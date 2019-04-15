Kia Cerato с пробегом: 4 плюса, 4 минуса и 1 недочет — журнал За рулем

Kia Cerato с пробегом: 4 плюса, 4 минуса и 1 недочет

«Типичный кореец» без ажиотажа продавался новым, но очень ликвиден на вторичке.

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Для российского рынка Cerato собирают в Калининграде (с конца 2014 года — по полному циклу). В 2015‑м пошли рестайлинговые машины: изменения, в основном, косметические. В 2018‑м провели еще одно обновление.

Модель третьего поколения с приставкой Classic до недавнего времени продавали наряду с четвертым — ее сборку «Автотор» прекратил лишь в апреле. Помимо седанов были доступны двухдверные купе.

ДОСТОИНСТВА

  • Умеренная цена и недорогое обслуживание.
  • Богатое оснащение в базе.
  • Металл кузова неплохо сопротивляется коррозии.
  • Экономичные моторы приемлют АИ‑92.

Конкурентам-одноклассникам своего времени Cerato может противопоставить просторный и продуманный салон. Расплата — не самый выдающийся багажник.
Конкурентам-одноклассникам своего времени Cerato может противопоставить просторный и продуманный салон. Расплата — не самый выдающийся багажник.

НЕДОСТАТКИ

  • Конструктивный недочет в задней подвеске — слишком мягкие пружины, машина валкая, сильно проседает при загрузке.
  • Руль и сиденья быстро теряют свежий вид.
  • Маловат дорожный просвет.
  • Слабое ЛКП (плюс нестабильное качество окраски) и недостаточная шумоизоляция арок.
  • Недолговечные нейтрализаторы.

МОТОРЫ

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В России продавали Cerato только с бензиновыми атмосферниками. Более простой 130‑сильный двигатель 1.6 (G4FC) ставили также на Rio, Cee’d, Крету и другие модели. Цепь ГРМ служит до 200 000 км, клапаны требуют регулировки каждые 90 тысяч (чаще — лучше). Мотор шумный, подвержен вибрациям, склонен к масложору, но при хорошем уходе живет до 400 тысяч. Задиры цилиндров — не массовое явление, связано чаще всего с разрушением нейтрализатора (он иногда сдается после 60 000 км).

Двухлитровый мотор G4NA (150 л.с.) схож по манерам, включая случаи задиров, - на их наличие указывают масложор и стуки. Известны прецеденты проворачивания вкладышей, что вызвано масляным голоданием. Есть гидрокомпенсаторы зазоров клапанов. Цепь не особо живучая, может растянуться и до 100 тысяч пробега. Для продления дней этому мотору рекомендуют чаще менять масло: снизить интервал до 7000–8000 км. Пробег 200 000 км при щадящих условиях для него не предел.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

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Все коробки передач относят к числу удачных (робот в Россию не поставляли). К механической шестиступке M6CF1 одна претензия — коррозия первичного вала в ранних исполнениях (была отзывная кампания). Могут течь сальники, но вообще до 200 000 км серьезных разрушений не отмечалось. Выжимной подшипник сцепления сдается к ста тысячам, о чем просигнализирует гул.

Автомат A6MF1 также из числа долгоиграющих, ресурс оценивают в 300 000 км, но с важной оговоркой: при учащенной замене масла (каждые 50 000–60 000 км вместо рекомендованных 75 000 км). В противном случае более активно развивается износ самых дорогих и ранимых узлов. Как и другие современные АКП, он не любит интенсивных разгонов — от них страдает муфта гидротрансформатора. Выявлена возможность самооткручивания болтов центральной шестерни (устранена в ходе модернизаций).

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

  • Слабые места в подвеске — стойки стабилизатора и ступичные подшипники; к ресурсу всего остального нареканий нет.
  • Проблемные пружины задней подвески владельцы часто меняют на более жесткие «неоригинальные», иногда в сочетании с амортизаторами — рецепты известны и проверены.
  • Быстро истирается ветровое стекло; в морозы может растрескаться в зоне дворников.
  • Потеет передняя и задняя оптика.

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Самое массовое предложение на вторичке: Cerato 2.0 АКП

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Cerato 1.6 МКП или АКП

ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Hyundai Elantra, Toyota Corolla, Skoda Octavia, VW Jetta, Ford Focus

Фото: Kia

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Отзывы о Kia Cerato (3)

Kia 2015 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

внешний вид

Недостатки:

умер катализатор на 50 ткм. стучит двигатель с 60 т км возможно изза катализатора который всосало в цпг

Комментарий:

из нескольких машин гольф класса лучше бы выбрал гольф или бу внедорожник

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