hyundai Elantra с пробегом: 4 «за», 4 «против» и 4 замечания

Модель интересная и ценится на вторичке: машины пятого поколения у нас не собирали, а везли из Кореи.

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Элантру пятого поколения (индекс MD) везли к нам из Кореи, официально — только седаны. По узлам и агрегатам унифицирована со многими моделями Hyundai/Kia. Рестайлинг (2014 год) коснулся оптики и элементов экстерьера, также модернизировали электронику.

ДОСТОИНСТВА

Выразительная внешность, просторный и удобный салон, большой багажник.

Высокий ездовой комфорт, подвеска приемлемо переносит наши дороги.

Металл кузова не склонен к быстрой коррозии.

Неплохой набор оснащения в «базе».

«Синюшную» подсветку приборной панели эстеты ругали последними словами. Но для большинства водителей главное — чтобы машина долго ездила и не ломалась.

НЕДОСТАТКИ

Задняя подвеска грешит неприятным поведением на высоких скоростях — очень похоже на то, как было на ранних Солярисах.

Экономия на спичках: например, нет подсветки бардачка и многих кнопок.

Обзор назад — плохой, а парктроники есть только у топовых ­версий.

Заявленный клиренс 150 мм маловат для наших условий.

МОТОРЫ

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Двигатель 1.6 (G4FC, 132 л.с.) семейства Gamma I ставили на многие модели концерна. Он шумный, но надежный — при хорошем уходе бегает до 400 000 км. Цепь ГРМ выдерживает 150–200 тысяч км. Регулировку клапанов можно производить реже, чем каждые 90 000 км (если мотор не на газу). Нейтрализатор расположен слишком близко к мотору, крошки его сот может «засосать» в камеру сгорания — чуть ли не единственный недостаток всей агрегатной системы.

Мотор 1.8 (G4NB, 150 л.с.) семейства Nu также относят к числу благополучных. Он тоже шумный, основной источник звуков — гидрокомпенсаторы. Из отмечаемых недостатков: возможны ускоренный износ поршневых колец и растяжение цепи ГРМ на «детских» пробегах. Справедливости ради — цепь тянулась только на некоторых экземплярах, в большинстве случаев свои 150 000 км выдерживает. Заявленный ресурс мотора в 180 000 км явно преуменьшен — он готов служить 250 тысяч.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Обе шестиступенчатые трансмиссии под стать моторам — системных недомоганий практически нет, служат долго.

Механику M6CF1 ставили также на Kia Cerato. Автомату A6GF1 на ранних машинах вменяли в вину появление рывков и толчков на пробегах 20–30 тысяч км. Позже локальная модернизация решила эту проблему (до того иногда помогала перепрошивка управляющего блока). Однако эта АКП по-прежнему очень любит частую смену масла и спокойные режимы езды. В противном случае износ пойдет быстрее, чем хотелось бы. При благоприятных условиях автомат живет 250 000 км.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

Слабые места подвески типовые: стойки стабилизатора, шаровые опоры, ступичные подшипники на плохих дорогах изнашиваются за 30–50 тысяч км. Рулевая рейка также долго не выдерживает регулярных ударов.

Ресурс некоторых важных узлов может исчерпаться к 40–50 тысячам км — в этом списке катушки зажигания, датчики АБС, ШРУСы.

Как у многих «корейцев», к 30 тысячам пробега затираются руль, обивка сидений и некоторые иные элементы.

Зимой часто замерзает замок багажника.

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Euro NCAP: не проводился; в 2012 году был тест родственного хэтч­бека i30 (общая платформа) — пять звезд, высокие результаты по всем критериям.

Самое массовое предложение на вторичке: Elantra 1.6 АКП

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Elantra 1.6 МКП или АКП

ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Kia Cerato, Chevrolet Cruze, Toyota Corolla, Skoda Octavia, Mitsubishi Lancer

Фото: Hyundai