10 заблуждений о Hyundai и Kia сегодня

Часть мифов, вероятно, рождена воспоминаниями об иномарках конца прошлого века, которые хлынули в нашу страну, уже будучи изрядно подержанными. Среди них действительно встречались модели с полностью оцинкованными кузовами и «вечными двигателями», ресурс которых превышал полмиллиона километров. Но таких автомобилей больше не выпускает ни одна компания.

Миф 1. Машины быстро ржавеют (10% правды)

Смотря с чем сравнивать. Большая часть кузова современных автомобилей этих корейских марок оцинкована и неплохо сопротивляется коррозии. Гарантию от сквозной коррозии фирма предоставляет на шесть лет. Но если машина не попадала в аварию с последующим неквалифицированным ремонтом, то и десять лет хорошего состояния кузова без значительных коррозионных повреждений — не предел. Лакокрасочное покрытие довольно тонкое, но даже при полном его скалывании поверхность металла не ржавеет. Так ведут себя капот, крылья, двери — все, кроме крыши. Места сколов на кромке над ветровым стеклом рано или поздно «зацветут».

Миф 2. Подвеска жесткая, управляемость никакая (15% правды)

Материалы по теме Мифические и реальные проблемы двигателя Hyundai и Kia

Считается, что если подвеска настроена на комфортную езду, то автомобиль получается валким и плохо управляется в предельных режимах. И наоборот: если подвеска жесткая, то автомобилю свойственна отменная управляемость и точное следование заданному курсу.Считается, что у корейского концерна и подвеска вышла жесткой, и хорошей управляемости добиться не удалось. На самом деле вопросы по части управляемости были лишь к первым сошедшим с конвейера Солярисам и Рио. С тех пор сменилось поколение этих моделей. В настоящее время все автомобили концерна имеют достойную управляемость, хорошо держат прямую, стабильны в ходовых поворотах.

Это отмечают и наши эксперты в ходе сравнительных тестов. При этом дорожные неровности на тех же Rio или Solaris воспринимаются лишь немного жестче, чем при езде на Ладе Весте или VW Polo.

Миф 3. Концерн считает Россию страной третьего мира и ничего хорошего к нам не везет (0% правды)

Многие модели Hyundai и Kia адаптируют под наш рынок. А то, что корейцы не спешат привозить модные в других странах наддувные моторы с непосредственным впрыском, так это не от неуважения, а от особенностей нашего топлива и менталитета. Под Питером построен завод, на котором выпускаются востребованные для России модели. С другой стороны: новинка рынка — кроссовер Kia Seltos оснащен модным вариатором, который у нас тоже не очень-то жалуют. Но его не побоялись привезти в Россию.

Миф 4. Все двигатели заимствованы у Mitsubishi (40% правды)

Да, начинали корейские производители с лицензионных моторов от «Трех бриллиантов». Но с тех пор много воды утекло. Сейчас на автомобили Hyundai и Kia устанавливают или моторы собственной разработки, или версии японских моторов, переживших несколько масштабных модернизаций.

Двигатель 1.6 (123 л.с.) с индексом G4FC собирается на специализированном заводе в Китае и разработан корейскими инженерами. Мотор устанавливается на такие модели, как Kia Rio, Hyundai Solaris, Ceed, Elantra, i30.

Миф 5. Двигатели концерна одноразовые, ремонту не подлежат (0% правды)

Современные двигатели концерна Hyundai/Kia имеют алюминиевые блоки цилиндров с залитыми тонкостенными чугунными гильзами. Есть два способа ремонта. Первый — расточка с последующим плосковершинным хонингованием в размер +0,5 мм и установкой поршней ремонтного размера. А второй — перегильзовать блок и установить оригинальные поршни номинального размера. Ходимость коленчатых валов обычно очень хорошая. В крайнем случае, и их тоже можно обработать в ремонтный размер.

Миф 6. Задиры на двухлитровых моторах мощностью 150 л.с. (G4KD, G4NA) вызваны разрушением каталитического нейтрализатора (0% правды)

На машинах с мотором G4KD (Kia Sportage, Hyundai Tucson) качество наполнителя нейтрализатора достаточно высокое, и размещены устройства под полом. Заброс частиц керамики в цилиндры невозможен. В 2011 году появилось новое семейство двигателей (G4NA). В них применили катколлектор, но разрушения керамики на машинах с этим двигателем не наблюдается. А задиры стенок цилиндров чаще всего являются следствием перегрева двигателя.

Миф 7. Вырезал катализатор — и нет проблем (30% правды)

Считается, что на всех «корейцах» нужно вырезать каталитические нейтрализаторы. На самом деле низкой надежностью отличаются только нейтрализаторы двигателей рабочим объемом 1,4 и 1,6 л. (G4FA, G4FC, G4FG). И следить за их состоянием, конечно, нужно. Но простое удаление — это не выход. «Аромат» от машины будет хуже, чем от убитых Жигулей. Одно из возможных решений — установка ремонтного нейтрализатора под пол автомобиля либо вварка в катколлектор ремонтного блока, желательно на основе металлического элемента.

Каталитический нейтрализатор Rio/Solaris прошлого поколения. Керамика слабая. Разрушение может начаться на пробеге до 50 000 км.

Миф 8. Предписано менять масло раз в 15 000 км, чтобы обеспечить низкую стоимость владения (0% правды)

До поры до времени так и было. Но примерно пять лет назад в инструкциях появилась информация о необходимости сокращения межсервисного интервала вдвое при эксплуатации в сложных условиях. Это правильное решение. Но произошел обратный перегиб: на новом корейском кроссовере Kia Seltos межсервисный интервал — 10 000 км, а сокращенный — 5000 км. Это уже чересчур часто. Обслуживание будет отнимать слишком много времени и денег.

Миф 9. Масло или жидкость в коробке передач менять не нужно (0% правды)

Это заблуждение относится не только к корейским автомобилям. Происходит оно из уверений менеджеров по продаже автомобилей, которые всегда стараются преподнести товар в более выгодном свете. Практика показывает, что регулярная замена (раз в 60 000 км пробега) масла в механической коробке передач и рабочей жидкости в автоматах обеспечит ресурс агрегатов до 150 000 — 200 000 и более километров пробега.

Миф 10. Рио и Солярис — это совершенно разные автомобили (0% правды)

Внешний вид и интерьер — да. Практически ни одной общей детали. А вот силовой каркас идентичен. Все технические решения и конструктивное исполнение двигателей, трансмиссии, ходовой части одинаковые. Соответственно, и поведение на дороге, и управляемость, и максималка, и динамика машин с одинаковыми силовыми агрегатами идентичны.

То есть с точки зрения инженера, вся разница, кроме интерьера и экстерьера, — миф.