16 кубков в одни руки: итоги первого этапа СМП РСКГ в Грозном

В минувшие выходные стартовал росссийский чемпионат по кольцевым гонкам.

Фанаты кольцевых гонок, истосковавшиеся по баталиям туринговых автомобилей в межсезонье, за длительное ожидание были с лихвой вознаграждены той борьбой, что показали пилоты СМП РСКГ на старте чемпионата 2019 года в Грозном.

И пусть гонщики сетуют на то, что «Крепость Грозная» получилась не самой обгонной трассой, это не мешает им из года в год устраивать зрелищные сражения на автодроме в Чеченской республике. А уже если вмешается непогода, то гонки в Грозном получаются очень зрелищными. Что и подтвердил в очередной раз первый этап СМП РСКГ-2019.

В субботу гонщикам пришлось выступать или на мокрой, или на подсыхающей от дождя трассе, а это означало только одно — простор для тактических схем и варианты для ведения очных сражений в заезде. То ли рискнуть и пойти ва-банк, то ли попытаться извлечь максимум дивидендов из осторожной и осмотрительной гонки.

Первый старт в классе S1600 (в прошлом «Национальный») завершился уверенным дублем Lada Sport Rosneft: Владимир Шешенин и Михаил Митяев привели новые хэтчбеки Lada Granta к наивысшим ступеням пьедестала. А судьба третьего места решилась не без вмешательства судей, которые не оценили контактную борьбу Павла Кузьминова на его Kia Rio — в итоге тройку призеров дополнил другой корейский хэтчбек, Hyundai Solaris под управлением опытнейшего Бориса Шульмейстера.

Не менее напряженным вышло сражение и в совместном заезде «Супер-продакшена» и «Туринг-лайта». В первой категории уверенную победу одержал Владислав Незванкин, а вот его напарнику по Lada Sport Rosneft на второй Lada Vesta пришлось попотеть на пути к серебру. Андрей Петухов, поучаствовав в столкновении с Honda Civic Николая Виханского в самом начале заезда, смог буквально прошить пелетон и принести команде дубль. За третью строчку протоколов плотно сражались Евгений Мейтес (Lada Granta) и Юрий Борисенко (Lada Granta). Противостояние доходило до контактов, которые на финальном круге вылились в синхронный вылет с трассы с последующим столкновением — Мейтес хоть и пересек первым финишную черту, но заставил своего соперника заканчивать заезд едва ли не поперёк трассы. Такое поведение не укрылось от строгих судей и место на подиуме в итоге досталось Борисенко.

«Туринг-лайт» обернулся не менее острой борьбой, чем «Супер-продакшен», не обошлось без сходов и сюрпризов — победа досталась бывалому Владимиру Череваню на Volkswagen Polo, а вот вслед за ним финишировали две новые модели: седан Ravon Nexia R3 под управлением Айдара Нуриева и обновленный хэтчбек Lada Granta Романа Голикова.

В «Туринге» все было чуть спокойнее, но при этом не менее зрелищно. Хотя бы потому, что на старт вышли 24 мощных современных гоночных автомобиля класса TCR — «Туринг» стал самым массовым зачетом СМП РСКГ в Грозном! С поула, выиграв старт, комфортно добрался до финиша Кирилл Ладыгин на Lada Vesta команды Lada Sport Rosneft. Второй желто-черный седан привел к финишу следом Михаил Грачёв, за спиной которого развернулось горячее противостояние двух Audi RS3: Алексей Дудукало прессинговал Клима Гаврилова, но в итоге на подиум мимо обоих проскользнул пилот Lukoil Racing Андрей Масленников на Cupra Leon. Дебют хэтчбеков Hyundai i30N оказался не самым удачным — Иван Лукашевич и Дмитрий Брагин не поделили трассу, в итоге пилоту Lukoil Racing пришлось отбывать штраф, а действующему чемпиону из Taif Motorsport не удалось прорваться в первую тройку.

Зато он блестяще реабилитировался в воскресенье. Брагин выиграл старт и не позволил опередить себя ни Дудукало, ни Грачёву, которые составили ему компанию на подиуме. За пределами тройки призеров чуть ли не в каждой группе преследователей шла своя битва за позиции. Не всегда чистая — случались и столкновения, и вылеты, так что в какой-то момент даже пришлось нейтрализовать гонку машиной безопасности и пелотон на протяжении нескольких кругов возглавляла новенькая Lada Vesta Sport.

В отдельном зачете для пилотов на технике с коробкой передач DSG на подиуме в обоих заездах были одни и те же лица — третье место дважды занял дебютант СМП РСКГ Альберт Гильфанов на Volkswagen Golf, а победами обменялись пилоты Cupra Leon Михаил Митяев и Иван Чубаров.

Воскресный подиум «Суперпродакшена» как под копирку напоминал субботний, за тем лишь исключением, что в этот раз Незванкин стал вторым, Петухов одержал свою дебютную победу в этом классе, а Мейтеса никто не лишил третьего места. В «Туринг-лайте» окончательная расстановка в тройке призеров решилась только после изучения всех инцидентов: Черевань выиграл вторую гонку этапа, Голиков стал вторым после наказания Романа Агошкова за обгон под желтыми флагами, а третье место досталось Ефиму Гантмахеру, сошедшему накануне.

А вот в S1600 итоги воскресного заезда пока носят предварительный характер. Василий Кораблев на Kia Rio значится победителем, а Михаил Митяев и Владимир Шешенин — серебряным и бронзовым призерами соответственно. Но не исключено, что результаты будут пересмотрены и победитель лишится своей первой с 2014 года победы в российском «кольце». Ну а пока неоспоримым лидером по числу трофеев на первом этапе является Lada Sport Rosneft, которая во всех классах завоевала сразу 16 наград.

Новый сезон в Грозном открыли участники молодежного первенства S1600 «Юниор». Обе гонки выиграл Рустам Фатхутдинов, на вторую ступень подиума поднимались Илья Дощечкин и Петр Плотников, третье место досталось в двух заездах Егорам: Ганину и Фокину.

Первый этап молодежной формульной моносерии SMP Formula 4 также приняла «Крепость Грозная». Среди семи пилотов сильнейшим стал Павел Буланцев, который опередил в сражении за победу Ивана Носова и Алексея Несова. Пилотесса Ирина Сидоркова, которая перешла в Формулу-4 после победы в прошлом году в S1600 «Юниор», сошла из-за аварии.

Понаблюдать за началом нового автоспортивного сезона на трибуны автодрома в Грозном пришли сотни зрителей, среди которых были в том числе именитые российские гонщики Виталий Петров, Михаил Алёшин и Алексей Басов, а также глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, основатель и руководитель программы развития автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг. И явно не остались разочарованы увиденным.

А вот превзойдет ли по степени накала страстей стартовый уикенд сезона СМП РСКГ-2019 следующий этап Российской серии кольцевых гонок — узнаем 18 и 19 мая на автодроме «Нижегородское кольцо», где вновь соберутся представители пяти кузовных классов СМП РСКГ и участники турнира SMP Formula 4.

Фото: СМП РСКГ