5 плюсов и пара минусов Лады Весты Sport

Лада Веста Sport — это оригинальный декор и 145 «лошадей» под капотом. Цены на седан, который АВТОВАЗ обещал запустить в продажу до конца года, пока не названы. Мы продолжаем ориентироваться на подсказки, данные во время тест-драйва новинки в Санкт-Петербурге: порядка 900–930 тысяч рублей.
Доработана во всем
Чаще всего «спортивные» исполнения бюджетных моделей от стандартных отличаются легким макияжем. Кучка недорогого, но броского декора — и готово дело. А силовая установка может остаться нетронутой.
Вазовцы пошли по другому пути. В Весте Sport больше двухсот новых или модернизированных компонентов! Самый важный — двигатель. Атмосферник 1.8 «подкормили» со стандартных 122 до 145 сил. Механическая коробка передач при нем оказалась едва ли не единственным нетронутым узлом. В ней не стали менять ни сцепление, ни передаточные числа.
Такой подход вызывает уважение. Ведь в недорогом сегменте велик соблазн сэкономить по максимуму.
Ходовая часть
Ничуть не бывало! Если не жалко машину, можно, как и на простой Весте, проезжать «лежачих полицейских» на стандартной скорости. Однако в поворотах спортивная Лада дарит принципиально другие ощущения, нежели ее «сестры». Автомобиль так и подталкивает пройти каждый следующий вираж еще быстрее, нащупывая предел. Который, кстати сказать, лежит достаточно далеко. Спасибо следует сказать не только подвеске, но и породистым штатным шинам Continental.
Выделяется в потоке
Привлекать к себе внимание нравится немногим людям. Именно по этой причине броские машины пользуются ограниченным спросом, оставаясь нишевым продуктом. Лада Веста Sport притягивать взгляды однозначно будет.
АВТОВАЗ шел по нарастающей. Сначала вышел базовый седан — красивый, но в целом лишенный изысков. Затем подоспела пятидверка SW Cross в фирменном огненно-оранжевом колере. Теперь статус самой красивой Лады должен, вероятно, перейти к спортивной версии. Рецепт стандартный: кузов пониже, обвес поагрессивнее (но без перебора), обязательно спойлер и цветные акценты. Последние на машине ярко-красные или черные.
Цвет
Из описания предыдущего плюса машины не мог не вынести фирменный цвет «тайфун» в отдельный абзац. Даже с пары шагов он кажется неметалликом, и только приглядываясь вплотную, замечаешь сверкающие вкрапления на краске. Вроде бы простенький серый оттенок, но какой стильный!
Цвет этот, кстати, модный. В похожем колере Hyundai недавно представил заряженный вариант лифтбека i30, а еще несколько лет назад он оставался привилегией моделей Audi и не встречался у других марок. Так что АВТОВАЗ не в первый уже раз за последние годы доказал, что он в тренде.
Оригинальный салон
Экономить на эргономике и наборе опций вазовцы не стали еще при разработке базовой Весты. Спортивному исполнению эти добродетели достались по наследству. Получил он и немалую долю эксклюзивности. Красная фоновая подсветка вместо белой, металлические накладки на педали и «карбоновые» вставки — этого от заряженной машины в принципе ожидаешь.
А вот черный потолок идея для бюджетного сегмента оригинальная. Такое решение десятилетия назад ввели в моду немецкие премиум-марки. Теперь его можно заполучить с завода и на Весте Sport. Ради единства ансамбля дизайнеры поменяли всю фурнитуру выше плечевой линии салона: накладки стоек, плафоны, центральное зеркало, противосолнечные козырьки. Сменив цвет со светло-серого на мрачно-черный, крыша не стала «давить»: сидеть в Весте по-прежнему уютно.
Правда, есть у машины и недостатки. Первый, как это ни странно...
Не едет
Пока это остается единственным нелестным отзывом в адрес заряженной Весты. Возможно, обкатка действительно исправит ситуацию. Возможно, как было в случае с обычным мотором 1.8 в 122 силы, АВТОВАЗ предложит новую, более живую прошивку для двигателя, и он повезет машину по-другому. Весте Sport хочется дать шанс, но пока похвалить ее за впечатляющую динамику разгона не получается.
Громкий выхлоп
Понятное дело, что «спорт» должен звучать. И очевидно, что из четырехцилиндрового атмосферника сложно извлечь по-настоящему приятные звуки. Тольяттинцам, видимо, удалось их найти, и чтобы поделиться радостью со всеми, инженеры откровенно перебрали с громкостью выхлопа. В некоторых режимах он звучит интересно, так что невольно начинаешь менять манеру вождения, дабы поиграть звуком. Однако для гражданской модели, большую часть времени живущую в городе, громкость стоит убавить.
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