Ford уходит из России, но наша работа с Фокусом даром не пройдет — ведь с 2015 года в России выпущено уже несколько десятков тысяч двигателей Duratec. А потому любая информация об этих агрегатах интересна владельцам и потенциальным покупателям Фордов с пробегом.

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Новость, что Ford с легковыми моделями уходит из России, я услышал, когда садился за очередной материал о редакционном Фокусе. Вдвойне печально, что вместе с легковым производством Ford сворачивает и выпуск моторов. Ведь основная причина, по которой уже немолодой по модельным годам Focus появился в нашем парке, — локализованный двигатель Duratec 1.6 Ti-VCT. Эти моторы собирают в Елабуге, а основные поставля­емые на завод компоненты тоже выпускают в России. Мы проверили, как обрусевший агрегат переносит тяготы непростой эксплуатации, как работает в нашем климате, по вкусу ли ему российский бензин.

Ford Focus

Изготовитель — «Форд Соллерс»

Год выпуска — 2018

В эксплуатации «За рулем» — с мая 2018 года

Пробег на момент отчета — 20 000 км

Публикации в ЗР 2018, № 6, 7, 11, 12; 2019, №3

Ford Focus

Для начала подобьем расходы. Экономичность — не самая сильная сторона этого мотора. Если на трассе мне удавалось умерить его аппетит до 7–8 литров на сотню (в зависимости от режима езды), то в городе расход подскакивал порой раза в полтора. А ведь в связке с 125‑сильным двигателем работает роботизированная коробка PowerShift, которая эффективнее классического автомата (им оснащают Фокусы с 150‑сильным турбомотором Ecobust). Впрочем, средний расход за 20 000 км у меня получился вполне пристойный — 9,1 л/100 км. Объяснение простое: примерно две трети пробега пришлось на трассу и теплое время года.

Неплохо подогревают топливный аппетит устройства и системы, призванные сделать пребывание в автомобиле максимально комфортным. Летом расход бензина увеличивает климатическая установка, зимой — всевозможные обогревы, которыми Focus богато нашпигован (речь идет о переднем и заднем стеклах, зеркалах, сиденьях, руле). Сравните: прогретый мотор на минимальных холостых оборотах потребляет примерно 0,6–0,7 литра бензина в час, а включишь все «грелки» — и расход увеличивается вдвое! Конечно, это лишь на холостом ходу — средние за поездку значения в такой же степени не вырастут. Но при активном использовании потребителей за сотню километров из бака легко уйдет лишний литр топлива. За комфорт надо платить.

Самый низкий средний расход топлива редакционного Фокуса зафиксирован на отметке 8,9 л/100 км. И выше 11,1 л/100 км он не поднимался.

Российский Duratec разрешено кормить «девяносто вторым» бензином. Я заливал и AИ‑95. Разницы ни в динамике, ни в топливной экономичности не уловил. Зато почувствовал весомую экономию в деньгах. Вроде бы 200 рублей с каждой заправки не кажутся пугающей суммой на фоне всех расходов, которые несет российский автомобилист, - но если пересчитать затраты на 20 000 км пробега, получится около 8000 рублей. Это же три с половиной бака бензина бесплатно!

Мáсла двигатель Фокуса не потребляет, - по крайней мере, щуп потерь не показывает. Но каждые 3000 км до первого ТО мы забирали немного масла из мотора для анализа, чтобы определить состояние двигателя (и среди прочего проверить, как он обкатывается). Пробы должны были дать ответ еще на один актуальный вопрос: выхаживает ли масло рекомендованный автопроизводителем срок или его нужно менять раньше? Совместно со специалистами лабораторий ПроммашТест и НАМИ-Хим мы провели испытания и получили интересные результаты.

Для начала посмотрим на содержание механических примесей в масле (кстати, на заводе в российские двигатели Ford заливают «Лукойл Genesis»). На протяжении всех 15 000 км их доля оставалась ничтожно мала — менее 0,01%. Это говорит о том, что заметного износа деталей нет и система фильтрации работает эффективно. То есть мотор успешно прошел обкатку и с «железом» полный порядок.

Основные детали мотора Duratec 1.6 Ti-VCT, производство которых было локализовано в России (после закрытия Фордом моторного завода многие предприятия-смежники продолжили работать, они поставляют детали не только в запчасти, но и на другие российские моторные заводы); блок цилиндров, головку блока, крышки коренных подшипников отливает завод РосАЛит (Заволжье, Нижегородская область); поршень в сборе с кольцами и пальцем выпускает Костромской завод автокомпонентов; свечи зажигания — компания «Роберт Бош» (Энгельс, Саратовская область); коленчатый вал — ГАЗ (Нижний Новгород). Масло первой заливки поставляет Лукойл.

Вязкость масла на протяжении всего пробега подросла незначительно (см. график). Значит, оно работало при умеренных температурах — двигатель не перегружали, перегревов не было. По изменению этого параметра можно также сделать вывод, что базовая основа масла, заливаемого на конвейере, - высокого качества. И нет оснований менять заводское масло сразу после покупки автомобиля, хотя у многих владельцев и чешутся руки.

А когда же его менять? Ответ даст тест на щелочное число. По его изменению можно определить степень выработки пакета присадок, которые определяют рабочие характеристики масла. Если щелочность упала больше чем вдвое, масло нужно менять. В нашей ситуации это следовало сделать после пройденных 9000 км. Причем такой километраж соответствует всего-то 240 моточасам! А при исключительно городской езде автомобиль наматывает за это время не более 5000 км. Кстати, последние 3000 км Focus колесил по дорогам столицы. И вот результат: больше всего мото-часов и самое значительное падение показателей щелочности. Еще одно подтверждение того, что езда в мегаполисе с затяжными пробками и, как следствие, низкой средней скоростью быстро состаривает масло.

По показателям моточасов и среднего расхода топлива (слева) можно определить, какой режим движения превалировал — «город» или «трасса». Так изменялись показатели масла (справа), залитого на заводе в двигатель Фокуса.

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Результаты испытаний нашего Фокуса, безусловно, нельзя применять ко всем машинам — ведь эти показатели получены на конкретном автомобиле, для конкретного мотора и масла, в конкретных условия эксплуатации. Измените хотя бы один входящий параметр — иными станут и результаты. Но общие выводы сделать можно, и они будут интересны всем, а не только владельцам Фокусов.

Во‑первых, собранные в России как минимум не хуже импортных. Во‑вторых, если не собираетесь эксплуатировать автомобиль больше трех лет, можете придерживаться рекомендаций автопроизводителя и менять масло с интервалом 15 000 км.

Собираетесь ездить на машине, пока не развалится, или купили подержанную? Продлить жизнь мотору поможет, в первую очередь, более частая замена масла. По опыту нашего Фокуса, каждые 5000–10 000 км — в зависимости от условий ­эксплуатации.

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–20 000 км)*

Расходы на содержание: 0–12 000 км 48 951 руб.

Из них на бензин (АИ-92, АИ-95, средний расход 9,1 л/100 км) 48 591 руб.

Расходы на содержание: 12 000–20 000 км 44 967 руб.

Из них на бензин (АИ-92, АИ-95; средний расход 10,4 л/100 км) 36 828 руб.

ТО-15 000 км 8139 руб.

Общие расходы 93 918 руб.

Стоимость 1 км пробега 4,70 руб.

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

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