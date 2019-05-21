Шутят, что гонки смотрят ради двух вещей — обгонов и аварий. И хотя в каждой шутке лишь доля правды, но второй этап СМП РСКГ в Нижнем Новгороде поклонникам кольцевых гонок подарил множество интересных моментов, включая зрелищные столкновения и красивые маневры в борьбе за позицию.
Техничное «Нижегородское кольцо» и плотные результаты в квалификации стали залогом острой борьбы, которую зрители могли наблюдать в субботу и воскресенье. Болельщики — и особенно местные фанаты автоспорта — явно остались не разочарованы увиденным.
Первый заезд класса S1600 сразу же показал, насколько в гонках важна удача. Уверенно лидировавший Владимир Шешенин сошёл из-за поломки двигателя на его хэтчбеке Lada Granta, так что гонку возглавил Павел Кузьминов на Kia Rio команды AG Team и одержал свою первую в сезоне победу. Компанию на подиуме ему составили пилот заводской Lada Sport Rosneft Михаил Митяев и Руслан Нафиков на новом Kia Rio X-Line в цветах команды Akhmat Racing Team.
И в воскресенье фортуна неоднократно вмешивалась в борьбу пилотов зачета S1600. Просто представьте себе сразу четыре технических схода (не повезло Михаилу Митяеву и Руслану Нафикову, Роману Шушарину и Филиппу Тупоносову), штрафные проезды по пит-лейн за фальстарт для все того же Тупоносова и Андрея Васильева. И добавьте к этому контактную борьбу между Павлом Кузьминовым и Василием Кораблевым в сражении за победу (третьим стал опытный Борис Шульмейстер на Hyundai Solaris) — поймете, почему гонка оказалась непростой и для гонщиков, и для судей.
Не обошлось без сенсаций и в «Туринг-лайте». Да, в субботу выиграл вновь Владимир Черевань на Volkswagen Polo, компанию которому на подиуме составили Владимир Удаленков на Peugeot 208 и прорвавшийся в первую тройку из конца пелетона Ефим Гантмахер на Ravon Nexia R3. Именно гонщику на узбекском седане и досталась вся слава воскресной гонки. В плотнейшем сражении с Череванем, с которым Гантмахер разменивался позициями, Ефиму удалось отстоять лидерство и принести марке Ravon и Ravon Racing Team первую победу в СМП РСКГ. Компанию на подиуме им составил Роман Голиков на Lada Granta.
А вторая гонка «Супер-продакшен» на сей раз благоволила пилотам на Lada Vesta — Андрей Петухов вырвал победу, Владислав Незванкин смог удержаться в призовой тройке, а вторым финишем в топ-3 за уик-энд отметился Вадим Антипов, порадовав нижегородских болельщиков «серебром» в дополнение к победе накануне.
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О том, что гонки «Туринга» будут интересными, можно было судить уже по итогам квалификации — в самом мощном классе российского «кольца» в секунду уложились сразу 13 гонщиков, больше половины всех участников на технике TCR, стартующих на «Нижегородском кольце».
Не менее драматичным выдался воскресный заезд. Ибрагим Ахмадов (Volkswagen Golf GTI TCR) и Кирилл Ладыгин (Lada Vesta Sport TCR) столкнулись в первом повороте, Клим Гаврилов не разминулся с Андреем Масленниковым на Cupra Leon TCR, а под самый финиш Иван Чубаров лишил 4-й позиции пилота Taif Motorsport Тимура Шигабутдинова, врезавшись в него. Ну а клетчатый флаг гонщики «Туринга» увидели под машиной безопасности — из-за того, что Масленников и Грачев устроили аварию. Но это никак не сказалось на позициях лидеров. Первую в сезоне победу одержал Алексей Дудукало, вторым оказался Дмитрий Брагин (Hyundai i30N TCR), а Лев Толкачев занял третье место.
В молодежной формульной моносерии SMP Formula 4 на «Нижегородском кольце» победителями стали Артем Лобаненко и Алексей Несов, которые также по разу становились бронзовыми призерами заездов, а Павел Буланцев и Никита Александров отметились финишами на втором месте.
Фестиваль скорости в Нижнем Новгороде (а помимо этапа СМП РСКГ гостей трассы ждали заезды дрифтеров СМП Open Drift Cup, мото- и велотриал, состязания по сим-рейсингу и множество других активностей) собрал на «Нижегородском кольце» 13 тысяч болельщиков. События на гоночном полотне и за его пределами не давали скучать оба дня уик-энда.
Учитывая расклад сил во всех классах, грядущий третий этап СМП РСКГ-2019 в Смоленске тоже обещает быть весьма интересным со спортивной точки зрения. Российская серия кольцевых гонок теперь отправляется на «Смоленское кольцо», где 22–23 июня вновь сойдутся в сражении за победу и места на подиуме лучшие «кузовные» гонщики России.
Фото: Екатерина Шарапова, Данил Колодин, Григорий Голышев
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