Раньше казалось, что в автоспорте под интеллектуальной собственностью подразумеваются только некие инженерные секреты. Но при слиянии чемпионата мира WTCC и коммерческой серии TCR произошли невиданные вещи. Марчелло Лотти, промоутер TCR, передал руководителю WTCC Франсуа Рибейро в каком-то смысле результаты развития своего проекта. Концепцию, идеи, технический регламент, часть гонщиков и целые команды — но не сам проект.
World — мировой
Прошлой осенью, когда официально объявили о союзе WTCC и TCR, это поначалу выглядело как превращение независимой серии TCR в чемпионат мира. Долго казалось, что Лотти изначально преследовал именно эту цель. Ничего подобного! Замысел итальянца оказался более глобальным.
Марчелло долго был главой WTCC, но три года назад бросил чемпионат мира и начал с нуля выстраивать собственный независимый турнир. Лотти не особо озвучивал причины, позволявшие считать, что WTCC уверенно идет в тупик. Но он явно о них знал, а сегодня они вполне очевидны. Усложнение и удорожание техники чемпионата мира, выгодное заводам-участникам, привело к тому, что WTCC потерял связь со всем остальным «туринговым движением».
Национальные и континентальные туринговые состязания перестали служить естественной подпиткой для мирового первенства. Частным командам постройка таких машин стала не по карману. А заводы — создания чересчур капризные, могут внезапно прийти и столь же внезапно уйти. Что и произошло за каких-то два года: сначала ушли Citroen и Lada, затем о свертывании программы заявила Volvo, а Honda переключилась на TCR. И всё это несмотря на то, что владельцем чемпионата является мощный телеканал Eurosport.
Рибейро очутился буквально у разбитого корыта. И ему не осталось ничего иного, как принять помощь и советы Лотти, чья империя росла как на дрожжах, поскольку он повернул кольцевые гонки лицом к народу.
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ВАЖНЫЕ ПЕРСОНЫ
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Габриэле Тарквини, Итальянец, 56 лет. После четырех сезонов в Формуле‑1 переключился на Туринг. Чемпион мира 2009 года (Seat). Один сезон провел в составе команды Lada Sport. Живой пример феноменального гоночного долголетия.
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Иван Мюллер, Француз, 48 лет. Четырехкратный чемпион мира в составе команд Seat и Chevrolet. Будучи пилотом Ситроена, трижды стал вице-чемпионом, все три раза уступив аргентинцу Хосе Марии Лопесу. Выдающийся стратег с тонким чувством юмора.
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Роберт Хафф, Британец, 38 лет. Чемпион мира 2012 года (Chevrolet). Два года выступал за Lada Sport. Общительный, непосредственный, любимец публики. После гонки может прийти в бар для неформального общения с болельщиками.
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Жан-Карл Верне, Француз, 30 лет. Начинал с формул, был чемпионом Франции и американской серии Indy Lights. После различных гонок на выносливость пришел в TCR и стал победителем. Очень полезен для сравнения уровней пилотов WTCR и TCR: на этапе в Марокко выиграл один заезд.
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Тед Бьорк, Швед, 37 лет. Известности достиг в региональных сериях, трехкратный чемпион Скандинавии в Туринге. В чемпионате мира провел два сезона (Volvo Polestar). Чемпион мира 2017 года.
Touring — туринг
Туринг — это изначально массовые серийные автомобили. Не спорткары, не гран-туризмо, не премиум-люкс, а обыкновенные легковушки. В чем и крылся секрет популярности! Но под постоянным давлением заводов и в условиях конкуренции с другими «кузовными» сериями техника WTCC постепенно слишком приблизилась к прототипам. Над официальным девизом чемпионата «Реальные автомобили, реальные гонки!» начали иронично посмеиваться. Наша Лада Веста выдавала около 400 л.с. - где вы видели массовые автомобили с такими показателями?
А вот регламент, изобретенный Лотти для TCR, заточен на максимальную близость к стандартным автомобилям. Двигатель — серийный, бензиновый или дизельный, с одной турбиной. Коробка передач — серийная! При желании и средствах можно ставить спортивную секвенталку, но за ее применение назначается весовой балласт. А главное техническое ограничение — мощность мотора. В регламенте прописано, что она не должна превышать 350 л.с. При этом самые быстрые машины всё равно осаживают балластом (до 30 кг, в зависимости от показанных на предыдущем этапе результатов).
Кроме того, Лотти задолго до старта первой гонки озаботился той самой подпиткой, которую потерял WTCC. Итог его работы: на сегодняшний день региональные чемпионаты 20 стран приняли свод технических правил TCR. В России по состоянию на середину весны было 17 таких машин — любая может без каких-либо переделок стартовать в TCR, а теперь и в WTCR тоже. Всего в мире за три года построено более 500 машин TCR. Феноменальный результат для современного автоспорта, порванного на мелкие лоскуты! Формула‑1 полвека не может выступать в американской гонке Indy 500, хотя когда-то это было нормальным явлением. А в чемпионате мира по ралли участвуют машины шести разных зачетных групп.
Car — автомобиль
Если вы не следили за состязаниями, то нипочем не угадаете, какая марка оказалась на вершине после стартовых этапов в Марракеше и Будапеште. Hyundai! Причем отличились обе команды, чьи пилоты выступают на i30. Три победы в шести заездах одержал ветеран Габриэле Тарквини и стал, разумеется, лидером чемпионата. А на подиуме побывали и четырехкратный чемпион прежнего WTCC Иван Мюллер, и последний чемпион WTCC в составе Volvo Тед Бьорк. Мюллер, как вы заметили, «ушел на покой» вместе с Ситроеном, но теперь вернулся. И тоже выступает на Hyundai, чьей эмблеме отдали предпочтение аж три бывших чемпиона.
Интересно, что в чемпионате поменялись почти все команды (или их названия), но сохранились все ключевые пилоты — от старейшины Тома Коронеля до харизматичного Роба Хаффа. При этом из TCR — всего три гонщика-перебежчика, в том числе Жан-Карл Верне, прошлогодний победитель. Выступает, кстати, за команду Audi Sport, имеющую отношение к России через одного из спонсоров — Лукойл.
В любом случае освежение состоялось: на старте — автомобили семи марок (в перспективе к ним может примкнуть еще пяток). Ну и 25 машин в заезде для WTCC — шаг вперед. Это реальные 25 машин, они не поделены на три хитроумных зачета типа «заводские», «частные» и «Кубок чего-то еще». В WTCR‑2018 два зачета: зачет пилотов и зачет команд.
R — ?
Тайна последней буквы в новой аббревиатуре пока не раскрыта. Организаторы сообщают, что чемпионат переименован в FIA World Touring Car Cup, так что формально это не чемпионат, а Кубок мира. Но ничего не говорят о букве R. В слове Cup такой буквы вообще нет!
Замалчивание деталей — ошибка, которая свойственна организаторам многих состязанийи Франсуа Рибейро в частности. Последние годы они не считают нужным извещать зрителей о том, как всё устроено и почему. Все правила WTCR «для общего пользования» умещены в три абзаца. Один из них посвящен мудреной системе начисления очков — в каждом из трех заездов на этапе она своя! Ни понять, ни запомнить сие невозможно. Приведены просто цифры без каких-либо объяснений.
На конец апреля не был доступен и технический регламент WTCR — даже на головном сайте FIA, где собрана вся нормативная документация, он отсутствовал. К чему забивать простые гóловы подробностями? Наверное, логика именно такова. В результате мы получаем такие феномены, как немецкий туринговый чемпионат DTM, где Mercedes-Benz, Audi и BMW — это одно и то же шасси. Считается, что всех это устраивает, но на самом деле миллионы людей интересуются устройством гоночных машин и их отличиями друг от друга.
Лотти, вероятно, это понимает. И потому на сайте своей TCR открыто выкладывает все регламенты и даже отдельные поправки к ним. Его серия пока выглядит процветающей и прогрессивной. А будущее WTCR по-прежнему достаточно туманно.
Согласно контракту интеллектуальная собственность Лотти передана чемпионату мира только на два года. А что потом — никто не знает.
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