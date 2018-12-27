5 плюсов и пара минусов Лады Весты Sport

Вслед за «подогретыми» версиями Гранты и Калины аналогичная модификация появилась и у флагманской Весты. Автомобиль вышел крайне интересным, но... не без изъянов.

Лада Веста Sport — это оригинальный декор и 145 «лошадей» под капотом. Цены на седан, который АВТОВАЗ обещал запустить в продажу до конца года, пока не названы. Мы продолжаем ориентироваться на подсказки, данные во время тест-драйва новинки в Санкт-Петербурге: порядка 900–930 тысяч рублей.

Доработана во всем

Чаще всего «спортивные» исполнения бюджетных моделей от стандартных отличаются легким макияжем. Кучка недорогого, но броского декора — и готово дело. А силовая установка может остаться нетронутой.

Весту Sport создавали вдумчиво и с душой. Оттого и продукт получился весьма достойный.

Вазовцы пошли по другому пути. В Весте Sport больше двухсот новых или модернизированных компонентов! Самый важный — двигатель. Атмосферник 1.8 «подкормили» со стандартных 122 до 145 сил. Механическая коробка передач при нем оказалась едва ли не единственным нетронутым узлом. В ней не стали менять ни сцепление, ни передаточные числа.

Такой подход вызывает уважение. Ведь в недорогом сегменте велик соблазн сэкономить по максимуму.

Ходовая часть

Материалы по теме Лада Веста Спорт: 107 новых деталей и 121 модернизированная

Изумительная подвеска — вот главное достоинство Весты Sport. Тольяттинцам удалось добиться потрясающего баланса точности рулежки и энергоемкости. Они отлично сочетаются и на обычном седане, и на кросс-версиях. Но от заниженной подвески в сочетании с низкопрофильной «семнадцатой» резиной можно было ожидать излишней жесткости.

Ничуть не бывало! Если не жалко машину, можно, как и на простой Весте, проезжать «лежачих полицейских» на стандартной скорости. Однако в поворотах спортивная Лада дарит принципиально другие ощущения, нежели ее «сестры». Автомобиль так и подталкивает пройти каждый следующий вираж еще быстрее, нащупывая предел. Который, кстати сказать, лежит достаточно далеко. Спасибо следует сказать не только подвеске, но и породистым штатным шинам Continental.

Передняя колея шире на 18 мм, чем у стандартного седана, от защиты картера до земли — на 23 мм меньше.

Выделяется в потоке

Привлекать к себе внимание нравится немногим людям. Именно по этой причине броские машины пользуются ограниченным спросом, оставаясь нишевым продуктом. Лада Веста Sport притягивать взгляды однозначно будет.

АВТОВАЗ шел по нарастающей. Сначала вышел базовый седан — красивый, но в целом лишенный изысков. Затем подоспела пятидверка SW Cross в фирменном огненно-оранжевом колере. Теперь статус самой красивой Лады должен, вероятно, перейти к спортивной версии. Рецепт стандартный: кузов пониже, обвес поагрессивнее (но без перебора), обязательно спойлер и цветные акценты. Последние на машине ярко-красные или черные.

Задний бампер — единственный элемент, который вышел уж слишком броским. Но в целом ансамбль Весты Sport очень гармоничный.

Цвет

Из описания предыдущего плюса машины не мог не вынести фирменный цвет «тайфун» в отдельный абзац. Даже с пары шагов он кажется неметалликом, и только приглядываясь вплотную, замечаешь сверкающие вкрапления на краске. Вроде бы простенький серый оттенок, но какой стильный!

Цвет этот, кстати, модный. В похожем колере Hyundai недавно представил заряженный вариант лифтбека i30, а еще несколько лет назад он оставался привилегией моделей Audi и не встречался у других марок. Так что АВТОВАЗ не в первый уже раз за последние годы доказал, что он в тренде.

Оригинальный салон

Экономить на эргономике и наборе опций вазовцы не стали еще при разработке базовой Весты. Спортивному исполнению эти добродетели достались по наследству. Получил он и немалую долю эксклюзивности. Красная фоновая подсветка вместо белой, металлические накладки на педали и «карбоновые» вставки — этого от заряженной машины в принципе ожидаешь.

Черный потолок эксклюзивен не только в рамках модельного ряда Лады, но и всего бюджетного сегмента (относим к нему не только седаны).

А вот черный потолок идея для бюджетного сегмента оригинальная. Такое решение десятилетия назад ввели в моду немецкие премиум-марки. Теперь его можно заполучить с завода и на Весте Sport. Ради единства ансамбля дизайнеры поменяли всю фурнитуру выше плечевой линии салона: накладки стоек, плафоны, центральное зеркало, противосолнечные козырьки. Сменив цвет со светло-серого на мрачно-черный, крыша не стала «давить»: сидеть в Весте по-прежнему уютно.

Правда, есть у машины и недостатки. Первый, как это ни странно...

Не едет

Материалы по теме Вазовский робот АМТ обновили. Теперь мы знаем о нем всё!

На хорошо обкатанной Весте Sport с несколькими тысячами километров на одометре никто из журналистов еще не ездил. А потому пока можно опираться только на впечатления от совсем нового автомобиля. Да, Ладам, как и много лет назад, нужно дать время «раскатиться». Быть может, поэтому 145-сильный мотор, пробежавший всего 200–300 км, показался «овощем»?

Пока это остается единственным нелестным отзывом в адрес заряженной Весты. Возможно, обкатка действительно исправит ситуацию. Возможно, как было в случае с обычным мотором 1.8 в 122 силы, АВТОВАЗ предложит новую, более живую прошивку для двигателя, и он повезет машину по-другому. Весте Sport хочется дать шанс, но пока похвалить ее за впечатляющую динамику разгона не получается.

Разнесенный выхлоп слишком громкий для гражданского автомобиля.

Громкий выхлоп

Понятное дело, что «спорт» должен звучать. И очевидно, что из четырехцилиндрового атмосферника сложно извлечь по-настоящему приятные звуки. Тольяттинцам, видимо, удалось их найти, и чтобы поделиться радостью со всеми, инженеры откровенно перебрали с громкостью выхлопа. В некоторых режимах он звучит интересно, так что невольно начинаешь менять манеру вождения, дабы поиграть звуком. Однако для гражданской модели, большую часть времени живущую в городе, громкость стоит убавить.

Фото: Lada