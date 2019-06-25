Везение или расчет? Непредсказуемый этап СМП РСКГ в Смоленске

Кажется очевидным начать гонку на мокрой трассе на дождевых шинах. Но на то он и автоспорт, что в нём ничего с уверенностью утверждать нельзя. Порой проигрышная на первый взгляд тактика способна принести победу, что и подтвердил третий этап СМП РСКГ в Смоленске.

Гостям «Смоленского кольца» выпала уникальная возможность в рамках одного гоночного уик-энда своими глазами увидеть, насколько отличаются гонки при хорошей погоде и в дождь, когда даже просто мокрый асфальт серьезно влияет и на ход борьбы на трассе, и на тактику команд.

Взять, например, класс S1600. После уверенной победы в квалификации гонщиков Lada Sport Rosneft можно было ожидать триумфа пары Lada Granta, но победному дублю предшествовала острая борьба между напарниками. После неоднократного размена позициями Владимир Шешенин утвердился во главе пелетона, а Михаил Митяев стал вторым. За их спинами в остром сражении за последнее призовое место сражались две Kia Rio, в итоге верх взял Руслан Нафиков на «кроссовере» Rio X-Line в цветах Akhmat Racing, а «обычная» Rio Павла Кузьминова (AG Team) принесла пилоту очки за четвертое место.

И пусть во второй гонке на подиуме оказались всё те же гонщики, заезд проходил по совсем другому сценарию. Дождь спутал карты пилотам и, похоже, сыграл на руку представителям тольяттинской команды — иначе не объяснить блестящий прорыв Митяева с пятой позиции на первую, а Шешенина — с шестой на вторую. А потом только и видели гонщиков Lada Sport Rosneft: второй дубль за уик-энд! За третье место вновь боролись Нафиков и Кузьминов, и вновь Руслан оказался сильнее своего визави, а сам Павел лишился даже четвертой позиции — его оттеснил на пятое место опытнейший Борис Шульмейстер на Hyundai Solaris.

И если вы думаете, что борьба ограничилась баталиями в пределах призовой тройки, то с вами не согласятся другие пилоты S1600. Сражение за позиции на «Смоленском кольце» было весьма напряженным, даже когда речь шла о попадании в десятку. Спросите хотя бы Максима Кадакова, который на один уик-энд сменил кресло главного редактора журнала «За рулем» на сиденье гоночной Lada Granta. В первом заезде дебютант СМП РСКГ-2019 финишировал 13-м, а во втором до финиша не добрался, став участником инцидента на первом же круге дистанции.

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Совместные старты «Супер-продакшна» и «Туринг-Лайта» никогда не бывают скучными, а уж когда в дело вмешивается погода, то и подавно не найти в автоспорте более интересного зрелища, чем гонки СМП РСКГ. В субботу было сухо, что не помешало пилотам своими силами устроить экшн на трассе. Дуэт Lada Sport Rosneft ушел в отрыв и довел гонку до дубля, в котором Владислав Незванкин стал победителем, а Андрей Петухов — серебряным призером.

А вот за их спинами развернулась настоящая война за позиции. Напарники по Sofit Racing Team столкнулись друг с другом, и Дмитрий Лебедев до финиша не добрался, зато Вадим Антипов даже после разворота смог прорваться на третье место. Но едва ли не самым зрелищным эпизодом стала авария Евгения Мейтеса и Василия Владыкина, из-за которой на трассе появился автомобиль безопасности. В итоге до финиша добрались всего четыре пилота класса «Супер-продакшн»!

В «Туринг-Лайте» ответственными за драматизм стали не пилоты, а техника. Первую гонку должен был выиграть Айдар Нуриев из команды Ravon Racing Team, лидировавший всю дистанцию, но на последнем круге «умер» двигатель его Ravon Nexia R3… Первым клетчатый флаг увидел Родион Шушаков, но его наказали за столкновение с Романом Голиковым на Lada Granta «Академии ралли», и победителем заезда стал Голиков. Вместе с ним на подиум поднялись Ефим Гантмахер (Ravon Nexia R3) и Александр Сальников (Hyundai Solaris).

В воскресенье и без аварий было нескучно, потому что заезд стартовал на мокрой трассе. Все, за исключением одного гонщика, выбрали дождевую резину. И вряд ли кто-то мог предположить, что этот выбор окажется проигрышным! Пока у одних на подсыхающем асфальте взрывались шины, а другие теряли темп, Subaru BRZ Дмитрия Лебедева прорывалась вперед. Нижегородец промучился в самом начале, отлавливая на мокром асфальте обутое в слики заднеприводное купе, зато потом догнал лидирующие Lada Vesta и оставил их позади. Смелая тактика и собственный безошибочный пилотаж позволили гонщику Sofit Racing Team одержать первую свою победу в сезоне, опередив Незванкина и Петухова.

Вторая гонка «Туринг-Лайта» завершилась с тем же результатом, что и первая. На сей раз Шушакова победы не лишили, поэтому он оказался впереди Голикова и Гантмахера. А Нуриев снова не смог добраться до финиша! И вновь виной тому стали технические проблемы, которые вывели Ravon Nexia R3 из борьбы —теперь уже не под занавес заезда, а в самом его начале.

Топ-класс «Туринг» тоже подарил зрителям две разные по накалу событий гонки. Субботний заезд уверенно выиграл Андрей Масленников: гонщик Lukoil Racing на своей Cupra TCR лидировал от стартового светофора до финишного флага. А вот судьба остальных мест на подиуме решилась под занавес заезда. Долгое время вторым шел Павел Кальманович из Taif Motorsport, но за три круга до конца пилот Audi RS3 LMS ошибся — и этим сразу же воспользовались Алексей Дудукало (Audi RS3 LMS), Клим Гаврилов (Audi RS3 LMS), Антон Бадоев (Cupra TCR) и Григорий Бурлуцкий (Volkswagen Golf GTI TCR). Четыре гонщика мигом отодвинули недавнего претендента на «серебро» за пределы топ-5, и в итоге на подиум поднялись два гонщика Lukoil Racing и представитель Carville Racing.

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Но что за гонка «Туринга» без Lada Vesta Sport TCR на подиуме? Во втором заезде команда Lada Sport Rosneft блестяще реабилитировалась стараниями Кирилла Ладыгина, которому не было равных на мокрой трассе. Стартовав девятым, екатеринбуржец уже на втором круге оказался за спиной у лидера, а на девятом витке по «Смоленскому кольцу» возглавил пелетон.

Так они и пришли к финишу: Ладыгин, а за ним пара пилотов Taif Motorsport.Дмитрий Брагин (Hyundai i30N TCR) стал серебряным призером, а Павел Кальманович оттеснил с третьего места Ивана Лукашевича буквально на последнем круге, отыгравшись после пит-стопа в режиме сейфти-кара. А главным неудачником этапа, пожалуй, стал Михаил Грачёв — что в первом, что во втором заезде омский пилот становился участником столкновений.

В молодежной формульной моносерии SMP Formula 4 победителями гонок на «Смоленском кольце» стали Павел Буланцев и Александр Вартанян, обменявшиеся еще и вторыми местами, а на третью ступень подиума поднимались Александр Вилаев и Алексей Несов.

Шансы поправить свое положение в турнирной таблице у тех, кто не смог блеснуть в Смоленске, появятся совсем скоро. Трасса Kazan Ring будет принимать участников четвертого этапа СМП РСКГ уже 13–14 июля — и этот уик-энд, очевидно, окажется не менее зрелищным, чем уже прошедшие гонки.

Фото: пресс-служба СМП РСКГ