Большой тест универсалов: Ford против Kia

Проверенный Ford Focus Turnier или новый Kia Ceed SW? Чтобы получить ответ на этот вопрос, эксперт ЗР провел серию испытаний. Выбор сделан!

Kia Ceed
Kia Ceed

Kia > Ceed

Ford Focus
Ford Focus

Ford > Focus

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Веста SW против Сида и Фокуса — битва универсалов

В далеком 2007 году я сменил седан BMW третьей серии на «трешку»-универсал. И понеслось: сейчас у меня уже четвертый по счету «вагон»!

Когда пять лет назад я решил завязать с секонд-хендом, обратил взор именно на универсалы Focus и Ceed. Выбор пал на «третий» Focus, который исправно служит по сей день. И вот передо мной новенький Kia Ceed SW. Сможет ли он сделать то, что не удалось предшественнику, и склонить чашу весов моего выбора в свою сторону?

Kia Ceed SW

Третья итерация универсала появилась в 2018 году. Продажи в России стартовали в январе нынешнего года. Сборка — в Калининграде, на заводе Автотор.

ДВИГАТЕЛИ:
бензиновые: 1.4 (100 л.с.) — от 1 084 900 ₽
1.6 (128 л.с.) — от 1 114 900 ₽
1.4Т (140 л.с.) — от 1 284 900 ₽

Ford Focus Turnier

Машина третьего поколения появилась в 2010 году. В конце 2014‑го перенесла рестайлинг. Сборка — во Всеволожске. В прошлом году представили Focus четвертого поколения, но дата его появления в России пока неизвестна.

ДВИГАТЕЛИ:
бензиновые: 1.6 (105 л.с.) — от 1 006 000 ₽
1.6 (125 л.с.) — от 1 072 000 ₽
1.5Т (150 л.с.) — от 1 368 000 ₽

Пятая дверь поднимается выше у Фокуса. О дверь Сида может удариться человек даже среднего роста.
Пятая дверь поднимается выше у Фокуса. О дверь Сида может удариться человек даже среднего роста.

Вход сзади

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В Европе — уже новый Focus, но и этот всё еще хорош собой, а замены ему в России пока не предвидится. Рестайлинг пошел на пользу.

Но и Ceed SW не промах! Есть в его формах что-то мерседесовское.

Электропривод пятой двери открывает взору аккуратный грузовой отсек объемом 428 литров (измерено по нашей методике) с рельсами и мобильной перегородкой — и это в корейском универсале гольф-класса! Дверь поднимается не очень высоко. Я едва не касаюсь ее головой, хотя рост у меня средний. Чтобы откинуть спинки заднего сиденья, не нужно тянуться: на боковых стенках багажника есть дублирующие кнопки. Спинка разделена на три части, и даже с лыжами и сноубордом на борту сзади с комфортом усаживаются двое. А если разложить сиденья полностью, можно легко устроиться на ночлег: длина грузового отсека в этом случае — под два метра!

Для перевозки длинномеров в Фокусе придется сложить одну из двух секций заднего сиденья. При таком раскладе вдвоем сзади не очень комфортно.
Для перевозки длинномеров в Фокусе придется сложить одну из двух секций заднего сиденья. При таком раскладе вдвоем сзади не очень комфортно.

У Форда нет никаких отделений под полом, но багажник — почти идеальной формы и шире. Порог ниже на три сантиметра, на неокрашенный пластик бампера можно ставить груз.
У Форда нет никаких отделений под полом, но багажник — почти идеальной формы и шире. Порог ниже на три сантиметра, на неокрашенный пластик бампера можно ставить груз.

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В Фокусе тоже можно организовать спальные места, но они будут покороче. Спинка разделена только на две части. И с лыжами сидеть сзади вдвоем хуже: тому, кто по центру, не повезет — центральный туннель высок, мéста для головы немного. Теснота заднего ряда всегда была ахиллесовой пятой «третьего» Фокуса.

А вот багажник у Форда неплох. Хотя в объеме уступает сидовскому пару десятков литров. Дверь откидывается выше, а боковые стенки идеально прямые. «Тарированный» чемодан с большим рюкзаком встают под шторкой вертикально. Жаль, что с рестайлингом исчезла розетка в багажнике — полезная была штука. Теперь придется тащить провод с передней панели, чтобы накачать шины у велосипеда или надуть матрас.

Для задних пассажиров — дефлекторы вентиляции и двухступенчатый обогрев сидений.
Для задних пассажиров — дефлекторы вентиляции и двухступенчатый обогрев сидений.

Начиная с версии Prestige задние спинки Сида разделены в пропорции 40:20:40. Это очень удобно при перевозке тех же лыж — остается два полноценных места для пассажиров.
Начиная с версии Prestige задние спинки Сида разделены в пропорции 40:20:40. Это очень удобно при перевозке тех же лыж — остается два полноценных места для пассажиров.

Рельсы с мобильной перегородкой — это круто! Вещи не болтаются по всему багажнику. Но по ширине и высоте багажника Ceed немного проигрывает Фокусу.
Рельсы с мобильной перегородкой — это круто! Вещи не болтаются по всему багажнику. Но по ширине и высоте багажника Ceed немного проигрывает Фокусу.

В Сиде розетка сзади есть, как и роскошный подпольный мир с глубокими и удобными отделениями. Чайная ложка дегтя — меньшая высота багажника «под шторкой». Вышеупомянутые чемодан с рюкзаком под ней не поместились.

Глупые роботы

Оба — с роботизированной коробкой. Но у Фокуса 125‑сильный атмосферник, а у Kia 140‑сильный турбомотор. На светофоре Ceed уверенно отрывается от Форда, «привозя» пару корпусов к 100 км/ч. Однако передачи меняются с задержкой и не всегда вовремя, на старте порой чувствуется вибрация, будто сцепление уже изношено. Фордовский PowerShift тоже не подарок. Сообразительностью не блещет, причем задумчивость не исчезает даже с переходом в спортрежим. И всё это — при меньшей мощности и более скромном крутящем моменте.

Мультимедийка SYNC не блещет суперлогичным меню. Качество изображения монитора чуть лучше, чем в Kia. Но при включении камеры тоже возникают ассоциации с кассетным магнитофоном.
Мультимедийка SYNC не блещет суперлогичным меню. Качество изображения монитора чуть лучше, чем в Kia. Но при включении камеры тоже возникают ассоциации с кассетным магнитофоном.

После обновления подстаканники выстроились продольно и обзавелись мобильной перегородкой.
После обновления подстаканники выстроились продольно и обзавелись мобильной перегородкой.

Больше всего возраст Фокуса чувствуется в салоне. К эргономике претензий нет, а вот с отделениями для мелочовки туго. Огромная передняя панель съедает много места и визуально давит.
Больше всего возраст Фокуса чувствуется в салоне. К эргономике претензий нет, а вот с отделениями для мелочовки туго. Огромная передняя панель съедает много места и визуально давит.

Слева от водителя — дополнительный ящичек.
Слева от водителя — дополнительный ящичек.

Бокс между передними сиденьями дополнен разъемом USB и розеткой на 12 В, но вместимость так себе.
Бокс между передними сиденьями дополнен разъемом USB и розеткой на 12 В, но вместимость так себе.

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У Kia Ceed и Ceed SW обновили комплектации. Они стали богаче!

Универсалы лучше всего чувствуют себя на автостраде. Focus требует минимальных подруливаний и стоически переносит долгое прямолинейное движение. Ceed разве что на продольную колею реагирует чуть сильнее. Времена, когда от «сараев» не ждали достойной управляемости, кончились тридцать лет назад с появлением универсала BMW E30. Хорошее шасси не помеха практичности! И сегодня даже массовые универсалы гольф-класса радуют искушенных водителей.

Ceed удивляет выверенными и точными реакциями на повороты руля. Шасси Фокуса такое же сочное: чистейшая обратная связь «гидравлики» вкупе с азартной управляемостью. Филигранно следовать заданной траектории? Пожалуйста!

Контролировать занос? Легко!

Консоль развернута к водителю. Сидишь словно в кокпите. Взаимное расположение сиденья и органов управления не вызы­вает вопросов.
Консоль развернута к водителю. Сидишь словно в кокпите. Взаимное расположение сиденья и органов управления не вызы­вает вопросов.

Логика и функционал топовой мультимедийной системы неплохи, но качество изображения восьмидюймового экрана (особенно если это картинка с камеры заднего вида) напоминает об эпохе VHS.
Логика и функционал топовой мультимедийной системы неплохи, но качество изображения восьмидюймового экрана (особенно если это картинка с камеры заднего вида) напоминает об эпохе VHS.

Помимо двух площадок в основании центральной консоли, между сиденьями есть вместительный бокс с регулирующимся по длине подлокотником.
Помимо двух площадок в основании центральной консоли, между сиденьями есть вместительный бокс с регулирующимся по длине подлокотником.

Ради удовольствия, доставляемого рулежкой, не требуется жертвовать комфортом. Focus даже на 17‑дюймовых колесах стойко переносит результаты ямочного ремонта. Вот только мелкие неровности отзываются в недрах машины заметнее, чем хотелось бы.

В ходовой Сида дорожная мелочь растворяется почти без следа, но изъяны покрупнее ощущаются сильнее. А еще сэкономили на толщине «шумки» в колесных арках. Focus лучше изолирует гул от шин. И поменьше давите на газ: самые большие децибелы живут у Форда в моторном отсеке.

Чем «третий» Focus всегда подкупал, так это отлично настроенным шасси — спустя восемь лет после дебюта это по-прежнему одна из самых драйверских машин в классе.
Чем «третий» Focus всегда подкупал, так это отлично настроенным шасси — спустя восемь лет после дебюта это по-прежнему одна из самых драйверских машин в классе.

Ceed SW в очередной раз доказывает, что универсал может дарить удовольствие от вождения: хорошая обратная связь по рулю, высокая курсовая устойчивость.
Ceed SW в очередной раз доказывает, что универсал может дарить удовольствие от вождения: хорошая обратная связь по рулю, высокая курсовая устойчивость.

Красное и синее

Ceed SW уверенно переиграл Фокуса. Конечно, тестовый Kia заметно дороже. Две сотни тысяч — существенный аргумент для моего кармана. Но ведь речь идет о потолке цены. Если отбросить новомодные ассистенты вкупе с кое-какими мелочами, ценник будет как у Фокуса, а под капотом останется бодрый турбомотор с роботом.

Если же снизойти до атмосферного мотора с гидромеханическим автоматом, прайс и вовсе будет скромнее фордовского. И случись мне сегодня снова выбирать между универсалами Kia и Ford, я однозначно поставил бы на красное.


FOCUS TURNIER CEED SW
13,3 15,0

Кар-индекс учитывает эксплу­атационные расходы на пробеге 70 000 км: плату за регистрацию и тех­осмотр, транспортный налог, ­затраты на ОСАГО, топливо и плановые ТО, ­а также ­потери при перепродаже машины.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

FORD FOCUS TURNIER

KIA CEED SW

Снаряженная / полная масса

1473 / 1825 кг

1297 / 1880 кг

Время разгона 0–100 км/ч

11,9 с

9,4 с

Максимальная скорость

193 км/ч

205 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92 / 55 л

АИ-95 / 50 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

8,7 / 4,9 / 6,3 л / 100 км

7,7 / 5,2 / 6,1 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый, с наддувом

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Р4 / 16

Рабочий объем

1596 см³

1353 см³

Мощность

92 кВт / 125 л.с. при 6000 об/мин

103 кВт / 140 л.с. при 6000 об/мин

Крутящий момент

159 Н·м при 4000 об/мин

242 Н·м при 1500–3200 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

передний

передний

Коробка передач

Р6

Р7

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х.

3,92 / 2,43 / 1,61 / 1,14 / 0,87 / 0,70 / — / 3,92

3,93 / 2,32  / 2,04 / 1,07 / 0,82 / 0,88 / 0,72 / 5,34

Главная передача

н.д.

4,29 / 3,17

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / многорычажная

McPherson/ многорычажная

Рулевое управление

реечное, с ЭГУР

реечное, с ЭУР

Тормоза: спереди / сзади

дисковые, вентилируемые / дисковые

дисковые, вентилируемые / дисковые

Шины

215/50 R17

225/45 R17


СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО

Гарантия

Дилеры (СТОА)

FOCUS TURNIER

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

112

CEED SW

15 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

188

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретным соперником. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал). 8 баллов — норма для машин этого класса.

Модель

FOCUS TURNIER

CEED SW

Рабочее место водителя

В обоих автомобилях сиденье водителя хорошо спрофилировано; у Фокуса чуть лучше спинка, у Сида — подушка. Паритет и с органами управления. У Kia прекрасная комбинация приборов и удобный руль. У Фокуса нелинейная оцифровка спидометра требует привыкания. По части обзорности Focus заметно уступает Сиду: массивные основания стоек осложняют обзор вперед. У Kia слепые зоны заметно меньше, хотя наружные зеркалá не самые большие. Выручает мониторинг слепых зон.

Сиденье

9

9

Органы управления

9

9

Обзор

7

8

Салон

По пространству в передней части салона оба универсала близки. Но у Kia лучше обстоят дела с его организацией: есть две удобные площадки под смартфон, бокс между передними сиденьями больше. В Фокусе задний ряд теснее: меньше мéста для ног, а высокий центральный туннель неудобен для среднего пассажира. Ceed предлагает больше пространства во всех направлениях. Объемы багажников близки. У Форда выше поднимается пятая дверь, ниже порог и шире проем (1050 мм против 1030 мм у Сида). В Сиде очень удобное подполье, а спинки задних сидений разделены на три части.

Передняя часть

8

9

Задняя часть

7

8

Багажник

9

9

Ходовые качества

В предельной динамике «атмосферный» Ford уступает Сиду. А по управлению тягой — равенство. Роботы обоих универсалов не быстры; управляемость и Фокуса, и Сида не вызывает вопросов — прекрасная обратная связь, точные реакции, стабильность на прямой. Тормозá лучше у Форда: правильнее настроен привод. У Kia замедление слишком резкое в начальной фазе нажатия на педаль.

Динамика

8

9

Тормоза

9

8

Управляемость

9

9

Комфорт

Два универсала близки по энергоемкости подвески. Focus чуть лучше чувствует себя на средних неровностях, Ceed увереннее изолирует мелочовку. Что касается шумоизоляции, у Форда солирует двигатель, в Kia больше всего слышно дорожные шумы. У обоих автомобилей обогреваются лобовое стекло и руль. Возможности климат-контроля Сида шире: есть обогрев задних сидений и дефлекторы для пассажиров заднего ряда.

Шум

8

8

Плавность хода

8

8

Климат

8

9

Приспособленность к России

Двигатель и коробка передач в Сиде прикрыты пластиковой защитой, Focus снабдили только фетровым пыльником. Дорожный просвет у обоих автомобилей скромный. В багажнике у каждого — докатка. Дилерская сеть Форда довольно широкая, но у «корейца» она еще более разветвленная. К тому же марка Kia традиционно сильна в вопросах гарантии (хотя и с оговорками).

Геометрическая проходимость

8

9

Сервис

9

10

Эксплуатация

8

8

Общая оценка

8,27

8,67

Большой тест универсалов: Ford против Kia
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