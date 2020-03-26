УАЗ Пикап получит версию с автоматом

Росстандарт опубликовал Одобрение типа транспортного средства на модификацию пикапа с АКП.

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На сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) опубликовано Одобрение типа транспортного средства на несколько комплектаций модели УАЗ Пикап с автоматической коробкой передач. В качестве трансмиссии указана 6-ступенчатая коробка Punch Powerglide 6L50 — та самая, что выпускается во французском Страсбурге и устанавливается на «собрата» Пикапа по модельному ряду — УАЗ Патриот.

Высокая унификация моделей делала появление «автоматической» версии Пикапа лишь вопросом времени — и покупательского спроса, потенциал которого, судя по всему, был признан на предприятии достаточным. Одобрение типа начинает действовать с 1 апреля 2020 года и выдано до конца 2021 года.

В списке оснащения версий Пикапа с АКП значатся две подушки безопасности, климат-контроль, круиз-контроль, противотуманные фары, а также ряд специального оборудования — например, предпусковой подогреватель топлива, газобаллонное оборудование, экспедиционный багажник на крыше, холодильник и даже освещаемый, проветриваемый и кондиционируемый отсек для собак.

Сейчас самый доступный УАЗ Пикап 2020 года выпуска с МКП стоит 855 000 рублей, а средняя комплектация Оптимум оценена в 1 052 000 рублей. Модель УАЗ Патриот с механикой обойдётся покупателю минимум в 835 000 рублей, а за Оптимум просят 960 000 рублей. Точно такой же Патриот, но с автоматом (версия Оптимум Автомат), стоит 1 049 000 рублей.

Ранее стало известно, что УАЗ Хантер в базовой комплектации получил китайскую МКП BAIC взамен корейской трансмиссии Dymos.

Фото: УАЗ