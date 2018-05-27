Сегодня, в 6:00 Hyundai Solaris с пробегом: 4 плюса, 3 минуса и 4 проблемы Среди тысяч предложений на вторичке нетрудно найти свежий, незаезженный экземпляр Соляриса первого поколения, уверен эксперт «За рулем». С одной оговоркой: избегайте Солярисов, работавших в такси!
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Hyundai Solaris I (2010–2017 годы выпуска) делит платформу с
Kia Rio третьего поколения. Сборка — на заводе в Санкт-Петербурге (полный производственный цикл), параллельно с Rio. Продавали седан и хэтчбек. Рестайлинг 2014 года освежил внешность и интерьер, для двигателей 1.6 появились новые шестиступенчатые МКП и АКП (взамен пяти- и четырехступенчатых). ДОСТОИНСТВА Умеренная цена, в том числе на ремонт и обслуживание. Не выявлено массовых серийных поломок, все основные агрегаты надежны. Неплохая динамика при высокой экономичности и возможности заливать АИ‑92. Большой багажник. Классический автомат — важнейший плюс Соляриса на фоне мировой тенденции подменять «классику» капризными вариаторами и роботами.
Классический автомат — важнейший плюс Соляриса на фоне мировой тенденции подменять «классику» капризными вариаторами и роботами.
НЕДОСТАТКИ Ощутима экономия на мелочах (например, нет подсветки бардачка), низкая износостойкость материалов салона. Тесноват задний ряд сидений. Много машин на вторичке после службы в такси. МОТОРЫ
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К бензиновым 1.4 (G4FA, 107 л.с.) и 1.6 (G4FC, 123 л.с.) с изменяемыми фазами газораспределения особых нареканий нет. Они шумные от природы, без гидрокомпенсаторов зазоров в механизме газораспределения, медленно прогреваются зимой,
не переносят масляное голодание, но беспроблемные, если не считать затрудненный пуск в морозы. При заявленном ресурсе 180 000 км исправно служат намного дольше, если их не «крутить» и эпизодически промывать дроссельную заслонку. Общий недостаток — склонность к перегреву из-за забитого пухом и грязью радиатора. Цепь ГРМ рассчитана на «весь срок», но может начать растягиваться после 100 тысяч.
Заезженные моторы страдают течью масла из-под клапанной крышки и через сальники коленвала. Учтите это при выборе поддержанного автомобиля: если при объявленном небольшом пробеге обнаружится течь, что-то тут не так.
У мотора 1.4 недолговечен
нейтрализатор: бывали случаи его выхода из строя на 50 000–70 000 км. КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
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Механическая пятиступка при активном стиле вождения может выработать затрудненное, с хрустом, включение второй и третьей передач после 70 000–100 000 км. В этом случае необходим срочный ремонт. При спокойных режимах эксплуатации системных проблем по коробке нет.
Четырехступенчатый автомат A4CF1 ведет родословную от Mitsubishi, архаичен и очень надежен. Основные
недостатки: задумчив и нетороплив.
После рестайлинга моторы 1.6 стали оснащать шестиступенчатыми механикой и автоматом. Никаких особенных нареканий к ним также нет. Главное — не забывать менять масло каждые 50 000–60 000 км: это продлит жизнь и механической коробки, и автоматической.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ
Машины первого года выпуска плохо держались на дорогах с неровным асфальтом на скоростях от 100 км/ч; в дальнейшем заднюю подвеску модернизировали, но нервное «рысканье» при 120–130 км/ч осталось.
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Низкий ресурс рулевой рейки и насоса гидроусилителя. Слабое место в подвеске — ступичные подшипники, выходят из строя при пробеге 15 000–30 000 км. Для холодных зим недостаточна мощность системы отопления и вентиляции — салон запотевает, до задних сидений тепло доходит с трудом. Шумы и вибрации при езде на задней передаче (на машинах до 2012 года); при жалобах дилеры проводили замену сцепления, хотя проблема отчасти кроется в отсутствии синхронизатора.
Избегайте Солярисов, работавших в такси!
Euro NCAP: : тест не проводился Самое массовое предложение на вторичке: седан 1.6 АКП ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: седан или хэтчбек, 1.6 МКП или АКП ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Kia Rio, Renault Logan/Sandero, VW Polo Sedan, Skoda Rapid, Лада Веста Самые интересные автомобили с пробегом, которые можно приобрести за 400 000 рублей, собраны тут. Первое, что меняется в автомобиле, — коврики в салоне. Подберите их по своим критериям из широкого ассортимента в нашем магазине. Сразу рекомендуем приобрести упоры капота и монтировать сетки защиты радиатора.
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