Самая крутая Веста: 340 сил!

Модернизированная Лада Веста Sport TCR — с новым 340‑сильным турбомотором, независимой задней подвеской и доработанной аэродинамикой. А что, так можно?

Ты помнишь, как всё начиналось?

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В конце 2015 года АВТОВАЗ и Роснефть свернули программу в чемпионате мира FIA WTCC и сконцентрировались на поддержке национального автоспорта. Два года спустя из-за непомерных затрат тихо скончался и сам международный чемпионат, а на смену ему пришел Кубок мира FIA WTCR, где участвуют приближенные к серийным автомобили.

Требования TCR просты: за основу берутся переднеприводные седаны и хэтчбеки с турбомоторами объемом до двух литров, которые разрешено форсировать до 340 л.с. Новые правила действуют не только в Кубке мира, но и в двух десятках региональных и национальных чемпионатов. В том числе — в Российской серии кольцевых гонок.

Лада Веста Sport TCR — эволюция гоночного седана, который в прошлых сезонах успешно выступал на российских и зарубежных трассах.

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В 2017 году пара гоночных Вест TCR влилась в отечественный класс Туринг. Мы уже рассказывали про тот автомобиль с двухлитровым турбомотором от старого Renault Megane RS — на нем Владимир Шешенин сразу стал вице-чемпионом страны!

Этот сезон для Российской серии кольцевых гонок станет рекордным: в классе Туринг — 26 заявок. Как в Кубке мира! Команду Lada Sport Rosneft представляют Михаил Грачев и Кирилл Ладыгин на обновленных седанах Веста Sport TCR. И первая же гонка в Грозном принесла им победный дубль! Позади остались гонщики, пилотировавшие Audi RS 3, Volkswagen Golf GTI, Seat Leon, Honda Civic и новейшие хэтчбеки Hyundai i30 N, один из которых выбрал действующий чемпион Дмитрий Брагин.

Значит, не зря инженеры компании Lada Sport всю зиму работали над улучшениями, в числе которых — новый 1,8‑литровый турбомотор, независимая задняя подвеска и доработанная аэродинамика.

Турбомотор Renault M5PT — с алюминиевым блоком, непосредственным впрыском и системой регулировки фаз на впуске и выпуске. На Весте Sport TCR он выдает 340 л.с. Новые бампер и капот обеспечивают лучшее охлаждение моторного отсека. Распределение потоков рассчитали с использованием матмодели, а потом проверили при омологации в аэродинамической трубе фирмы Pininfarina.

Не смотрите косо

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Правила TCR не запрещают установку альтернативных двигателей, выпускаемых в рамках концерна, поэтому сначала на Весту поставили мотор Renault F4RT. Но его больше не производят — и для Весты Sport TCR адаптировали двигатель Renault M5PT, знакомый по новому Мегану и купе Alpine A110. C помощью турбокомпрессора от Мерседеса-AMG A 45 его форсировали до 340 л.с.

Доводкой занималась французская компания Oreca, а специалисты команды Lada Sport вписали агрегат в подкапотное пространство. Еще три года назад они предусмотрели появление нового мотора: зарезервировали проводку под непосредственный впрыск и учли расположение опор.

Размещение турбины прежнее, выпуск и корпус фильтра не изменились. Но раньше перепускной клапан был механический, а сейчас — электрический, он управляется контроллером и работает точнее и быстрее.

От системы сбора данных AIM отказались в пользу телеметрии MoTeC: этот комплекс более точный и хорошо конфигуриру­емый.

Передняя подвеска сохранила конструктивную схему, однако возможности ее настройки расширены.

Задняя подвеска на модернизированной Весте TCR — на косых рычагах. По словам пилота Михаила Грачева, баланс шасси сместился к нейтральному: задняя ось охотнее доворачивает в поворотах.

Секвентальная коробка передач Sadev прежняя, только передаточные отношения высших ступеней изменили с учетом накопленного опыта, в том числе зарубежного — ведь в прошлом сезоне Веста в ливрее команды Lubner Motorsport выступала в немецких соревнованиях. И команда Lada Sport уже готова «апгрейдить» ее до уровня новой Весты Sport TCR.

Для этого нужно поменять не только силовой агрегат, но и подвеску. Спереди у свежих машин иные рычаги. Они тоже стальные, сварные, но углы установки колес теперь настраиваются в большем диапазоне. А сзади вместо H‑образной балки — многорычажка! Правда, в соответствии с техрегламентом самая простая, на косых рычагах. Не смейтесь: такую схему использовали не только на Запорожцах, она дожила до нашего века на BMW Z3. Внедрили ее ради возможности играть с тонкими настройками: на шасси Весты пилоты не жаловались и в прошлых сезонах.

Не было претензий и к тормозам AP Racing, однако итальянцы из TM Performance предложили более выгодные условия. А это означает снижение затрат — важный момент, если производитель планирует продавать свои автомобили частным командам.

Тормозные диски и суппорты теперь поставляет итальянская компания TM Performance, но на них логотипы фирмы Lada Sport.

Борис Ротенберг может быть доволен: под патронажем его программы SMP Racing серия СМП РСКГ стала одной из лучших среди двух десятков национальных чемпионатов, проводимых по требованиям TCR.

Об экономической составляющей думали и при создании аэродинамического обвеса. На гоночных Вестах он не из космически дорогого углеволокна, а из обычного АБС-пластика. Его Lada Sport использует для бамперов серийного заряженного седана Веста Sport, и обвес для гоночной Весты по себестоимости почти не отличается от «гражданского».

Но как бы ни хотелось владельцам обычных машин украсить их эффектными крыльями, бамперами и спойлерами, вряд ли у них получится гармоничный продукт. Ведь габаритная ширина гоночных версий привязана к увеличенной колее и составляет 1950 мм.

Почему эти наработки не появились на дорожной Весте Sport? Оригинальная подвеска и инородный силовой агрегат непомерно повысили бы ее цену. А стихия версии TCR — специальные автодромы, которые в этом году принимают семь этапов Российской серии кольцевых гонок.

А может, кто-то из наших читателей уже сделал турбо-Весту? Напишите нам о резуль­татах!

У вашего автомобиля спортивный дизайн, но вы вынуждены ездить с автобагажником на крыше? Установите фейринги — они снизят расход топлива и шумовые эффекты и придадут более динамичный вид автомобилю.

Фото: Lada Sport и СМП РСКГ