В названии турингового чемпионата мира поменялась одна буква — R вместо С. Какие будут последствия?

Габриэле Тарквини ушел из больших гонок полтора года назад. Казалось, что это конец карьеры. Но ветеран вернулся с итальянской командой BRC Racing, которая готовит технику и для WTCR, и для ТCR.

Раньше казалось, что в автоспорте под интеллектуальной собственностью подразумеваются только некие инженерные секреты. Но при слиянии чемпионата мира WTCC и коммерческой серии TCR произошли невиданные вещи. Марчелло Лотти, промоутер TCR, передал руководителю WTCC Франсуа Рибейро в каком-то смысле результаты развития своего проекта. Концепцию, идеи, технический регламент, часть гонщиков и целые команды — но не сам проект.

World — мировой

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Прошлой осенью, когда официально объявили о союзе WTCC и TCR, это поначалу выглядело как превращение независимой серии TCR в чемпионат мира. Долго казалось, что Лотти изначально преследовал именно эту цель. Ничего подобного! Замысел итальянца оказался более глобальным.

Марчелло долго был главой WTCC, но три года назад бросил чемпионат мира и начал с нуля выстраивать собственный независимый турнир. Лотти не особо озвучивал причины, позволявшие считать, что WTCC уверенно идет в тупик. Но он явно о них знал, а сегодня они вполне очевидны. Усложнение и удорожание техники чемпионата мира, выгодное заводам-участникам, привело к тому, что WTCC потерял связь со всем остальным «туринговым движением».

Машина с непонятной эмблемой справа — Cupra, новый бренд, отпочковавшийся от Сеата. Серийно под этой маркой выпустили только кроссовер, а в гонках остался старый добрый Leon. Но эмблему зачем-то поменяли.

Национальные и континентальные туринговые состязания перестали служить естественной подпиткой для мирового первенства. Частным командам постройка таких машин стала не по карману. А заводы — создания чересчур капризные, могут внезапно прийти и столь же внезапно уйти. Что и произошло за каких-то два года: сначала ушли Citroen и Lada, затем о свертывании программы заявила Volvo, а Honda переключилась на TCR. И всё это несмотря на то, что владельцем чемпионата является мощный телеканал Eurosport.

Рибейро очутился буквально у разбитого корыта. И ему не осталось ничего иного, как принять помощь и советы Лотти, чья империя росла как на дрожжах, поскольку он повернул кольцевые гонки лицом к народу.

ВАЖНЫЕ ПЕРСОНЫ Габриэле Тарквини, Итальянец, 56 лет. После четырех сезонов в Формуле‑1 переключился на Туринг. Чемпион мира 2009 года (Seat). Один сезон провел в составе команды Lada Sport. Живой пример феноменального гоночного долголетия.

Иван Мюллер, Француз, 48 лет. Четырехкратный чемпион мира в составе команд Seat и Chevrolet. Будучи пилотом Ситроена, трижды стал вице-чемпионом, все три раза уступив аргентинцу Хосе Марии Лопесу. Выдающийся стратег с тонким чувством юмора.

Роберт Хафф, Британец, 38 лет. Чемпион мира 2012 года (Chevrolet). Два года выступал за Lada Sport. Общительный, непосредственный, любимец публики. После гонки может прийти в бар для неформального общения с болельщиками.

Жан-Карл Верне, Француз, 30 лет. Начинал с формул, был чемпионом Франции и американской серии Indy Lights. После различных гонок на выносливость пришел в TCR и стал победителем. Очень полезен для сравнения уровней пилотов WTCR и TCR: на этапе в Марокко выиграл один заезд.

Тед Бьорк, Швед, 37 лет. Известности достиг в реги­ональных сериях, трехкратный чемпион Скандинавии в Туринге. В чемпионате мира провел два сезона (Volvo Polestar). Чемпион мира 2017 года.



Touring — туринг

Туринг — это изначально массовые серийные автомобили. Не спорткары, не гран-туризмо, не премиум-люкс, а обыкновенные легковушки. В чем и крылся секрет популярности! Но под постоянным давлением заводов и в условиях конкуренции с другими «кузовными» сериями техника WTCC постепенно слишком приблизилась к прототипам. Над официальным девизом чемпионата «Реальные автомобили, реальные гонки!» начали иронично посмеиваться. Наша Лада Веста выдавала около 400 л.с. - где вы видели массовые автомобили с такими показателями?

Hyundai мало-помалу расширяет присутствие в мировом автоспорте. Есть достижения в ралли, а теперь — успешный дебют в кольцевом Кубке мира. Строили i30 N TCR на заводской фабрике в Германии — там же, где и раллийные i20.

А вот регламент, изобретенный Лотти для TCR, заточен на максимальную близость к стандартным автомобилям. Двигатель — серийный, бензиновый или дизельный, с одной турбиной. Коробка передач — серийная! При желании и средствах можно ставить спортивную секвенталку, но за ее применение назначается весовой балласт. А главное техническое ограничение — мощность мотора. В регламенте прописано, что она не должна превышать 350 л.с. При этом самые быстрые машины всё равно осаживают балластом (до 30 кг, в зависимости от показанных на предыдущем этапе результатов).

Alfa Romeo, с которой началось возрождение туринговых гонок в Европе в 2000 году, вновь в строю. Причем в сочетании с трехкратным чемпионом Европы Фабрицио Джованарди, которому ассистирует Джанни Морбиделли. Таким образом, реализована «полностью итальянская» команда.

Кроме того, Лотти задолго до старта первой гонки озаботился той самой подпиткой, которую потерял WTCC. Итог его работы: на сегодняшний день региональные чемпи­онаты 20 стран приняли свод технических правил TCR. В России по состоянию на середину весны было 17 таких машин — любая может без каких-либо переделок стартовать в TCR, а теперь и в WTCR тоже. Всего в мире за три года построено более 500 машин TCR. Феноменальный результат для современного автоспорта, порванного на мелкие лоскуты! Формула‑1 полвека не может выступать в американской гонке Indy 500, хотя когда-то это было нормальным явлением. А в чемпионате мира по ралли участвуют машины шести разных зачетных групп.

Car — автомобиль

Если вы не следили за состязаниями, то нипочем не угадаете, какая марка оказалась на вершине после стартовых этапов в Марракеше и Будапеште. Hyundai! Причем отличились обе команды, чьи пилоты выступают на i30. Три победы в шести заездах одержал ветеран Габриэле Тарквини и стал, разумеется, лидером чемпионата. А на подиуме побывали и четырехкратный чемпион прежнего WTCC Иван Мюллер, и последний чемпион WTCC в составе Volvo Тед Бьорк. Мюллер, как вы заметили, «ушел на покой» вместе с Ситро­еном, но теперь вернулся. И тоже выступает на Hyundai, чьей эмблеме отдали предпочтение аж три бывших чемпиона.

Название Audi Sport Leopard Lukoil Team выдает прямую взаимосвязь «частной» команды с заводом, который особо этого и не скрывает. А вот результаты пока совсем не заводские.

Интересно, что в чемпионате поменялись почти все команды (или их названия), но сохранились все ключевые пилоты — от старейшины Тома Коронеля до харизматичного Роба Хаффа. При этом из TCR — всего три гонщика-перебежчика, в том числе Жан-Карл Верне, прошлогодний победитель. Выступает, кстати, за команду Audi Sport, имеющую отношение к России через одного из спонсоров — Лукойл.

В любом случае освежение состоялось: на старте — автомобили семи марок (в перспективе к ним может примкнуть еще пяток). Ну и 25 машин в заезде для WTCC — шаг вперед. Это реальные 25 машин, они не поделены на три хитроумных зачета типа «заводские», «частные» и «Кубок чего-то еще». В WTCR‑2018 два зачета: зачет пилотов и зачет команд.

Golf в серийном исполнении — машина без слабых мест. А вот версии TCR всякий раз приходится доказывать это заново. Впрочем, Роб Хафф добыл марке первую победу в мировом Туринге на этапе в Будапеште.

R — ?

Тайна последней буквы в новой аббревиатуре пока не раскрыта. Организаторы сообщают, что чемпионат переименован в FIA World Touring Car Cup, так что формально это не чемпионат, а Кубок мира. Но ничего не говорят о букве R. В слове Cup такой буквы вообще нет!

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Замалчивание деталей — ошибка, которая свойственна организаторам многих состязанийи Франсуа Рибейро в частности. Последние годы они не считают нужным извещать зрителей о том, как всё устроено и почему. Все правила WTCR «для общего пользования» умещены в три абзаца. Один из них посвящен мудреной системе начисления очков — в каждом из трех заездов на этапе она своя! Ни понять, ни запомнить сие невозможно. Приведены просто цифры без каких-либо объяснений.

На конец апреля не был доступен и технический регламент WTCR — даже на головном сайте FIA, где собрана вся нормативная документация, он отсутствовал. К чему забивать простые гóловы подробностями? Наверное, логика именно такова. В результате мы получаем такие феномены, как немецкий туринговый чемпионат DTM, где Mercedes-Benz, Audi и BMW — это одно и то же шасси. Считается, что всех это устраивает, но на самом деле миллионы людей интересуются устройством гоночных машин и их отличиями друг от друга.

Лотти, вероятно, это понимает. И потому на сайте своей TCR открыто выкладывает все регламенты и даже отдельные поправки к ним. Его серия пока выглядит процветающей и прогрессивной. А будущее WTCR по-прежнему достаточно туманно.

Согласно контракту интеллектуальная собственность Лотти передана чемпионату мира только на два года. А что потом — никто не знает.