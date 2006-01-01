7 авто, на которых реально проехать 500 000+ км. Верите?

Во времена СССР можно было заменить кузов, который тогда официально продавался. Получался практически новый автомобиль. Сейчас так никто не делает, да и кузов купить нельзя. Иными словами, кузов — это автомобиль. А кузова стали покрепче и более устойчивыми к коррозии, чем раньше. Так что полмиллиона километров пройдет любой автомобиль, если он не относится к старым отечественным или ранним китайским моделям.
Конечно, за такой пробег у автомобиля будут поломки ходовой части и электрики, да и выхлопную систему наверняка придется латать. Если механические коробки передач, чаще всего, очень надежны, да и бэушные стоят недорого, то автоматы, роботы и вариаторы могут изрядно потрепать кошелек владельца. Однако еще важнее ресурс двигателя.
Renault
Концерн выпускает два «вечных двигателя»: К4М рабочим объемом 1,6 л (102–105 л.с.) и двухлитровый F4R (135–143 л.с.). Характерные черты — простая конструкция, чугунный блок цилиндров, низкий уровень форсировки, гидрокомпенсаторы в приводе клапанов. Надо не забывать менять по регламенту ремень привода ГРМ. При хорошем уходе и разумных нагрузках моторы могут достигать полумиллионного пробега. Ставили моторы 1.6 на Renault Logan, Sandero, Duster, Ладу Largus и Nissan Almera. А двухлитровый мотор на Renault Duster и Kaptur, а также Nissan Terranо.
Hyundai/Kia
Моторы G4FA/G 4FC рабочим объемом 1,4 и 1,6 л — скромные труженики, работающие в такси и у частников порой до заветного рубежа в 500 000 км. Мощность моторов составляет 107 и 123 л.с. соответственно. Степень форсировки, как видно, повыше, чем у «французов» но, если они «таскают» достаточно легкие кузова, в которые водитель не перевозит по шесть человек и при этом не пытается «догнать горизонт», то моторы весьма долговечны. Несмотря на алюминиевый блок цилиндров, поршневая при хорошем уходе может иметь полумиллионный ресурс. Конечно, обслуживать их посложнее, чем моторы Renault. В периодической замене нуждается цепь ГРМ, а это серьезная разборка двигателя. Надо регулировать клапаны, не снабженные гидрокомпенсаторами. Моторы ставят на сверхпопулярные Rio и Solaris. А вот если модификация мотора попадает на более тяжелый автомобиль типа Hyundai i30, Kia Ceed или Сreta, то такого ресурса уже не будет.
Chevrolet
Вполне может при хорошем уходе подобраться к заветному рубежу 1,5-литровый двигатель B15D2. Мощность мотора 106 л.с. Блок цилиндров двигателя чугунный. Клапаны в головке блока цилиндров расположены в два ряда, V-образно, по два впускных и два выпускных клапана на каждый цилиндр. Привод осуществляется через гидротолкатели. Распределительные валы приводятся цепью. Фазовращателей нет. Практически все технические решения идеальны для создания малофорсированного, простого и надежного мотора. Хотя цепь, конечно, полмиллиона километров не пройдет, но при спокойном стиле езды, возможно, поменять ее придется только один раз. Мотор в нашей стране известен по моделям Chevrolet Cobalt и Daewoo Gentra.
Volkswagen
Последним, по настоящему ресурсным и надежным мотором именитого концерна, можно назвать восьмиклапанный BSE 1.6 MPI. Это прямой потомок легендарного своей надежностью мотора AKL. Блок цилиндров алюминиевый с залитыми чугунными гильзами. Рецепт надежности прост. Низкая форсировка — 102 л.с., восьмиклапанная головка блока с гидрокомпенсаторами. Ременный привод ГРМ прост, долговечен и замена его беспроблемна. Двигатель выпускался до 2015 года и ставился на множество моделей концерна. Skoda Octavia 2 и множество моделей VW: Golf 5 и 6, Jetta 5, Passat B6.
Honda
Этот японский производитель всегда славился высокофорсированными автомобильными и мотоциклетными моторами. Но есть в гамме и гораздо более народный двухлитровый бензиновый безнаддувный двигатель R20A. Он производится с 2006 г. и устанавливается на автомобили Civic, Accord и на кроссовер CR-V. Двигатель имеет алюминиевый блок цилиндров, в некоторых вариантах мощность достигает 155 л.с. Но, несмотря на это, его ресурс может приближаться к 500000 км. Это двигатель с одним распределительным валом, который приводится цепью. За регулировку фаз отвечает система i-VTEC. Но в приводе ГРМ нет гидрокомпенсаторов: нужно примерно раз в 80 000 км регулировать зазоры в клапанах.
Toyota
Малообъемные моторы Тойота весьма распространены в восточной части нашей необъятной страны. А ближе к Москве чаще встречаются более солидные автомобили этой марки. Поэтому фирму, ставящую во главу угла надежность, в европейской части страны будет защищать 2,5-литровый мотор 2AR-FE. Его ставили на RAV4 XA30 и XA40, Camry XV40, XV50, XV70. В разных вариантах с него снимается 169 — 181 л.с. Блок цилиндров алюминиевый. Привод ГРМ осуществляется цепью, ресурс которой ограничен 150 000 км. Два регулятора фаз иногда трещат на холодную. Допустим 92-й бензин. Но, если хотите идти на полумилионный рекорд, то к топливу надо относиться серьезно, не допускать перегревов мотора и эксплуатировать его в щадящем режиме.
Peugeot / Citroёn
Двигатель TU5JP4, еще он обозначается NFU, имеет рабочий объем 1,6 л. У этого мотора чугунный блок цилиндров, ременный привод ГРМ и гидрокомпенсаторы зазоров клапанов. Позднее добавилась система управления фазами газораспределения. Тогда мотор получил индекс EC5. Двигатель выдает мощность от 90 до 115 л.с.
Мотор устанавливался на Peugeot 206, 307, 408, Partner и Citroen С4, а также на C-Elysee. Надежность его обусловлена простыми техническими решениями и низкой степенью форсировки. Не упускайте из виду регламентные работы по замене ремня ГРМ. Про масло скажу особо. Инструкции к некоторым перечисленным автомобилям советуют менять его раз в 20 000 км. Это смерти подобно. Проделывайте эту несложную процедуру раз в 7500 — 10 000 км и мотор вас не подведет. При должном уходе и частой замене масла ресурс превысит 400 000 км.
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Про двигатели-миллионники можно забыть навсегда. Наиболее живучими оказываются моторы небольшого рабочего объема, нефорсированные, не имеющие турбонаддува и непосредственного впрыска. Отношение владельца к техническому обслуживанию даже без откровенных ошибок может влиять на ресурс кратно. Частота замены и качество моторного масла могут повысить ресурс даже вдвое. Нагрузки, прогрев, тепловой режим тоже оказывают значительное влияние.