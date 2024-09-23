Если бы не рейка! Названы слабые стороны Toyota RAV4

«За рулем» рассказал, чего ждать от Тойоты RAV4 третьего поколения с пробегом

Устойчивый спрос имеется даже на «пожилые» RAV4. Эти машины отличаются надежностью и у них редко случаются серьезные неисправности. Поэтому рассматриваемый нами Toyota RAV4 III поколения (XA30) стоит на вторичном рынке немало – от 800 тысяч до 2,5 млн рублей.

На RAV4 устанавливались бензиновые двигатели объемом 2 и 2,4 литра или дизельный двигатель объемом 2,2 литра, но в нашей стране чаще всего встречаются бензиновые варианты.

Изначально RAV4 третьего поколения комплектовался 5-ступенчатой механикой. Более поздние версии получили вариаторы или 6-ступенчатую механику.

Третье поколение Toyota RAV4 выпускалось с 2006 по 2012 годы. В 2008 году состоялся первый рестайлинг, в 2010-м – второй. Большой удачей будет покупка версии Long второго рестайлинга.

Двигатели и коробки Toyota RAV4 при условии регулярного обслуживания и бережной эксплуатации отличаются высокой надежностью. Вариатор без капитального ремонта может проездить более 150 тысяч км.

Салон Toyota RAV4 по сегодняшним меркам простоват, но весьма функционален.

Слабым звеном в этих моделях является рулевая рейка, замена которой может требоваться через каждые 50 тысяч км. Поломка агрегата происходит из-за износа втулок. От этого при проезде неровностей в рейке возникают стуки и увеличивается люфт рулевого колеса. Однако эта неисправность не требует срочного обращения на СТО.

Еще одним слабым звеном считается лакокрасочное покрытие, на котором быстро образуются сколы и царапины. Во избежание образования коррозии кузова эти проблемы необходимо быстро устранять. А лучше покрыть кузов кварцем или пленкой.

Поиск подержанных и незаезженных экземпляров может затянуться по причине нежелания многих владельцев расставаться со своими «рафиками». Но это время будет потрачено не зря – кроссовер оправдает ожидания.

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