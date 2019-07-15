Веста Спорт и корейские «зажигалки»: большой тест

Встретились как-то под Смоленском седан, хэтчбек и универсал. Все — заряженные на победу, поджарые.
Лада наконец-то разродилась «злой» версией Весты под грифом Sport. Со знакомого нам 1,8‑литрового агрегата сняли 145 сил, которые трудятся со всё той же пятиступенчатой механикой JR5. Цены стартуют с символичного миллиона и заканчиваются почти там же — тестовый автомобиль с продвинутой мультимедиасистемой тянет на миллион пятьдесят тысяч.
Рядом пристроился шутинг-брейк Kia ProCeed с 200‑сильным турбомотором и семиступенчатым преселективным роботом. Он вдвое дороже Лады.
А правильного цвета вишенка на торте — это Hyundai i30 N. В его подкапотном стойле 250 «лошадей»! Ступеней в коробке на одну меньше, да еще и механические. За этот снаряд просят 2 миллиона 200 тысяч рублей.
Выясним, кто из них не лыком шит, а кто просит деньги лишь за спортивное трико.
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Hyundai i30 N
«Тридцатка» третьего поколения дебютировала в позапрошлом году. Тогда же была представлена заряженная версия N. В Россию i30 N поставляется с чешского завода.
ДВИГАТЕЛИ:
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Лада Веста Sport
Спортивная версия тольяттинского флагмана дебютировала в конце прошлого года. Доступна только с кузовом седан и в трех вариантах цвета. Выбора мотора или трансмиссии нет.
ДВИГАТЕЛЬ:
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Kia ProCeed
Новый заряженный Ceed с кузовом шутинг-брейк дебютировал в прошлом году. Машины для нашего рынка собирают на калининградском заводе Автотор.
ДВИГАТЕЛИ:
Волки и овцы
Веста Sport в волчьей шкуре цвета «тайфун» — хороша. Взгляните на этот агрессивный обвес с обилием воздухозаборников и мускулы передних арок, скрывающие увеличенную переднюю колею. Семнадцатидюймовые колёса вкупе с уменьшенным клиренсом избавили Весту от «внедорожного» образа, характерного для обычных седанов.
Внутри всё кричит: я быстрая! Надписи на сиденьях с развитой боковой поддержкой, валики под бедрами, вставки из алькантары. Руль оделся в перфорированную кожу с отметкой «нуля».
Месяцы, проведенные универсалом Kia ProCeed в тренажерном зале, пошли на пользу корме — на нее заглядываются буквально все. Обрывающаяся в воздухе задняя стойка и фонари, в которых только слепой не увидит аналогии с Porsche. На каждый уплаченный рубль получаешь максимум внимания. С таким экстерьером интерьер отходит на второй план. Внутри «шутинг» выглядит как обычный Ceed. Лишь сплюснутый внизу бублик руля да развитые сиденья дают понять: этот — особенный. Но как я ни старался, опустить сиденье пониже, по-спортивному, не смог. В «гражданском» Сиде можно сесть ближе к полу, а должно быть наоборот.
В Hyundai таких проблем не испытываешь: подушку можно опустить так, что только макушка из-за руля будет торчать. На кожу тоже не расщедрились — ткань. Зато какой профиль! Объятия боковой поддержки крепкие, длина подушки регулируется. Смотрю на руль с кнопками режимов и короткий рычаг механической коробки: а ведь можно зажечь! И как на этом ездить по городу, чтобы не собрать гору штрафов?
Межсезонные тесты
Hyundai i30 N в серых буднях — послушный зверь. Педали с благородной тяжестью и двухлитровый двигатель Theta с широченной, как 225‑е шины, полкой крутящего момента позволяют трогаться чуть ли не внатяг. Пустоты на низких оборотах, ожидаемой от заряженного хэтча, нет и в помине. Можно спокойно катить, не источая избыточной спортивности.
Низкий бас выпускной системы едва ли будет раздражать. А вот подвеска зажата даже в «комфортном» режиме. Несколько дней, и ты будешь узнавать каждую улицу по тонким стыкам на асфальте.
А на автомагистрали — гармония. «Энка» не по габаритам уверенно стоит на прямой, не реагируя на колеи. При такой ширине шин — полная неожиданность! Удивил и скромный аппетит. На крейсерских 110 км/ч Hyundai блюдет жесткую спортивную диету, укладываясь в 7,0 л/100 км. В городе затраты на энергию возрастают в полтора раза. Но и это едва ли можно назвать запредельным обжорством для такого качкá.
ProCeed на прямой стоит еще лучше — привет аэродинамике кузова универсал. Аппетит — те же семь литров на сотню. «Набор юного автопилота», включающий удержание в полосе и активный «круиз», - отличное подспорье на «дальняке». Но в городском трафике Kia не очень понравился. «Нормальный» режим настроек — самое ненормальное, что есть в этой машине. Дерганый при старте робот не дает плавно тронуться в пробке, да еще и путается в передачах. Ситуация выравнивается в «спортивном» режиме, но давит навязчивое бормотание выпускной системы. Слушать его каждый день готов не каждый. Как и мириться с жесткой подвеской.
С Вестой Sport проще — обычная механика, потому всё в твоих руках. Тяги мотора хватает для уверенного старта, главное — привыкнуть к педали сцепления, которая схватывает в самом конце хода. Тяжело смириться с отсутствием шестой передачи, особенно на трассе. Если обычные Весты об этом говорили на повышенных тонах, то мотор версии Sport откровенно кричит 3500 оборотами на ста километрах в час. Лада невероятно мягка на разбитой дороге. Возможно, даже излишне, учитывая «заряженный» статус.
Властелины кольцá
К нашему приезду автодром «Смоленское кольцо» полил дождь, но погоду не выбирают.
У Весты Sport, как вы знаете, иная подвеска: меньше клиренс, шире колея передних колес, другие пружины и амортизаторы. С этим набором Веста гораздо увереннее держится за траекторию 17‑дюймовыми шинами Continental. В плохой управляемости и стандартную машину нельзя упрекнуть, но гоночный трек вскрывает нюансы, которые на обычных дорогах не заметишь.
Опасения относительно излишней мягкости подвески подтвердились — она аукнулась в скоростных поворотах. Ненужные крены и, как результат, перегруженное внешнее переднее колесо, активное скольжение наружу поворота. Но это не так критично, как дефицит тяги. Понятно, что ураганной динамики от 145‑сильного мотора ждать бесполезно. Но хотелось бы большего — шасси Весты способно переварить мотор помощнее. А пока на каждом выходе из поворота Веста до-о‑олго разгоняется. Не пора ли задуматься о наддуве?
Корейцы давно задумались. ProCeed и i30 — с турбинами. Kia уверенно стоит на дуге — при условии, что дуга эта длинная. Узкие шпильки и перекладки в «эсках» ProCeed не любит — сказывается большая корма, которой он виляет, словно добродушный корги. Так что если и отправляться на трек-день, то на скоростную трассу — с меньшим количеством затычных поворотов. Там Kia в своей тарелке еще и потому, что переключаться надо реже. С этим у него тоже не всё гладко. Даже в ручном режиме робот не всегда позволяет вовремя «уйти вниз». А уж в «автомате» быстрых переключений не жди.
Спорткар, что по «Нордшляйфе» не гонял, жизни не видал. Буква N у Hyundai не простая, а отсылающая именно к «Нюрбургрингу». То, как Hyundai держится на трассе, не оставляет сомнений — i30 провел в «Зеленом аду» не один месяц и букву N заслужил. Стóит активировать режим «психанул» (пиктограмма клетчатого флага на руле), и Hyundai превращается в гоночный болид.
Плей-лист меняется с музыкальных треков на гоночные. Руль тяжелеет, подвеска зажимается до предела. Усиливающие кузов распорки за задними спинками недаром отравляют жизнь багажу — Hyundai производит впечатление монолита.
Острейшие реакции, гигантский заряд мощи под педалью и сумасшедшие тормозá, на фоне которых бледнеет даже отличное замедление соперников. С трассы не хочется уезжать! Бесконечно передергиваешь тугой затвор механики под смачный всхлип выпуска при каждом сбросе газа.
В гоночном режиме Hyundai еще и сам перегазовывает! Идеальная игрушка для трек-дней. Подтверждает это и время круга: «гражданскому» по своей сути i30 N не хватило всего пары секунд на круге до «национального» времени Российской серии кольцевых гонок. А уж бедной Весте Sport он привез пропасть в четверть минуты с круга!
Спорт и фитнес
Самым популярным из этого трио станет Kia ProCeed — тот, к кому были вопросы и на треке, и в повседневной езде. Почему? ProCeed — это селфи на беговой дорожке и фитнес-зал с панорамными окнами на улицу. Мир должен знать, что ты следишь за спортивной формой. Буквально только что из зала. Он отлично выполняет роль шоу-кара. А ведь есть еще 140‑сильная версия за полтора миллиона: дешевле, а внимания не меньше.
Веста Sport тоже отрабатывает свой миллион. Ни один другой автомобиль за эти деньги не имеет столь классное шасси, кожу, алькантару и чувство собственной исключительности. Но именно ценник — главная проблема. Пробитый барьер «Лада за миллион» немногие готовы принять как данность. Тем более что до идеального трек-мобиля Весте нужно добрать жесткости и мощности — значит, нужно вкладывать еще…
Hyundai i30 N? Он останется штучным товаром. Людей, что по достоинству оценят этот болид, немного. Тех, кто может его себе позволить, еще меньше. И всё же, если есть два миллиона, а трек-дни для тебя не пустой звук, Hyundai i30 N позволит унизить великое множество заряженных пафосных машин. Легко!
Мнение автогонщика
Веста Sport страдает сильной недостаточной поворачиваемостью. Не понравились передние сиденья: им остро не хватает длины подушки. С моим ростом под два метра это критично. На треке очень мешает длинная рулевая рейка. В медленных виражах угол поворота руля порой превышает 90°, из-за чего приходится его перехватывать. Ну и сил маловато: надо бы еще «лошадок» пятьдесят! Зато неожиданно понравились тормозá — цепкие, с отличной стабильностью. Замедление очень достойное.
Kia ProCeed — эффектный, но не эффективный. Очень неплохо держится в поворотах, но ему тяжело даются медленные шпильки — сказывается большой задний свес, стремящийся развернуть машину. И сильно мешает роботизированная коробка, которая даже в ручном режиме не дает переключиться как хочется. Она не позволяет вовремя «уйти вниз», из-за чего ухудшается динамика и увеличивается время прохождения круга.
Hyundai — это волк в овечьей шкуре. Полное ощущение, что веду гоночную машину. Управляемость, точки торможения — всё почти как у настоящих кольцевых автомобилей. Один из лучших заряженных хэтчбеков, что мне попадались. Если не лучший.
Редакция «За рулем» выражает благодарность СМП РСКГ за помощь в проведении теста и организации фотосъемки.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
|
|
HYUNDAI i30 N
|
KIA PROCEED
|
ЛАДА ВЕСТА SPORT
|
Снаряженная / полная масса
|
1475 / 1950 кг
|
1465 / 1900 кг
|
1322 / 1670 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
6,4 с
|
7,5 с
|
9,6 с
|
Максимальная скорость
|
250 км/ч
|
225 км/ч
|
193 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-95 / 50 л
|
АИ-95 / 50 л
|
АИ-95 / 55 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
10,3 / 5,7 / 7,4 л / 100 км
|
9,3 / 5,6 / 7,0 л / 100 км
|
10,6 / 6,4 / 7,9 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый, с турбонаддувом
|
бензиновый, с турбонаддувом
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Рабочий объем
|
1998 см³
|
1591 см³
|
1774 см³
|
Мощность
|
183 кВт/249 л.с. при 6000 об/мин
|
147 кВт/200 л.с. при 5500 об/мин
|
107 кВт/145 л.с. при 6000 об/мин
|
Крутящий момент
|
353 Н·м при 1450–4700 об/мин
|
265 Н·м при 4500 об/мин
|
184 Н·м при 3600 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
передний
|
передний
|
передний
|
Коробка передач
|
М6
|
Р7
|
М5
|
Передаточные числа:
|
н.д.
|
3,64 / 2,17 / 1,83 / 1,02 / 0,81 / 0,85 / 0,72 / 4,70
|
3,73 / 2,05 / 1,39 / 1,03 / 0,76 / — / — / 3,55
|
Главная передача
|
4,15
|
4,64/3,61
|
4,2
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди/сзади
|
McPherson / многорычажная
|
McPherson / многорычажная
|
McPherson / упругая балка
|
Рулевое управление
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭУР
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые, вентилируемые / дисковые,
|
дисковые, вентилируемые / дисковые,
|
дисковые, вентилируемые / дисковые
|
Шины
|
225/40 R18
|
225/40 R18
|
205/50 R17
СЕРВИС В ЦИФРАХ
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры (СТОА)
|
HYUNDAI i30 N
|
15 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 100 000 км
|
186
|
KIA PROCEED
|
15 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 100 000 км
|
194
|
ЛАДА ВЕСТА SPORT
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
301
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