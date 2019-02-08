Ford Focus III: выбираем оптимальный вариант

«Третий» Фокус не стал бестселлером у дилеров, но на вторичном рынке он расходится быстро. Эксперт «За рулем» называет главные проблемы и особенности модели.

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Focus третьего поколения собирали во Всеволожске до июня 2019 года; там делали седан, пятидверный хэтч­бек и универсал. При рестайлинге (2014 год) серьезно переработали внешность, а дизель и 2,0-литровый атмосферник заменили бензиновым турбомотором 1.5. И увеличили клиренс!

ДОСТОИНСТВА

Надежные моторы, неплохая динамика, умеренный расход топлива.

Выносливая подвеска.

Хорошая эргономика и шумоизоляция.

Большой набор электронных ассистентов уже в базовой комплектации.

НЕДОСТАТКИ

Мал угол въезда (передний свес длинный и низкий).

Тесноватый салон, скромный багажник.

Электрика не лучшим образом защищена от влаги и соли.

Салону не хватает простора (особенно это заметно на фоне «второго» Фокуса). Несколько рослых человек с трудом умещаются в машине.

МОТОРЫ

Главным у нас стал бензиновый атмосферник Duratec 1.6, знакомый по «второму» Фокусу. Выпускали его в версиях мощностью 85, 105 и 125 л.с., которые различались прошивкой и навесным оборудованием. В некоторых комбинациях недолговечны генераторы и стартеры.

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Дорестайлинговые Дюратеки страдали течами клапана управления фазовращателем на выпускном распредвалу и прокладки клапанной крышки. Поршневая группа склонна греметь на непрогретом моторе, но в целом в части механики больших проблем нет. Перенос производства мотора в Россию (с 2016 года) на надежности не отразился.

Duratec 2.0 (150 л.с.) отметился быстрым засорением форсунок (общая проблема агрегатов с непосредственным впрыском) и закоксовыванием впускных клапанов. Форсунки легко чистятся «ультразвуком», эффективная чистка клапанов без вскрытия мотора невозможна. Многие экземпляры отличались повышенной вибрацией, которая становилась причиной ускоренного износа правой опоры.

Дизель Duratorq 2.0 (140 л.с.) — детище концерна PSA. Требует регулярных промывок форсунок, при хорошем уходе служит долго.

Наддувный EcoBoost 1.5 (150 л.с.) устанавливали только на машины в дорогих комплектациях. Репутация у него хорошая.

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Робот PowerShift с сухим сцеплением (на бензиновых версиях) перманентно модернизировали, но и поздние агрегаты при пробегах свыше 80 000 км большого доверия не вызывают. Версия с мокрым сцеплением лучше, но ставили ее только с дизелем.

Особенность механических КП (IB5, MTX75) — повышенный шум на «нейтрали». Иногда текут сальники приводов (на ранних машинах — чаще и сильнее). Других хронических заболеваний нет.

Автомат 6F35 был доступен только в паре с мотором EcoBoost. Это тщательно доработанная фордовцами «нехорошая» коробка 6T30/6T40 концерна General Motors. Индивидуальная особенность — быстрое загрязнение масла из-за износа фрикционных накладок, поэтому менять масло нужно не реже чем раз в 45 000 км.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ БОЛЯЧКИ

После 70–80 тысяч обычно сдаются многие элементы ходовой: стойки стабилизатора, ступичные подшипники, сайлент-блоки спереди и сзади, пыльники приводов, опорные подшипники передних стоек, начинают потеть амортизаторы.

Некачественное топливо может спровоцировать появление кодов неисправностей; чаще всего тревогу бьют кислородные датчики, они же быстро выходят из строя из-за плохого бензина.

У многих машин на вторичке повреждены штатные крепления переднего бампера. Рулевому управлению в варианте с электроусилителем свойственен стук на малых пробегах (у «гидрореек» такой проблемы не существует).

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Фото: Ford