Kia Cerato с пробегом: 4 плюса, 4 минуса и 1 недочет

«Типичный кореец» без ажиотажа продавался новым, но очень ликвиден на вторичке.

Материалы по теме Первый тест обновленного Kia Cerato: цена локализации

Для российского рынка Cerato собирают в Калининграде (с конца 2014 года — по полному циклу). В 2015‑м пошли рестайлинговые машины: изменения, в основном, косметические. В 2018‑м провели еще одно обновление.

Модель третьего поколения с приставкой Classic до недавнего времени продавали наряду с четвертым — ее сборку «Автотор» прекратил лишь в апреле. Помимо седанов были доступны двухдверные купе.

ДОСТОИНСТВА

Умеренная цена и недорогое обслуживание.

Богатое оснащение в базе.

Металл кузова неплохо сопротивляется коррозии.

Экономичные моторы приемлют АИ‑92.

Конкурентам-одноклассникам своего времени Cerato может противопоставить просторный и продуманный салон. Расплата — не самый выдающийся багажник.

НЕДОСТАТКИ

Конструктивный недочет в задней подвеске — слишком мягкие пружины, машина валкая, сильно проседает при загрузке.

Руль и сиденья быстро теряют свежий вид.

Маловат дорожный просвет.

Слабое ЛКП (плюс нестабильное качество окраски) и недостаточная шумоизоляция арок.

Недолговечные нейтрализаторы.

МОТОРЫ

Материалы по теме Мифические и реальные проблемы двигателя Hyundai и Kia

В России продавали Cerato только с бензиновыми атмосферниками. Более простой 130‑сильный двигатель 1.6 (G4FC) ставили также на Rio, Cee’d, Крету и другие модели. Цепь ГРМ служит до 200 000 км, клапаны требуют регулировки каждые 90 тысяч (чаще — лучше). Мотор шумный, подвержен вибрациям, склонен к масложору, но при хорошем уходе живет до 400 тысяч. Задиры цилиндров — не массовое явление, связано чаще всего с разрушением нейтрализатора (он иногда сдается после 60 000 км).

Двухлитровый мотор G4NA (150 л.с.) схож по манерам, включая случаи задиров, - на их наличие указывают масложор и стуки. Известны прецеденты проворачивания вкладышей, что вызвано масляным голоданием. Есть гидрокомпенсаторы зазоров клапанов. Цепь не особо живучая, может растянуться и до 100 тысяч пробега. Для продления дней этому мотору рекомендуют чаще менять масло: снизить интервал до 7000–8000 км. Пробег 200 000 км при щадящих условиях для него не предел.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Материалы по теме 10 заблуждений о Hyundai и Kia сегодня

Все коробки передач относят к числу удачных (робот в Россию не поставляли). К механической шестиступке M6CF1 одна претензия — коррозия первичного вала в ранних исполнениях (была отзывная кампания). Могут течь сальники, но вообще до 200 000 км серьезных разрушений не отмечалось. Выжимной подшипник сцепления сдается к ста тысячам, о чем просигнализирует гул.

Автомат A6MF1 также из числа долгоиграющих, ресурс оценивают в 300 000 км, но с важной оговоркой: при учащенной замене масла (каждые 50 000–60 000 км вместо рекомендованных 75 000 км). В противном случае более активно развивается износ самых дорогих и ранимых узлов. Как и другие современные АКП, он не любит интенсивных разгонов — от них страдает муфта гидротрансформатора. Выявлена возможность самооткручивания болтов центральной шестерни (устранена в ходе модернизаций).

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

Слабые места в подвеске — стойки стабилизатора и ступичные подшипники; к ресурсу всего остального нареканий нет.

Проблемные пружины задней подвески владельцы часто меняют на более жесткие «неоригинальные», иногда в сочетании с амортизаторами — рецепты известны и проверены.

Быстро истирается ветровое стекло; в морозы может растрескаться в зоне дворников.

Потеет передняя и задняя оптика.

Материалы по теме Гольф-класс за 600 тысяч: все лучшие варианты

Euro NCAP: тест не проводился; тест американского Национального управления безопасностью движения (NHTSA) — 4 звезды из пяти.

Самое массовое предложение на вторичке: Cerato 2.0 АКП

ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Cerato 1.6 МКП или АКП

ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Hyundai Elantra, Toyota Corolla, Skoda Octavia, VW Jetta, Ford Focus

Фото: Kia