УАЗ Пикап с автоматом: он уже есть, но купить пока нельзя — журнал За рулем

УАЗ Пикап с автоматом: он уже есть, но купить пока нельзя

Автомобили получили ОТТС, ценник и выехали к дилерам. А те — закрыты.

УАЗ Pickup
УАЗ Pickup

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До остановки производства в конце марта на УАЗе успели собрать партию модели УАЗ Пикап с АКП для отгрузки дилерам — об этом свидетельствует фотография, опубликованная ресурсом Уазбука. Судя по всему, первые товарные экземпляры успели покинуть стены завода, однако купить их пока не представляется возможным — Ульяновский автозавод возвращается к работе, а вот дилерские центры пока закрыты.

Напомним, на УАЗ Пикап устанавливают производящуюся во Франции автоматическую трансмиссию Punch Powerglide 6L50, работающую в паре с двигателем ZMZ Pro мощностью 150 л.с. Точно такой же силовой агрегат ранее нашел применение и на родственном пикапу внедорожнике УАЗ Патриот, такая модификация существует на рынке с октября 2019 года.

Первых «автоматических» пикапов покупателям придется ждать, вероятно, до конца апреля 2020 года.

Фото: Уазбука

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Отзывы о УАЗ Pickup (2)

УАЗ 2010 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Нет

Комментарий:

Сожгите этот завод!!! Не мучайте людей с этим автохламом))) миллион еба...

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