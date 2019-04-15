Kia Cerato с пробегом: 4 плюса, 4 минуса и 1 недочет

Для российского рынка Cerato собирают в Калининграде (с конца 2014 года — по полному циклу). В 2015‑м пошли рестайлинговые машины: изменения, в основном, косметические. В 2018‑м провели еще одно обновление.
Модель третьего поколения с приставкой Classic до недавнего времени продавали наряду с четвертым — ее сборку «Автотор» прекратил лишь в апреле. Помимо седанов были доступны двухдверные купе.
ДОСТОИНСТВА
- Умеренная цена и недорогое обслуживание.
- Богатое оснащение в базе.
- Металл кузова неплохо сопротивляется коррозии.
- Экономичные моторы приемлют АИ‑92.
НЕДОСТАТКИ
- Конструктивный недочет в задней подвеске — слишком мягкие пружины, машина валкая, сильно проседает при загрузке.
- Руль и сиденья быстро теряют свежий вид.
- Маловат дорожный просвет.
- Слабое ЛКП (плюс нестабильное качество окраски) и недостаточная шумоизоляция арок.
- Недолговечные нейтрализаторы.
МОТОРЫ
В России продавали Cerato только с бензиновыми атмосферниками. Более простой 130‑сильный двигатель 1.6 (G4FC) ставили также на Rio, Cee’d, Крету и другие модели. Цепь ГРМ служит до 200 000 км, клапаны требуют регулировки каждые 90 тысяч (чаще — лучше). Мотор шумный, подвержен вибрациям, склонен к масложору, но при хорошем уходе живет до 400 тысяч. Задиры цилиндров — не массовое явление, связано чаще всего с разрушением нейтрализатора (он иногда сдается после 60 000 км).
Двухлитровый мотор G4NA (150 л.с.) схож по манерам, включая случаи задиров, - на их наличие указывают масложор и стуки. Известны прецеденты проворачивания вкладышей, что вызвано масляным голоданием. Есть гидрокомпенсаторы зазоров клапанов. Цепь не особо живучая, может растянуться и до 100 тысяч пробега. Для продления дней этому мотору рекомендуют чаще менять масло: снизить интервал до 7000–8000 км. Пробег 200 000 км при щадящих условиях для него не предел.
КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Все коробки передач относят к числу удачных (робот в Россию не поставляли). К механической шестиступке M6CF1 одна претензия — коррозия первичного вала в ранних исполнениях (была отзывная кампания). Могут течь сальники, но вообще до 200 000 км серьезных разрушений не отмечалось. Выжимной подшипник сцепления сдается к ста тысячам, о чем просигнализирует гул.
Автомат A6MF1 также из числа долгоиграющих, ресурс оценивают в 300 000 км, но с важной оговоркой: при учащенной замене масла (каждые 50 000–60 000 км вместо рекомендованных 75 000 км). В противном случае более активно развивается износ самых дорогих и ранимых узлов. Как и другие современные АКП, он не любит интенсивных разгонов — от них страдает муфта гидротрансформатора. Выявлена возможность самооткручивания болтов центральной шестерни (устранена в ходе модернизаций).
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ
- Слабые места в подвеске — стойки стабилизатора и ступичные подшипники; к ресурсу всего остального нареканий нет.
- Проблемные пружины задней подвески владельцы часто меняют на более жесткие «неоригинальные», иногда в сочетании с амортизаторами — рецепты известны и проверены.
- Быстро истирается ветровое стекло; в морозы может растрескаться в зоне дворников.
- Потеет передняя и задняя оптика.
Euro NCAP: тест не проводился; тест американского Национального управления безопасностью движения (NHTSA) — 4 звезды из пяти.
Самое массовое предложение на вторичке: Cerato 2.0 АКП
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Cerato 1.6 МКП или АКП
ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ: Hyundai Elantra, Toyota Corolla, Skoda Octavia, VW Jetta, Ford Focus
Фото: Kia