Второй этап кольцевого чемпионата и Кубка России в Нижнем Новгороде запомнился не только красивыми победами, но и большим числом сломанных и поврежденных машин.

Шутят, что гонки смотрят ради двух вещей — обгонов и аварий. И хотя в каждой шутке лишь доля правды, но второй этап СМП РСКГ в Нижнем Новгороде поклонникам кольцевых гонок подарил множество интересных моментов, включая зрелищные столкновения и красивые маневры в борьбе за позицию.

Техничное «Нижегородское кольцо» и плотные результаты в квалификации стали залогом острой борьбы, которую зрители могли наблюдать в субботу и воскресенье. Болельщики — и особенно местные фанаты автоспорта — явно остались не разочарованы увиденным.

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Первый заезд класса S1600 сразу же показал, насколько в гонках важна удача. Уверенно лидировавший Владимир Шешенин сошёл из-за поломки двигателя на его хэтчбеке Lada Granta, так что гонку возглавил Павел Кузьминов на Kia Rio команды AG Team и одержал свою первую в сезоне победу. Компанию на подиуме ему составили пилот заводской Lada Sport Rosneft Михаил Митяев и Руслан Нафиков на новом Kia Rio X-Line в цветах команды Akhmat Racing Team.

И в воскресенье фортуна неоднократно вмешивалась в борьбу пилотов зачета S1600. Просто представьте себе сразу четыре технических схода (не повезло Михаилу Митяеву и Руслану Нафикову, Роману Шушарину и Филиппу Тупоносову), штрафные проезды по пит-лейн за фальстарт для все того же Тупоносова и Андрея Васильева. И добавьте к этому контактную борьбу между Павлом Кузьминовым и Василием Кораблевым в сражении за победу (третьим стал опытный Борис Шульмейстер на Hyundai Solaris) — поймете, почему гонка оказалась непростой и для гонщиков, и для судей.