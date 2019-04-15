Kia Cerato Classic уходит с рынка России. Но его еще можно купить

Сборка прекращена, но у дилеров в наличии еще есть машины, причем со скидками.

Материалы по теме Новый Kia Cerato уже производят на «Автоторе»

Производство Kia Cerato Classic на калининградском заводе «Автотор» свернуто — седан третьего поколения покидает рынок, пишет «Автостат». В течение года третье (на фото) и четвертое поколения продавались в России параллельно, но в ближайшее время в продаже останется только одна, актуальная генерация компактного седана.

Пока же, по данным «За рулем», у дилеров еще сохраняются некоторые запасы автомобилей Kia Cerato Classic по цене от 984 900 рублей с учетом действующей сейчас скидки в 35 000 рублей. В базовом варианте Cerato Classic комплектуется 1,6-литровым 130-сильным двигателем и 6-ступенчатой МКП. Еще одна модель Kia, кроссовер Sportage, более не будет представлена в России в дизельной версии — отныне можно приобрести автомобили только с бензиновыми моторами.

Это не все изменения на авторынке РФ в апреле. Почти одновременно с Kia Cerato Classic российский рынок покидает и кроссовер Haval H6 — у дилеров китайской марки в России осталось всего около 500 таких машин. Но в апреле у бренда была и новинка: появился рамный внедорожник Haval H5. Кроме того, четыре модели обновились — Changan CS75FL, Lexus LC, Audi Q7 и Jaguar F-Type. А еще три модели, Chery Tiggo 8, Datsun on-DO и mi-DO, обзавелись новыми комплектациями.