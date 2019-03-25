Большой тест универсалов: Ford против Kia

В далеком 2007 году я сменил седан BMW третьей серии на «трешку»-универсал. И понеслось: сейчас у меня уже четвертый по счету «вагон»!
Когда пять лет назад я решил завязать с секонд-хендом, обратил взор именно на универсалы Focus и Ceed. Выбор пал на «третий» Focus, который исправно служит по сей день. И вот передо мной новенький Kia Ceed SW. Сможет ли он сделать то, что не удалось предшественнику, и склонить чашу весов моего выбора в свою сторону?
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Kia Ceed SW
Третья итерация универсала появилась в 2018 году. Продажи в России стартовали в январе нынешнего года. Сборка — в Калининграде, на заводе Автотор.
ДВИГАТЕЛИ:
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Ford Focus Turnier
Машина третьего поколения появилась в 2010 году. В конце 2014‑го перенесла рестайлинг. Сборка — во Всеволожске. В прошлом году представили Focus четвертого поколения, но дата его появления в России пока неизвестна.
ДВИГАТЕЛИ:
Вход сзади
В Европе — уже новый Focus, но и этот всё еще хорош собой, а замены ему в России пока не предвидится. Рестайлинг пошел на пользу.
Но и Ceed SW не промах! Есть в его формах что-то мерседесовское.
Электропривод пятой двери открывает взору аккуратный грузовой отсек объемом 428 литров (измерено по нашей методике) с рельсами и мобильной перегородкой — и это в корейском универсале гольф-класса! Дверь поднимается не очень высоко. Я едва не касаюсь ее головой, хотя рост у меня средний. Чтобы откинуть спинки заднего сиденья, не нужно тянуться: на боковых стенках багажника есть дублирующие кнопки. Спинка разделена на три части, и даже с лыжами и сноубордом на борту сзади с комфортом усаживаются двое. А если разложить сиденья полностью, можно легко устроиться на ночлег: длина грузового отсека в этом случае — под два метра!
В Фокусе тоже можно организовать спальные места, но они будут покороче. Спинка разделена только на две части. И с лыжами сидеть сзади вдвоем хуже: тому, кто по центру, не повезет — центральный туннель высок, мéста для головы немного. Теснота заднего ряда всегда была ахиллесовой пятой «третьего» Фокуса.
А вот багажник у Форда неплох. Хотя в объеме уступает сидовскому пару десятков литров. Дверь откидывается выше, а боковые стенки идеально прямые. «Тарированный» чемодан с большим рюкзаком встают под шторкой вертикально. Жаль, что с рестайлингом исчезла розетка в багажнике — полезная была штука. Теперь придется тащить провод с передней панели, чтобы накачать шины у велосипеда или надуть матрас.
В Сиде розетка сзади есть, как и роскошный подпольный мир с глубокими и удобными отделениями. Чайная ложка дегтя — меньшая высота багажника «под шторкой». Вышеупомянутые чемодан с рюкзаком под ней не поместились.
Глупые роботы
Оба — с роботизированной коробкой. Но у Фокуса 125‑сильный атмосферник, а у Kia 140‑сильный турбомотор. На светофоре Ceed уверенно отрывается от Форда, «привозя» пару корпусов к 100 км/ч. Однако передачи меняются с задержкой и не всегда вовремя, на старте порой чувствуется вибрация, будто сцепление уже изношено. Фордовский PowerShift тоже не подарок. Сообразительностью не блещет, причем задумчивость не исчезает даже с переходом в спортрежим. И всё это — при меньшей мощности и более скромном крутящем моменте.
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Мультимедийка SYNC не блещет суперлогичным меню. Качество изображения монитора чуть лучше, чем в Kia. Но при включении камеры тоже возникают ассоциации с кассетным магнитофоном.
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После обновления подстаканники выстроились продольно и обзавелись мобильной перегородкой.
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Больше всего возраст Фокуса чувствуется в салоне. К эргономике претензий нет, а вот с отделениями для мелочовки туго. Огромная передняя панель съедает много места и визуально давит.
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Слева от водителя — дополнительный ящичек.
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Бокс между передними сиденьями дополнен разъемом USB и розеткой на 12 В, но вместимость так себе.
Универсалы лучше всего чувствуют себя на автостраде. Focus требует минимальных подруливаний и стоически переносит долгое прямолинейное движение. Ceed разве что на продольную колею реагирует чуть сильнее. Времена, когда от «сараев» не ждали достойной управляемости, кончились тридцать лет назад с появлением универсала BMW E30. Хорошее шасси не помеха практичности! И сегодня даже массовые универсалы гольф-класса радуют искушенных водителей.
Ceed удивляет выверенными и точными реакциями на повороты руля. Шасси Фокуса такое же сочное: чистейшая обратная связь «гидравлики» вкупе с азартной управляемостью. Филигранно следовать заданной траектории? Пожалуйста!
Контролировать занос? Легко!
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Консоль развернута к водителю. Сидишь словно в кокпите. Взаимное расположение сиденья и органов управления не вызывает вопросов.
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Логика и функционал топовой мультимедийной системы неплохи, но качество изображения восьмидюймового экрана (особенно если это картинка с камеры заднего вида) напоминает об эпохе VHS.
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Помимо двух площадок в основании центральной консоли, между сиденьями есть вместительный бокс с регулирующимся по длине подлокотником.
Ради удовольствия, доставляемого рулежкой, не требуется жертвовать комфортом. Focus даже на 17‑дюймовых колесах стойко переносит результаты ямочного ремонта. Вот только мелкие неровности отзываются в недрах машины заметнее, чем хотелось бы.
В ходовой Сида дорожная мелочь растворяется почти без следа, но изъяны покрупнее ощущаются сильнее. А еще сэкономили на толщине «шумки» в колесных арках. Focus лучше изолирует гул от шин. И поменьше давите на газ: самые большие децибелы живут у Форда в моторном отсеке.
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Чем «третий» Focus всегда подкупал, так это отлично настроенным шасси — спустя восемь лет после дебюта это по-прежнему одна из самых драйверских машин в классе.
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Ceed SW в очередной раз доказывает, что универсал может дарить удовольствие от вождения: хорошая обратная связь по рулю, высокая курсовая устойчивость.
Красное и синее
Ceed SW уверенно переиграл Фокуса. Конечно, тестовый Kia заметно дороже. Две сотни тысяч — существенный аргумент для моего кармана. Но ведь речь идет о потолке цены. Если отбросить новомодные ассистенты вкупе с кое-какими мелочами, ценник будет как у Фокуса, а под капотом останется бодрый турбомотор с роботом.
Если же снизойти до атмосферного мотора с гидромеханическим автоматом, прайс и вовсе будет скромнее фордовского. И случись мне сегодня снова выбирать между универсалами Kia и Ford, я однозначно поставил бы на красное.
Кар-индекс учитывает эксплуатационные расходы на пробеге 70 000 км: плату за регистрацию и техосмотр, транспортный налог, затраты на ОСАГО, топливо и плановые ТО, а также потери при перепродаже машины.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
|
|
FORD FOCUS TURNIER
|
KIA CEED SW
|
Снаряженная / полная масса
|
1473 / 1825 кг
|
1297 / 1880 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
11,9 с
|
9,4 с
|
Максимальная скорость
|
193 км/ч
|
205 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92 / 55 л
|
АИ-95 / 50 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
8,7 / 4,9 / 6,3 л / 100 км
|
7,7 / 5,2 / 6,1 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
|
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый, с наддувом
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Рабочий объем
|
1596 см³
|
1353 см³
|
Мощность
|
92 кВт / 125 л.с. при 6000 об/мин
|
103 кВт / 140 л.с. при 6000 об/мин
|
Крутящий момент
|
159 Н·м при 4000 об/мин
|
242 Н·м при 1500–3200 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
|
|
Тип привода
|
передний
|
передний
|
Коробка передач
|
Р6
|
Р7
|
Передаточные числа:
|
3,92 / 2,43 / 1,61 / 1,14 / 0,87 / 0,70 / — / 3,92
|
3,93 / 2,32 / 2,04 / 1,07 / 0,82 / 0,88 / 0,72 / 5,34
|
Главная передача
|
н.д.
|
4,29 / 3,17
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
|
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / многорычажная
|
McPherson/ многорычажная
|
Рулевое управление
|
реечное, с ЭГУР
|
реечное, с ЭУР
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые, вентилируемые / дисковые
|
дисковые, вентилируемые / дисковые
|
Шины
|
215/50 R17
|
225/45 R17
СЕРВИС В ЦИФРАХ
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры (СТОА)
|
FOCUS TURNIER
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
112
|
CEED SW
|
15 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км
|
188
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
|
Модель
|
FOCUS TURNIER
|
CEED SW
|
Рабочее место водителя
|
В обоих автомобилях сиденье водителя хорошо спрофилировано; у Фокуса чуть лучше спинка, у Сида — подушка. Паритет и с органами управления. У Kia прекрасная комбинация приборов и удобный руль. У Фокуса нелинейная оцифровка спидометра требует привыкания. По части обзорности Focus заметно уступает Сиду: массивные основания стоек осложняют обзор вперед. У Kia слепые зоны заметно меньше, хотя наружные зеркалá не самые большие. Выручает мониторинг слепых зон.
|
Сиденье
|
9
|
9
|
Органы управления
|
9
|
9
|
Обзор
|
7
|
8
|
Салон
|
По пространству в передней части салона оба универсала близки. Но у Kia лучше обстоят дела с его организацией: есть две удобные площадки под смартфон, бокс между передними сиденьями больше. В Фокусе задний ряд теснее: меньше мéста для ног, а высокий центральный туннель неудобен для среднего пассажира. Ceed предлагает больше пространства во всех направлениях. Объемы багажников близки. У Форда выше поднимается пятая дверь, ниже порог и шире проем (1050 мм против 1030 мм у Сида). В Сиде очень удобное подполье, а спинки задних сидений разделены на три части.
|
Передняя часть
|
8
|
9
|
Задняя часть
|
7
|
8
|
Багажник
|
9
|
9
|
Ходовые качества
|
В предельной динамике «атмосферный» Ford уступает Сиду. А по управлению тягой — равенство. Роботы обоих универсалов не быстры; управляемость и Фокуса, и Сида не вызывает вопросов — прекрасная обратная связь, точные реакции, стабильность на прямой. Тормозá лучше у Форда: правильнее настроен привод. У Kia замедление слишком резкое в начальной фазе нажатия на педаль.
|
Динамика
|
8
|
9
|
Тормоза
|
9
|
8
|
Управляемость
|
9
|
9
|
Комфорт
|
Два универсала близки по энергоемкости подвески. Focus чуть лучше чувствует себя на средних неровностях, Ceed увереннее изолирует мелочовку. Что касается шумоизоляции, у Форда солирует двигатель, в Kia больше всего слышно дорожные шумы. У обоих автомобилей обогреваются лобовое стекло и руль. Возможности климат-контроля Сида шире: есть обогрев задних сидений и дефлекторы для пассажиров заднего ряда.
|
Шум
|
8
|
8
|
Плавность хода
|
8
|
8
|
Климат
|
8
|
9
|
Приспособленность к России
|
Двигатель и коробка передач в Сиде прикрыты пластиковой защитой, Focus снабдили только фетровым пыльником. Дорожный просвет у обоих автомобилей скромный. В багажнике у каждого — докатка. Дилерская сеть Форда довольно широкая, но у «корейца» она еще более разветвленная. К тому же марка Kia традиционно сильна в вопросах гарантии (хотя и с оговорками).
|
Геометрическая проходимость
|
8
|
9
|
Сервис
|
9
|
10
|
Эксплуатация
|
8
|
8
|
Общая оценка
|
8,27
|
8,67
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