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Если бы не рейка! Названы слабые стороны Toyota RAV4

«За рулем» рассказал, чего ждать от Тойоты RAV4 третьего поколения с пробегом

Устойчивый спрос имеется даже на «пожилые» RAV4. Эти машины отличаются надежностью и у них редко случаются серьезные неисправности. Поэтому рассматриваемый нами Toyota RAV4 III поколения (XA30) стоит на вторичном рынке немало – от 800 тысяч до 2,5 млн рублей.

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На RAV4 устанавливались бензиновые двигатели объемом 2 и 2,4 литра или дизельный двигатель объемом 2,2 литра, но в нашей стране чаще всего встречаются бензиновые варианты.

Изначально RAV4 третьего поколения комплектовался 5-ступенчатой механикой. Более поздние версии получили вариаторы или 6-ступенчатую механику.

Третье поколение Toyota RAV4 выпускалось с 2006 по 2012 годы. В 2008 году состоялся первый рестайлинг, в 2010-м – второй. Большой удачей будет покупка версии Long второго рестайлинга.
Третье поколение Toyota RAV4 выпускалось с 2006 по 2012 годы. В 2008 году состоялся первый рестайлинг, в 2010-м – второй. Большой удачей будет покупка версии Long второго рестайлинга.

Двигатели и коробки Toyota RAV4 при условии регулярного обслуживания и бережной эксплуатации отличаются высокой надежностью. Вариатор без капитального ремонта может проездить более 150 тысяч км.

Салон Toyota RAV4 по сегодняшним меркам простоват, но весьма функционален.
Салон Toyota RAV4 по сегодняшним меркам простоват, но весьма функционален.

Слабым звеном в этих моделях является рулевая рейка, замена которой может требоваться через каждые 50 тысяч км. Поломка агрегата происходит из-за износа втулок. От этого при проезде неровностей в рейке возникают стуки и увеличивается люфт рулевого колеса. Однако эта неисправность не требует срочного обращения на СТО.

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Еще одним слабым звеном считается лакокрасочное покрытие, на котором быстро образуются сколы и царапины. Во избежание образования коррозии кузова эти проблемы необходимо быстро устранять. А лучше покрыть кузов кварцем или пленкой.

Поиск подержанных и незаезженных экземпляров может затянуться по причине нежелания многих владельцев расставаться со своими «рафиками». Но это время будет потрачено не зря – кроссовер оправдает ожидания.

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Кацубо Игорь
Фото:Toyota
Количество просмотров 5
23.09.2024
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota RAV 4 ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+19