200 тысяч км пробега — и только плановые ТО: кроссовер за 1,5 млн рублей

«За рулем» оценил ресурс японского кроссовера Mazda CX-5 первого поколения

На удивление, кроссовер Mazda CX-5 первого поколения (KE) оказался очень надежным.

Это первая модель новой концепции Skyаctiv – замысел разработчиков был направлен на создание облегченных агрегатов и узлов. В частности, на Mazda CX-5 устанавливался двигатель серии Skyаctiv.

Кроссовер Mazda CX-5 появился в 2012 году, а в 2014-м уже претерпел рестайлинг.

Хорошие отзывы владельцев получили бензиновые моторы объемом 2,0 и 2,5 л. В то же время дизельные агрегаты объемом 2,2 литра получили нарекания из-за плохой работы вакуумного насоса и ненадежного уплотнения топливных форсунок.

Салон Mazda CX-5 выполнен из качественных материалов – не скрипит и хорошо гасит шумы.

От работы деталей вакуумного насоса образуется стружка, которая затем проникает в масляные каналы, забивает их, и двигатель начинает испытывать масляное голодание. В результате происходит интенсивный износ деталей, что приводит к дорогостоящему ремонту.

Но в России среди версий Mazda CX-5 крайне мало дизельных вариантов – примерно каждый десятый кроссовер.

В итоге можно сказать, что Mazda CX-5 – надежный автомобиль, который даже после 200 тысяч км пробега нуждается, в большинстве случаев, только в плановом ТО.

«За рулем» рассказал, разумно ли переплачивать за Рено Аркану вместо Дастера.