Секреты Туринга: вся правда о балласте

WTCR — новый туринговый чемпионат мира — образовался путем слияния WTCC и коммерческой серии TCR. Правила гонок обсуждались на форуме «За рулем». В частности, читатели интересуются, зачем самые быстрые машины снабжают балластом.

В июньском выпуске журнала в материале «На четыре буквы» вы рассказываете про гоночный класс Туринг. Поясните, с какой целью самые быстрые машины для соревнований TCR снабжают балластом? В чем смысл несправедливой уравниловки?

Даже одинаковые серийные автомобили немного отличаются друг от друга, а спортивные машины разных моделей, пусть и подготовленные по одинаковым правилам, — тем более.

Чемпионат скучноват, когда все этапы предсказуемо выигрывает одна модель, оказавшаяся лучшей. Посредством балласта смягчают разницу между лучшими и худшими.

Если не лицемерить, то делается это сугубо для зрелищности — интересы зрителей сейчас важнее интересов пилотов. А несправедливости нет, поскольку все гонщики в равных условиях: сегодня балласт навесят тебе, завтра — твоему сопернику. В среднем — поровну.

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