УАЗ опубликовал цены Пикапа с автоматом
На сайте Ульяновского автозавода появился прайс-лист Пикапа с автоматической коробкой передач.
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Утилитарная версия внедорожника УАЗ Патриот получила автоматическую коробку передач. Теперь УАЗ Пикап оснащается 6-ступенчатой трансмиссией 6L50 Punch Powerglide и 2,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 л.с.
Минимальная стоимость Пикапа с автоматом составляет 1 181 000 рублей. Для справки, Пикап с механикой стоит минимум 728 910 рублей.
Новая версия УАЗа Пикапа предлагается в трех комплектациях — «Оптимум», «Премиум» и «Статус». В базовой автомобиль оснащен передними подушками безопасности, кондиционером, аудиосистемы у машины нет.
В комплектацию «Премиум» стоимостью 1 333 000 рублей входит мультимедиа с 7-дюймовым экраном, система динамической стабилизации, климат-контроль, подогрев передних и задних сидений.
В самой богатой комплектации «Статус», которая оценивается в 1 420 000 рублей, присутствует кожаный салон, камера заднего вида, вкладыш грузового отсека и задний подлокотник с подстаканниками.
Фото: УАЗ
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