Kia Cerato Classic уходит с рынка России. Но его еще можно купить — журнал За рулем

Kia Cerato Classic уходит с рынка России. Но его еще можно купить

Сборка прекращена, но у дилеров в наличии еще есть машины, причем со скидками.

Kia Cerato
Kia Cerato

Kia > Cerato

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Новый Kia Cerato уже производят на «Автоторе»

Производство Kia Cerato Classic на калининградском заводе «Автотор» свернуто — седан третьего поколения покидает рынок, пишет «Автостат». В течение года третье (на фото) и четвертое поколения продавались в России параллельно, но в ближайшее время в продаже останется только одна, актуальная генерация компактного седана.

Пока же, по данным «За рулем», у дилеров еще сохраняются некоторые запасы автомобилей Kia Cerato Classic по цене от 984 900 рублей с учетом действующей сейчас скидки в 35 000 рублей. В базовом варианте Cerato Classic комплектуется 1,6-литровым 130-сильным двигателем и 6-ступенчатой МКП. Еще одна модель Kia, кроссовер Sportage, более не будет представлена в России в дизельной версии — отныне можно приобрести автомобили только с бензиновыми моторами.

Это не все изменения на авторынке РФ в апреле. Почти одновременно с Kia Cerato Classic российский рынок покидает и кроссовер Haval H6 — у дилеров китайской марки в России осталось всего около 500 таких машин. Но в апреле у бренда была и новинка: появился рамный внедорожник Haval H5. Кроме того, четыре модели обновились — Changan CS75FL, Lexus LC, Audi Q7 и Jaguar F-Type. А еще три модели, Chery Tiggo 8, Datsun on-DO и mi-DO, обзавелись новыми комплектациями.

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Отзывы о Kia Cerato (3)

Kia 2015 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

внешний вид

Недостатки:

умер катализатор на 50 ткм. стучит двигатель с 60 т км возможно изза катализатора который всосало в цпг

Комментарий:

из нескольких машин гольф класса лучше бы выбрал гольф или бу внедорожник

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