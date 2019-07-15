Веста Спорт и корейские «зажигалки»: большой тест

Народная любимица против более мощных и дорогих Kia ProCeed и Hyundai i30 N — эксперты «За рулем» и двукратный призер РСКГ Глеб Кузнецов выяснили, кто из них даст больше жару.

Встретились как-то под Смоленском седан, хэтчбек и универсал. Все — заряженные на победу, поджарые.

Материалы по теме Лада Веста Sport: что в ней спортивного на самом деле

Лада наконец-то разродилась «злой» версией Весты под грифом Sport. Со знакомого нам 1,8‑литрового агрегата сняли 145 сил, которые трудятся со всё той же пятиступенчатой механикой JR5. Цены стартуют с символичного миллиона и заканчиваются почти там же — тестовый автомобиль с продвинутой мультиме­диасистемой тянет на миллион пятьдесят тысяч.

Рядом пристроился шутинг-брейк Kia ProCeed с 200‑сильным турбомотором и семиступенчатым преселективным ­роботом. Он вдвое дороже Лады.

А правильного цвета вишенка на торте — это Hyundai i30 N. В его подкапотном стойле 250 «лошадей»! Ступеней в коробке на одну меньше, да еще и механические. За этот снаряд просят 2 миллиона 200 тысяч рублей.

Выясним, кто из них не лыком шит, а кто просит деньги лишь за спортивное трико.

Hyundai i30 N «Тридцатка» третьего поколения дебютировала в позапрошлом году. Тогда же была представлена заряженная версия N. ­В Россию i30 N поставляется с чешского завода. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:

2.0 Т (249 л.с.) — от 2 200 000 ₽

2.0 Т (275 л.с.) — от 2 350 000 ₽ Лада Веста Sport Спортивная версия тольяттинского флагмана дебютировала в конце прошлого года. Доступна только с кузовом седан и в трех вариантах цвета. Выбора мотора или трансмиссии нет. ДВИГАТЕЛЬ:

бензиновый:

1.8 (145 л.с.) — от 1 009 900 ₽ Kia ProCeed Новый заряженный Ceed с кузовом шутинг-брейк дебютировал в прошлом году. Машины для нашего рынка собирают на калининградском заводе Автотор. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:

1.4 Т (140 л.с.) — от 1 519 900 ₽

1.6 Т (200 л.с.) — от 1 990 900 ₽

Волки и овцы

Веста Sport в волчьей шкуре цвета «тайфун» — хороша. Взгляните на этот агрессивный обвес с обилием воздухозаборников и мускулы передних арок, скрывающие увеличенную переднюю колею. Семнадцатидюймовые колёса вкупе с уменьшенным клиренсом избавили Весту от «внедорожного» образа, характерного для обычных седанов.

Внутри всё кричит: я быстрая! Надписи на сиденьях с развитой боковой поддержкой, валики под бедрами, вставки из алькантары. Руль оделся в перфорированную кожу с отметкой «нуля».

Комбинация приборов — со стандартной компоновкой и разлиновкой шкал. Изменился только их окрас. Алыми стали и стрелки.

Мультимедийная система Лады по-прежнему не радует быстротой отклика экрана и понятным меню. Как и у ПроСида, никаких гоночных подменю нет.

Стандартный интерьер от Весты разбавлен деталями под карбон и красными вставками сидений. Руль тот же, но его обод — в приятной коже и с отметкой «нуля» вверху.

Механическая пятиступенчатая коробка абсолютно стандартная, и ей остро не хватает шестой ступени. На гоночной трассе это не проблема, а вот на автомагистрали начинает раздражать.

У центрального бокса появился второй этаж. Мелочь, а приятно.

Месяцы, проведенные универсалом Kia ProCeed в тренажерном зале, пошли на пользу корме — на нее заглядываются буквально все. Обрывающаяся в воздухе задняя стойка и фонари, в которых только слепой не увидит аналогии с Porsche. На каждый уплаченный рубль получаешь максимум внимания. С таким экстерьером интерьер отходит на второй план. Внутри «шутинг» выглядит как обычный Ceed. Лишь сплюснутый внизу бублик руля да развитые сиденья дают понять: этот — особенный. Но как я ни старался, опустить сиденье пониже, по-спортивному, не смог. В «гражданском» Сиде можно сесть ближе к полу, а должно быть ­наоборот.

Комбинация приборов не претерпела каких-то изменений. Да они и не требовались: глубокие колодцы с алыми стрелками и бело-лунными шкалами — что еще нужно? «Спортивная» страница на дисплее борткомпьютера — с данными мощности и давления наддува. Наблюдать за ней интересно.

Мультимедийная система — стандартная, с возможностью «зеркалить» смартфоны, собственной навигацией и так себе качеством картинки.

Интерьер почти такой же, как у «гражданского» Сида, - всё та же панель с развернутой к водителю центральной консолью. Pro-принадлежность выдает сплюснутый внизу руль. Семиступенчатый робот — одно из слабых звеньев. В городе он раздражает дерганым характером в пробках, а на гоночной трассе не всегда дает переключиться вовремя.

У ПроСида есть «автопилотный» набор нового поколения — удержание в полосе и активный круиз-контроль. К работе обеих систем ноль вопросов.

ProCeed — единственный в нашем трио с двумя педалями, потому лепестки ручного переключения на руле — «маст хэв».

В Hyundai таких проблем не испытываешь: подушку можно опустить так, что только макушка из-за руля будет торчать. На кожу тоже не расщедрились — ткань. Зато какой профиль! Объятия боковой поддержки крепкие, длина подушки регулируется. Смотрю на руль с кнопками режимов и короткий рычаг механической коробки: а ведь можно зажечь! И как на этом ездить по городу, чтобы не собрать гору штрафов?

Можно вывести на головной дисплей «телеметрию». Настроить под себя двигатель, подвеску и рулевое управление. Следить за перегрузками в реальном времени. Или фиксировать время круга.

Интерьер не греет душу поэта — всё строго и функционально. Нечего, мол, отвлекаться от пилотажа. К качеству материалов и эргономике вопросов нет. Рычаг шестиступенчатой механики впору сравнить с затвором винтовки — передачи втыкаются четко и безошибочно, с солидной «вязкостью» механизма.

Приборы с характерной «плетенкой» подложки навевают ассоциации с моделями Genesis. Не самая плохая аналогия. В спящем режиме стрéлки смотрят вертикально вниз.

Справа на руле — заветная кнопка с клетчатым флажком. Самое подходящее название для этого режима — «психанул», настолько автомобиль зажимается в атаке поворотов.

Межсезонные тесты

Hyundai i30 N в серых буднях — послушный зверь. Педали с благородной тяжестью и двухлитровый двигатель Theta с широченной, как 225‑е шины, полкой крутящего момента позволяют трогаться чуть ли не внатяг. Пустоты на низких оборотах, ожидаемой от заряженного хэтча, нет и в помине. Можно спокойно катить, не источая избыточной спортивности.

Низкий бас выпускной системы едва ли будет раздражать. А вот подвеска зажата даже в «комфортном» режиме. Несколько дней, и ты будешь узнавать каждую улицу по тонким стыкам на асфальте.

Передние сиденья Hyundai вне конкуренции. Плотные объятия боковой поддержки, развитая в плечевой зоне спинка и изменяющаяся длина подушки — базовый набор гоночного счастья.

По комфорту во втором ряду i30 — среднестатистический представитель гольф-класса. Пространства для головы больше, чем в Сиде.

А на автомагистрали — гармония. «Энка» не по габаритам уверенно стоит на прямой, не реагируя на колеи. При такой ширине шин — полная неожиданность! Удивил и скромный аппетит. На крейсерских 110 км/ч Hyundai блюдет жесткую спортивную диету, укладываясь в 7,0 л/100 км. В городе затраты на энергию возрастают в полтора раза. Но и это едва ли можно назвать запредельным обжорством для такого качкá.

Передние сиденья Kia отличаются от стандартных развитыми валиками боковой поддержки и удлиненной подушкой. Но не хватает диапазона регулировки по высоте.

В ногах мéста в заднем ряду ПроСида впритык. А сильно покатая крыша сказалась на запасе воздуха над головой.

ProCeed на прямой стоит еще лучше — привет аэродинамике кузова универсал. Аппетит — те же семь литров на сотню. «Набор юного автопилота», включающий удержание в полосе и активный «круиз», - отличное подспорье на «дальняке». Но в городском трафике Kia не очень понравился. «Нормальный» режим настроек — самое ненормальное, что есть в этой машине. Дерганый при старте робот не дает плавно тронуться в пробке, да еще и путается в передачах. Ситуация выравнивается в «спортивном» режиме, но давит навязчивое бормотание выпускной системы. Слушать его каждый день готов не каждый. Как и мириться с жесткой подвеской.

Кресла Весты Sport отличает своя обивка, развитые валики боковой поддержки и поддержки бедер. На фоне дорогих «корейцев» плотность объятий не впечатляет. Но ничего криминального.

Задние пассажиры — самые желанные гости в Ладе. Хотя формально она ­классом ниже соперников по тесту.

С Вестой Sport проще — обычная механика, потому всё в твоих руках. Тяги мотора хватает для уверенного старта, главное — привыкнуть к педали сцепления, которая схватывает в самом конце хода. Тяжело смириться с отсутствием шестой передачи, особенно на трассе. Если обычные Весты об этом говорили на повышенных тонах, то мотор версии Sport откровенно кричит 3500 оборотами на ста километрах в час. Лада невероятно мягка на разбитой дороге. Возможно, даже излишне, учитывая «заряженный» статус.

Властелины кольцá

К нашему приезду автодром «Смоленское кольцо» полил дождь, но погоду ­не выбирают.

У Весты Sport, как вы знаете, иная подвеска: меньше клиренс, шире колея передних колес, другие пружины и амортизаторы. С этим набором Веста гораздо увереннее держится за траекторию 17‑дюймовыми шинами Continental. В плохой управляемости и стандартную машину нельзя упрекнуть, но гоночный трек вскрывает нюансы, которые на обычных дорогах не заметишь.

Багажник седана самый вместительный в трио. Проблемы могут возникнуть лишь с перевозкой негабарита — узкий проем!

Опасения относительно излишней мягкости подвески подтвердились — она аукнулась в скоростных поворотах. Ненужные крены и, как результат, перегруженное внешнее переднее колесо, активное скольжение наружу поворота. Но это не так критично, как дефицит тяги. Понятно, что ураганной динамики от 145‑сильного мотора ждать бесполезно. Но хотелось бы большего — шасси Весты способно переварить мотор помощнее. А пока на каждом выходе из поворота Веста до-о‑олго разгоняется. Не пора ли задуматься о наддуве?

По предельным грузовым возможностям универсал ProCeed ожидаемо самый удобный. Даже несмотря на лихо заваленные задние стойки, съедающие полезный объем. На полу есть рельс с мобильной перегородкой. В «подвале» — удобный органайзер.

Корейцы давно задумались. ProCeed и i30 — с турбинами. Kia уверенно стоит на дуге — при условии, что дуга эта длинная. Узкие шпильки и перекладки в «эсках» ProCeed не любит — сказывается большая корма, которой он виляет, словно добродушный корги. Так что если и отправляться на трек-день, то на скоростную трассу — с меньшим количеством затычных поворотов. Там Kia в своей тарелке еще и потому, что переключаться надо реже. С этим у него тоже не всё гладко. Даже в ручном режиме робот не всегда позволяет вовремя «уйти вниз». А уж в «автомате» быстрых переключений не жди.

Спорткар, что по «Нордшляйфе» не гонял, жизни не видал. Буква N у Hyundai не простая, а отсылающая именно к «Нюрбургрингу». То, как Hyundai держится на трассе, не оставляет сомнений — i30 провел в «Зеленом аду» не один месяц и букву N заслужил. Стóит активировать режим «психанул» (пиктограмма клетчатого флага на руле), и Hyundai превращается в гоночный болид.

Багажник хэтчбека ожидаемо самый небольшой в тесте. Ситуацию усложняет силовая растяжка за спинками заднего ряда. Но после того, что машина творила на треке, придираться к этому не хочется. В подполье нашлось место лишь для докатки. Впихнуть сюда 18‑дюймовое колесо с широченной резиной не представляется возможным.

Материалы по теме Самые быстрые автомобили в истории тестов «За рулем»

Плей-лист меняется с музыкальных треков на гоночные. Руль тяжелеет, подвеска зажимается до предела. Усилива­ющие кузов распорки за задними спинками недаром отравляют жизнь багажу — Hyundai производит впечатление монолита.

Острейшие реакции, гигантский заряд мощи под педалью и сумасшедшие тормозá, на фоне которых бледнеет даже отличное замедление соперников. С трассы не хочется уезжать! Бесконечно передергиваешь тугой затвор механики под смачный всхлип выпуска при каждом сбросе газа.

В гоночном режиме Hyundai еще и сам перегазовывает! Идеальная игрушка для трек-дней. Подтверждает это и время круга: «гражданскому» по своей сути i30 N не хватило всего пары секунд на круге до «национального» времени Российской серии кольцевых гонок. А уж бедной Весте Sport он привез пропасть в четверть минуты с круга!

Спорт и фитнес

Самым популярным из этого трио станет Kia ProCeed — тот, к кому были вопросы и на треке, и в повседневной езде. Почему? ProCeed — это селфи на беговой дорожке и фитнес-зал с панорамными окнами на улицу. Мир должен знать, что ты следишь за спортивной формой. Буквально только что из зала. Он отлично выполняет роль шоу-кара. А ведь есть еще 140‑сильная версия за полтора миллиона: дешевле, а внимания не меньше.

Время круга 2:10,42

Веста Sport тоже отрабатывает свой миллион. Ни один другой автомобиль за эти деньги не имеет столь классное шасси, кожу, алькантару и чувство собственной исключительности. Но именно ценник — главная проблема. Пробитый барьер «Лада за миллион» немногие готовы принять как данность. Тем более что до идеального трек-мобиля Весте нужно добрать жесткости и мощности — значит, нужно вкладывать еще…

Время круга 2:18,99

Время круга 2:04,43

Hyundai i30 N? Он останется штучным товаром. Людей, что по достоинству оценят этот болид, немного. Тех, кто может его себе позволить, еще меньше. И всё же, если есть два миллиона, а трек-дни для тебя не пустой звук, Hyundai i30 N позволит унизить великое множество заряженных пафосных машин. Легко!

Мнение автогонщика

Глеб Кузнецов, двукратный призер Российской серии кольцевых гонок в классе Национальный

Веста Sport страдает сильной недостаточной поворачиваемостью. Не понравились передние сиденья: им остро не хватает длины подушки. С моим ростом под два метра это критично. На треке очень мешает длинная рулевая рейка. В медленных виражах угол поворота руля порой превышает 90°, из-за чего приходится его перехватывать. Ну и сил маловато: надо бы еще «лошадок» пятьдесят! Зато неожи­данно понравились тормозá — цепкие, с отличной стабильностью. Замедление очень достойное.

Kia ProCeed — эффектный, но не эффективный. Очень неплохо держится в поворотах, но ему тяжело даются медленные шпильки — сказывается большой задний свес, стремящийся развернуть машину. И сильно мешает роботизированная коробка, которая даже в ручном режиме не дает переключиться как хочется. Она не позволяет вовремя «уйти вниз», из-за чего ухудшается динамика и увеличивается время прохождения круга.

Hyundai — это волк в овечьей шкуре. Полное ощущение, что веду гоночную машину. Управляемость, точки торможения — всё почти как у настоящих кольцевых автомобилей. Один из лучших заряженных хэтчбеков, что мне попадались. Если не лучший.

Александр Виноградов: «Kia ProCeed — отличный шоу-кар за вменяемые деньги. И едет неплохо. Hyundai — для тех, кому ничего не надо доказывать. Спокоен в миру и беспощаден на треке. А Лада Веста Sport дает жару за свои деньги. И это отличный вариант для доработки. А дорабатывать есть что».

Редакция «За рулем» выражает благодарность СМП РСКГ за помощь в проведении теста и организации фотосъемки.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

HYUNDAI i30 N KIA PROCEED ЛАДА ВЕСТА SPORT Снаряженная / полная масса 1475 / 1950 кг 1465 / 1900 кг 1322 / 1670 кг Время разгона 0–100 км/ч 6,4 с 7,5 с 9,6 с Максимальная скорость 250 км/ч 225 км/ч 193 км/ч Топливо / запас топлива АИ-95 / 50 л АИ-95 / 50 л АИ-95 / 55 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 10,3 / 5,7 / 7,4 л / 100 км 9,3 / 5,6 / 7,0 л / 100 км 10,6 / 6,4 / 7,9 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый, с турбонаддувом бензиновый, с турбонаддувом бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1998 см³ 1591 см³ 1774 см³ Мощность 183 кВт/249 л.с. при 6000 об/мин 147 кВт/200 л.с. при 5500 об/мин 107 кВт/145 л.с. при 6000 об/мин Крутящий момент 353 Н·м при 1450–4700 об/мин 265 Н·м при 4500 об/мин 184 Н·м при 3600 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний передний Коробка передач М6 Р7 М5 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х. н.д. 3,64 / 2,17 / 1,83 / 1,02 / 0,81 / 0,85 / 0,72 / 4,70 3,73 / 2,05 / 1,39 / 1,03 / 0,76 / — / — / 3,55 Главная передача 4,15 4,64/3,61 4,2 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди/сзади McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная McPherson / упругая балка Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые, вентилиру­емые / дисковые,

вентилируемые дисковые, вентилиру­емые / дисковые,

вентилируемые дисковые, вентилируемые / дисковые Шины 225/40 R18 225/40 R18 205/50 R17

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО Гарантия Дилеры (СТОА) HYUNDAI i30 N 15 000 км или 12 месяцев 5 лет или 100 000 км 186 KIA PROCEED 15 000 км или 12 месяцев 5 лет или 100 000 км 194 ЛАДА ВЕСТА SPORT 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 301







