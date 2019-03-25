Большой тест универсалов: Ford против Kia

Проверенный Ford Focus Turnier или новый Kia Ceed SW? Чтобы получить ответ на этот вопрос, эксперт ЗР провел серию испытаний. Выбор сделан!

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В далеком 2007 году я сменил седан BMW третьей серии на «трешку»-универсал. И понеслось: сейчас у меня уже четвертый по счету «вагон»!

Когда пять лет назад я решил завязать с секонд-хендом, обратил взор именно на универсалы Focus и Ceed. Выбор пал на «третий» Focus, который исправно служит по сей день. И вот передо мной новенький Kia Ceed SW. Сможет ли он сделать то, что не удалось предшественнику, и склонить чашу весов моего выбора в свою сторону?

Kia Ceed SW Третья итерация универсала появилась в 2018 году. Продажи в России стартовали в январе нынешнего года. Сборка — в Калининграде, на заводе Автотор. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые: 1.4 (100 л.с.) — от 1 084 900 ₽

1.6 (128 л.с.) — от 1 114 900 ₽

1.4Т (140 л.с.) — от 1 284 900 ₽ Ford Focus Turnier Машина третьего поколения появилась в 2010 году. В конце 2014‑го перенесла рестайлинг. Сборка — во Всеволожске. В прошлом году представили Focus четвертого поколения, но дата его появления в России пока неизвестна. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые: 1.6 (105 л.с.) — от 1 006 000 ₽

1.6 (125 л.с.) — от 1 072 000 ₽

1.5Т (150 л.с.) — от 1 368 000 ₽

Пятая дверь поднимается выше у Фокуса. О дверь Сида может удариться человек даже среднего роста.

Вход сзади

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В Европе — уже новый Focus, но и этот всё еще хорош собой, а замены ему в России пока не предвидится. Рестайлинг пошел на пользу.

Но и Ceed SW не промах! Есть в его формах что-то мерседесовское.

Электропривод пятой двери открывает взору аккуратный грузовой отсек объемом 428 литров (измерено по нашей методике) с рельсами и мобильной перегородкой — и это в корейском универсале гольф-класса! Дверь поднимается не очень высоко. Я едва не касаюсь ее головой, хотя рост у меня средний. Чтобы откинуть спинки заднего сиденья, не нужно тянуться: на боковых стенках багажника есть дублирующие кнопки. Спинка разделена на три части, и даже с лыжами и сноубордом на борту сзади с комфортом усаживаются двое. А если разложить сиденья полностью, можно легко устроиться на ночлег: длина грузового отсека в этом случае — под два метра!

Для перевозки длинномеров в Фокусе придется сложить одну из двух секций заднего сиденья. При таком раскладе вдвоем сзади не очень комфортно.

У Форда нет никаких отделений под полом, но багажник — почти идеальной формы и шире. Порог ниже на три сантиметра, на неокрашенный пластик бампера можно ставить груз.

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В Фокусе тоже можно организовать спальные места, но они будут покороче. Спинка разделена только на две части. И с лыжами сидеть сзади вдвоем хуже: тому, кто по центру, не повезет — центральный туннель высок, мéста для головы немного. Теснота заднего ряда всегда была ахиллесовой пятой «третьего» Фокуса.

А вот багажник у Форда неплох. Хотя в объеме уступает сидовскому пару десятков литров. Дверь откидывается выше, а боковые стенки идеально прямые. «Тарированный» чемодан с большим рюкзаком встают под шторкой вертикально. Жаль, что с рестайлингом исчезла розетка в багажнике — полезная была штука. Теперь придется тащить провод с передней панели, чтобы накачать шины у велосипеда или надуть матрас.

Для задних пассажиров — дефлекторы вентиляции и двухступенчатый обогрев сидений.

Начиная с версии Prestige задние спинки Сида разделены в пропорции 40:20:40. Это очень удобно при перевозке тех же лыж — остается два полноценных места для пассажиров.

Рельсы с мобильной перегородкой — это круто! Вещи не болтаются по всему багажнику. Но по ширине и высоте багажника Ceed немного проигрывает Фокусу.

В Сиде розетка сзади есть, как и роскошный подпольный мир с глубокими и удобными отделениями. Чайная ложка дегтя — меньшая высота багажника «под шторкой». Вышеупомянутые чемодан с рюкзаком под ней не поместились.

Глупые роботы

Оба — с роботизированной коробкой. Но у Фокуса 125‑сильный атмосферник, а у Kia 140‑сильный турбомотор. На светофоре Ceed уверенно отрывается от Форда, «привозя» пару корпусов к 100 км/ч. Однако передачи меняются с задержкой и не всегда вовремя, на старте порой чувствуется вибрация, будто сцепление уже изношено. Фордовский PowerShift тоже не подарок. Сообразительностью не блещет, причем задумчивость не исчезает даже с переходом в спортрежим. И всё это — при меньшей мощности и более скромном крутящем моменте.

Мультимедийка SYNC не блещет суперлогичным меню. Качество изображения монитора чуть лучше, чем в Kia. Но при включении камеры тоже возникают ассоциации с кассетным магнитофоном.

После обновления подстаканники выстроились продольно и обзавелись мобильной перегородкой.

Больше всего возраст Фокуса чувствуется в салоне. К эргономике претензий нет, а вот с отделениями для мелочовки туго. Огромная передняя панель съедает много места и визуально давит.

Слева от водителя — дополнительный ящичек.

Бокс между передними сиденьями дополнен разъемом USB и розеткой на 12 В, но вместимость так себе.

