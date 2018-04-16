Можно ли за два дня сжечь четыре мотора на одной машине?

На этот вопрос ответила стартовая гонка нового сезона серии СМП РСКГ, объединяющей чемпионат и Кубок России по кольцевым гонкам.

Зимой в правила внесли существенные поправки. В частности, пилоты-лидеры теперь получают балласт на свои автомобили не по сумме всего этапа, а сразу после первого зачетного заезда — во втором стартуют уже на утяжеленном автомобиле. Также изменили порядок расстановки первых рядов решетки на старте второго заезда — теперь это определяет жребий. Собственно, все новшества направлены на то, чтобы повысить зрелищность и непредсказуемость состязаний. Удалось ли? О да!

Первый этап на автодроме «Крепость Грозная» в столице Чеченской Республики был нагляден и убедителен. Достаточно посмотреть заезды главного и самого мощного класса — Туринг (техника подготовлена по международному своду требований TCR). Все ваши и наши прогнозы были повержены сначала в первом заезде, а потом и во втором.

Автодром в Грозном, как выяснилось, не очень удобен для обгонов. В связи с этим жестких баталий здесь происходит чуть больше обычного, а трасса к тому же сложная сама по себе.

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Так, действующий чемпион Дмитрий Брагин после активной борьбы был вынужден сделать остановку для замены колеса, а затем еще отбыл наказание за грубую езду — и стал только двенадцатым в первой гонке. И вообще никто из прошлогодних призеров Туринга особо не блистал, а победы одержали 18-летний петербуржец Клим Гаврилов (Audi RS3) и Роман Голиков, выступавший на дебютанте РСКГ Volkswagen Golf. Они же по сумме баллов и стали лидерами чемпионата.

Заезды Туринга все россияне теперь могут смотреть в прямом эфире на федеральном канале Матч ТВ. К сожалению, жизнь немного отстает от телевидения, поэтому то, что вы увидели, требует уточнений. Так, судьи жестокой косой прошлись по призерам второго заезда Туринга. Техническая инспекция аннулировала результат Виталия Дудина — на его Гольфе дорожный просвет оказался меньше положенного. А Кириллу Ладыгину накинули штрафных секунд за чрезмерно агрессивный обгон Алексея Дудукало. Так что представитель Lada Sport Rosneft, выступавший на Весте, на подиуме вроде побывал, но очки получил совсем за другое место. А Дудукало, на телеэкране финишировавший четвертым, по факту стал серебряным призером гонки — вот так-то.

Заезды российского Туринга — захватывающее мероприятие, внешне слабо отличимое от Туринга мирового. А по насыщенности сюжета даже превосходит зарубежные образцы.

Вообще, разнообразных коллапсов и приключений хватило бы, пожалуй, на два полноценных этапа. Чего стоит разочарование Родиона Шушакова: на его Hyundai Solaris в ходе тренировок сгорели четыре мотора, так что в гонках класса Туринг-Лайт петербуржец не выступил.

Что касается технических новинок, то их несколько. Помимо упомянутых Гольфов в российском кольце дебютировал Scirocco, в который еще предстоит ассимилировать гоночную подвеску и форсированный мотор. А также новинка рынка Kia Rio X-Line.

Судьи допустили к соревнованиям 70 пилотов. Из них 25 — в классе Национальный, который благодаря умеренной стоимости машин и относительной простоты обслуживания остается самым популярным.

Победителями этапа в Грозном стали Владислав Незванкин (Супер-Продакшн, Лада Веста), Егор Санин (Национальный, Лада Калина), Григорий Бурлуцкий (Туринг-Лайт, Peugeot 208) и 14-летняя Ирина Сидоркова в молодежном классе Национальный-Юниор.

Самым насыщенным классом традиционно остался Национальный: 25 машин собралось на первом этапе, и это еще не всё, что есть в загашниках у команд. Примерно половина пилотов выступает на Ладах, остальные выбрали VW Polo, Kio Rio и Hyundai Solaris. По правилам, в Национальный попадают машины, выпущенные на территории России. И, собственно, радует стабильный прирост в главном классе — Туринге, где насчитали семнадцать машин на старте. Добавится ли что-то на «Смоленском кольце», которое примет второй этап СМП РСКГ в выходные 5–6 мая? Скоро увидим!