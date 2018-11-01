Kia Cerato четвертого поколения обделили турбомоторами и преселективным роботом. И это прекрасно!

Переднюю часть рисовали с оглядкой на фастбек Stinger. Но если фирменная пасть решетки и форма светодиодной оптики еще способны рождать отдаленные ассоциации, то пропорции ставят всё на свои места.

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Несмотря на плотно переплетенную деятельность, автомобильные журналисты и пиарщики, как правило, стоят по разные стороны баррикад. Если для нас любая поездка на презентацию (даже в самую красивую и теплую страну) — это всего лишь работа, которую нужно выполнить как можно быстрее, для большинства представителей пиар-служб это скорее мини-отпуск и отдушина от офисной рутины. Но когда во время перелета на премьеру нового Cerato я посетовал представителям Kia на плотный полетный график, они устало мне улыбнулись и сказали: «Понимаем!».

Сотрудникам российского офиса Kia в этом смысле и правда приходится несладко. Чуть больше чем за год они провели презентации обновленного седана Optima и кроссовера Sorento Prime, запустили новые Rio и Rio X-Line, показали Picanto третьего поколения и организовали знакомство с флагманским фастбеком Stinger. Казалось бы, после такой «атаки» можно сделать небольшой перерыв… но недавно им пришлось собирать прессу на новый Ceed. А сегодня мы летим знакомиться с его четырехдверной версией — седаном Cerato.

В три четверти сзади Cerato смахивает на плод любви Джетты и Мазды 6. Однако ­собственных дизайнерских находок тоже хватает: это и соединяющая фонари планка, и секции поворотников в нижней части бампера. Решение весьма спорное: во‑первых, их не всегда видно в пробках, во‑вторых, в ненастную погоду они будут ­пачкаться ­ в первую очередь.

Впрочем, не только наличие багажника отличает Cerato от пятидверки. Несмотря на то что обе модели построены на одной платформе K2, корейцы масштабно развели их по технике. Ceed со своей задней многорычажкой, турбомоторами и преселективным роботом — своего рода витрина достижений концерна. Cerato c упругой поперечной балкой, атмосферниками и классическим автоматом — долгоиграющий и недорогой в обслуживании семейный седан. На презентации один из спикеров даже умудрился окрестить его «диваном».

Сиденья достойные, но поискать «свою» посадку придется. Формулировка «сел и забыл», увы, не про них. Тем обиднее, что регулировка поясничного упора доступна лишь на машинах в самом дорогом исполнении.

Мéста в заднем ряду столько же, сколько в Cerato прежнего поколения. И этого достаточно, чтобы комфортно устроиться даже при росте 190 см. Обогрев задних сидений доступен начиная со средней версии Prestige.

Благодаря увеличенному на 60 мм свесу багажник прибавил 20 л объема, но никаких компоновочных новшеств не предлагает. Запаска под полом — ­полноразмерная. Уже хорошо!



О внешности можно спорить горячо и долго. Часть коллег радостно соглашается с людьми из Kia, заявляющими, что дизайном и даже пропорциями передней части кузова новый Cerato похож на Stinger. Другие во главе с вашим покорным слугой не видят в этих автомобилях ничего общего. В профиль Cerato чем-то напоминает мне седан Volkswagen Jetta, а стекающая к фонарям задняя стойка заставляет вспомнить Мазду 6. Сходство особенно заметно в новом цвете Runway Red. Кстати, корейцы поступились принципами и теперь просят 10 000 рублей за металлик.

Интерьер хорош! Здесь нет прямых заимствований. Верхняя часть передней панели отделана приятной пластмассой, рамка 8-­дюймового тачскрина менее аляповата, чем в Стингере. А с эргономикой у Kia уже давно все хорошо. Печалят разве что тонкая кожа на руле (обычно теряет товарный вид уже к 35 000–40 000 км) да штампованная «стежка» на передней панели. Автоматический режим есть только у стеклоподъемника водительской двери.

Приборы проще, чем у Сида, - никаких изысков, никаких усеченных колодцев. А вот ясный шрифт показаний и горизонтально ориентированный дисплей трип-компьютера — один в один. Kia, оставайся таким всегда!

Интерфейс и быстродействие топового устройства с 8-дюймовым тачскрином — на высоте. Штатной навигации пока нет (в будущем возможна коллаборация с Яндексом), вместо нее Kia предлагает зеркалить гаджеты через Apple CarPlay или Android Auto.

Интерьер приятен и на глаз, и на ощупь. Эргономика традиционно на высоте: в этом смысле Kia — почти Volkswagen. Единственное, что настораживает, - качество кожи на руле. Есть опасения, что затираться она будет быстро. Шестиступенчатый автомат крепко подружили с мотором: управлять тягой одно удовольствие. Для преселектива-эпилептика, который устанавливают на Ceed, это пока недосяга­емый уровень отношений.

Кнопочный пуск двигателя и беспроводная зарядка для смартфонов появляются в предмаксимальном исполнении Premium. С этой же комплектации стартует система контроля мертвых зон.

Ни один другой масс-брендовый седан гольф-класса не предлагает функцию памяти положения сиденья водителя. Меня удивило лишь то, что система двигает только сиденье и игнорирует зеркалá.



На встречу в Хорватию привезли лишь топовые версии седана. И, надо сказать, создателям модели и российским маркетологам марки удалось по-настоящему удивить собравшихся. Cerato в максимальной комплектации Premium+ получил редчайшие по меркам класса опции — отделку сидений натуральной кожей и электропривод с функцией памяти на двух водителей. Беспроводная зарядка для смартфонов появляется в более приземленном исполнении Premium. Поддержка Apple CarPlay и Android Auto есть уже в средней версии Prestige.

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Если хорошенько вникнешь в прайс-лист, приходит понимание, что погоня за дорогими исполнениями не имеет большого смысла. Учитывая, что в базовой версии есть кондиционер, обогрев передних сидений, четыре электрических стеклоподъемника и аудиосистема с шестью динамиками и поддержкой Bluetooth, лучше потратить деньги на автомат и 2-литровый двигатель. Доплата за гидромеханику составляет 40 000 рублей — меньше, чем прежде. Чтобы получить 150‑сильный мотор (в базе — 1,6‑литровый 128‑сильный) придется накинуть 70 тысяч. Но это правильный ход!

Возможности связки 2-литрового двигателя и автомата не гениальны. Для свежеиспеченного седана C‑класса уровень приемлемый, но не более того. И хотя, по ощущениям, Cerato не везет на паспортные 9,8 секунды разгона до сотни (предшественник был на полсекунды быстрее), удобство управления тягой сглаживает восприятие: автомат толково перекидывает передачи, не заигрывается в экологию и не срывается в штопор кикдауна при легком нажатии на акселератор. «Зажав» для Cerato сыроватый преселектив, корейцы попали в десятку!

Отказ от турбомоторов и преселективных роботов в пользу атмосферников и классических автоматов — правильный ход. Для владельцев семейных седанов вроде Cerato ­отсутствие лишних хлопот и переживаний гораздо важнее небольшого выигрыша во времени при разгоне до сотни.

Шасси, несмотря на заднюю балку, настроено здорово: пускай это еще не уровень Фокуса или Сида, но от пресного поведения предшественника не осталось и следа. Cerato научился рисовать на лицах улыбки! Перекалиброванный электроусилитель (особенно в спортивном режиме) сделал обратную связь по рулю лучше и чище, оставив в прошлом и неприятную пустоту в околонулевой зоне, и необходимость подруливать в затяжных поворотах. Заметно меньше стали вертикальные ускорения. В результате активной езде мешают лишь моторные шумы и скользкие шины. На заводе на Cerato могут установить Kumho или Nexen. Я не уловил сколько-нибудь существенной разницы между ними.

Доля высокопрочных сталей в кузове нового Cerato — 54%. Это на 20% больше, чем у предшественника. Общая длина клеевых соединений выросла на 87 метров и достигла 105 метров. Уверяют, что заполнение пустот шумоизоляционным материалом плюс новые сайлент-блоки подрамника и опоры двигателя позволили снизить уровень шума на холостом ходу на 2 дБ, а дорожные и моторные шумы — на 1 дБ. Всё, кроме последнего пункта, похоже на правду.

Ждет ли новый Cerato успех? Однозначно — да. Если, конечно, увеличение объема продаж в дышащем на ладан C‑классе можно называть успехом.

Несмотря на пресный характер и почтенный возраст, локализованная машина прежнего поколения пользовалась приличным спросом и опережала всех одноклассников, кроме Октавии. А поскольку новый Cerato тоже собирают на калининградском «Автоторе» методом крупноузловой сборки, цéны удалось удержать в узде: выберете вы базовый Cerato за 1 049 000 рублей или топ-версию за 1 359 900 рублей — в любом случае это будет честная сделка.

Новый Cerato длиннее предшественника на 80 мм! Вот только вся эта прибавка пришлась на передний (+20 мм) и задний (+60 мм) свесы. Колесная база прежняя — 2700 мм. И это на 50 мм больше, чем у хэтчбека Ceed. Машинам в двух начальных исполнениях полагаются 15‑­ и 16‑дюймовые стальные диски. В средней комплектации появляется 16‑дюймовое литье. А топовым версиям положены 17‑дюймовые «тапки». Штатные шины — Kumho или Nexen. Между ними нет большой разницы.

И вот еще что: седан предыдущего ­поколения остается в строю и будет продаваться под именем Cerato Classic по цене от 989 900 до 1 284 900 рублей. Выбор есть, и это отлично. Но на фоне того, что помимо всех технических улучшений базовая версия новой машины богаче на задние дисковые тормоза, дистанционное управление центральным замком, мультифункциональный руль, а также на системы помощи при троганье на подъеме и контроля давления в шинах, — портрет покупателя Классика становится совершенно неясным.

На редкость сбалансированный седан гольф-класса Он так и не стал лучшим ни в одной из дисциплин

Kia Cerato Gamma 1.6 MPi Kia Cerato Nu 2.0 MPi Длина / ширина / высота / база 4640 / 1800 / 1450 / 2700 мм Объем багажника (VDA) 502 л Снаряженная / полная масса 1262 / 1660 (1287 / 1680)* кг 1287/1680 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1591 см³; 94 кВт / 128 л.с. при 6300 об/мин; 155 Н·м при 4850 об/мин бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1999 см³; 110 кВт / 150 л.с. при 6200 об/мин; 192 Н·м при 4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 10,6 (11,6) с 9,8 с Максимальная скорость 200 (195) км/ч 203 км/ч Топливо/запас топлива АИ-92, АИ-95/50 л Средний расход топлива 7,1 (7,2) л / 100 км 7,4 лт / 100 км Трансмиссия передний привод; М6 (А6) передний привод; А6

* В скобках здесь и далее — данные для версии с АКП.





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Фото: Михаил Кулешов и Kia