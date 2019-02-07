УАЗ Пикап с автоматом: он уже есть, но купить пока нельзя

Автомобили получили ОТТС, ценник и выехали к дилерам. А те — закрыты.

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До остановки производства в конце марта на УАЗе успели собрать партию модели УАЗ Пикап с АКП для отгрузки дилерам — об этом свидетельствует фотография, опубликованная ресурсом Уазбука. Судя по всему, первые товарные экземпляры успели покинуть стены завода, однако купить их пока не представляется возможным — Ульяновский автозавод возвращается к работе, а вот дилерские центры пока закрыты.

Напомним, на УАЗ Пикап устанавливают производящуюся во Франции автоматическую трансмиссию Punch Powerglide 6L50, работающую в паре с двигателем ZMZ Pro мощностью 150 л.с. Точно такой же силовой агрегат ранее нашел применение и на родственном пикапу внедорожнике УАЗ Патриот, такая модификация существует на рынке с октября 2019 года.

Первых «автоматических» пикапов покупателям придется ждать, вероятно, до конца апреля 2020 года.

В конце марта УАЗ Пикап с АКП получил ОТТС, а в начале апреля были объявлены цены — от 1 181 000 рублей.

Фото: Уазбука