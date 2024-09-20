Этот кроссовер за 1,6 млн входит в топ самых надежных в мире

«За рулем» рассказал про сильные и слабые стороны Honda CR-V с пробегом

Самым удачным поколением Honda CR-V признано четвертое (RM1–RM4: 2011-2018 годов выпуска с рестайлингом в 2014 году). Этот кроссовер оказался в топе рейтинга самых надежных автомобилей по версии TUV Report.

Что касается стоимости, то в России кроссовер предлагается по цене от 1,6 млн до 2,5-3 млн рублей.

Примерно через 8 лет у кроссовера появляются люфты в рулевой системе из-за износа втулок. Однако заменять рейку не потребуется. В продаже есть недорогие ремкомплекты, и специалисты ближайшей СТО с легкостью выполнят ремонт агрегата.

Лучшим, как и у третьего поколения Honda CR-V, считается двигатель R20A объемом 2 литра. На нем можно без проблем отъездить более 350 тысяч км. У двигателя K24А объемом 2,4 литра часто подтекает передний сальник коленвала. Также наблюдается быстрый износ распредвала впускных клапанов.

Про автомат и механику, устанавливаемые на Honda CR-V, можно сказать только одно: они надежны.

Багажник CR-V очень просторный: 589 литров. Но заполняя его грузом, следует учитывать, что у автомобиля нежная подвеска. При перегрузе и езде по бездорожью быстро теряют упругость пружины и разбиваются шарниры. Это становится заметно, если посмотреть на машину сзади и сбоку: задние колеса будут стоять «домиком».

Коррозия на кузове начинает образовываться на нижних кромках лобового стекла, капота и порогов. Одним словом, на тех местах, которые принимают на себя удар камней, летящих из-под колес. И это несмотря на то, что у CR-V антикоррозийная защита считается достаточно хорошей.

Honda CR-V четвертого поколения везут, в основном, из США и из Евромы. У американской версии клиренс больше на 10 мм, но из-за этого управляемость немного хуже.

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