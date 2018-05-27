Практика показывает, что на двигателях 1.6 проблемы возникают реже, чем на 1.4.

Вопрос с форума «За рулем»:

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— В материале про Hyundai Solaris вы отметили недолговечность нейтрализаторов на моторе 1.4. А разве на двигателях 1.4 и 1.6 стоят разные нейтрализаторы? Почему именно на 1.4 они недолговечны?

— Нейтрализатор (заводское обозначение 285102BCB0, речь о периоде 2011–2017 годов) — общий для многих моделей Hyundai/Kia с такими же моторами. Разница в самих моторах.

Скорость разрушения керамических сот (на некоторых двигателях их «мусор» может «засосать» в камеры сгорания) зависит от температуры газов на выпуске, состояния масла, зазоров в свечах, исправности катушек зажигания и иных факторов.

К тому же в разных модификациях автомобилей производитель использует нейтрализаторы с наполнителем различного качества, что влияет на скорость их разрушения в процессе эксплуатации.

Претензии к нестабильному ресурсу этих нейтрализаторов есть по всем моторам, но практика показывает, что в сочетании с двигателем 1.4 проблемы возникают чаще.

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