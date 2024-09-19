200 тысяч км пробега — и только плановые ТО: кроссовер за 1,5 млн рублей

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«За рулем» оценил ресурс японского кроссовера Mazda CX-5 первого поколения

На удивление, кроссовер Mazda CX-5 первого поколения (KE) оказался очень надежным.

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Это первая модель новой концепции Skyаctiv – замысел разработчиков был направлен на создание облегченных агрегатов и узлов. В частности, на Mazda CX-5 устанавливался двигатель серии Skyаctiv.

Кроссовер Mazda CX-5 появился в 2012 году, а в 2014-м уже претерпел рестайлинг.
Кроссовер Mazda CX-5 появился в 2012 году, а в 2014-м уже претерпел рестайлинг.

Хорошие отзывы владельцев получили бензиновые моторы объемом 2,0 и 2,5 л. В то же время дизельные агрегаты объемом 2,2 литра получили нарекания из-за плохой работы вакуумного насоса и ненадежного уплотнения топливных форсунок.

Салон Mazda CX-5 выполнен из качественных материалов – не скрипит и хорошо гасит шумы.
Салон Mazda CX-5 выполнен из качественных материалов – не скрипит и хорошо гасит шумы.

От работы деталей вакуумного насоса образуется стружка, которая затем проникает в масляные каналы, забивает их, и двигатель начинает испытывать масляное голодание. В результате происходит интенсивный износ деталей, что приводит к дорогостоящему ремонту.

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Но в России среди версий Mazda CX-5 крайне мало дизельных вариантов – примерно каждый десятый кроссовер.

В итоге можно сказать, что Mazda CX-5 – надежный автомобиль, который даже после 200 тысяч км пробега нуждается, в большинстве случаев, только в плановом ТО.

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Кацубо Игорь
Фото:Mazda
19.09.2024
Фото:Mazda
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Отзывы о Mazda CX-5 ()

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Mazda CX-5  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Дизайн на большого любителя, хотя цвета интересные.
Недостатки:
Двигатели скайэктив - повышенная степень сжатия, т.е. требовательность к качеству бензина и склонность к детонации, отсюда вопросы по сроку службы двигателя.
Комментарий:
Оцинковки нет, проходимость небольшая, полный привод только в максимуме.
-23