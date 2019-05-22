Вопрос почти всегда вызывает споры. Многие искренно полагают, что нормально спроектированный движок вообще не должен кушать масло, а все разговоры о том, что этот расход заложен в конструкцию двигателя, вызваны дремучестью спорщиков.
Действительно, современный двигатель можно считать закрытой системой: масло напрямую с атмосферой на контактирует. Однако же я считаю, что моторное масло все-таки является расходным материалом.
Система вентиляции картера не может обеспечивать идеальный круговорот масла: частично оно все равно сгорает в цилиндрах. Кроме того, стенки цилиндров необходимо смазывать: сухое трение приведет к тому, что мотор быстро заклинит. Поэтому конструкторы всегда ориентируются на определенный расход моторного масла. Кстати говоря, поэтому двигатель оснащают щупом и прочими средствами измерения уровня масла.
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