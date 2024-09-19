200 тысяч км пробега — и только плановые ТО: кроссовер за 1,5 млн рублей
На удивление, кроссовер Mazda CX-5 первого поколения (KE) оказался очень надежным.
Это первая модель новой концепции Skyаctiv – замысел разработчиков был направлен на создание облегченных агрегатов и узлов. В частности, на Mazda CX-5 устанавливался двигатель серии Skyаctiv.
Хорошие отзывы владельцев получили бензиновые моторы объемом 2,0 и 2,5 л. В то же время дизельные агрегаты объемом 2,2 литра получили нарекания из-за плохой работы вакуумного насоса и ненадежного уплотнения топливных форсунок.
От работы деталей вакуумного насоса образуется стружка, которая затем проникает в масляные каналы, забивает их, и двигатель начинает испытывать масляное голодание. В результате происходит интенсивный износ деталей, что приводит к дорогостоящему ремонту.
Но в России среди версий Mazda CX-5 крайне мало дизельных вариантов – примерно каждый десятый кроссовер.
В итоге можно сказать, что Mazda CX-5 – надежный автомобиль, который даже после 200 тысяч км пробега нуждается, в большинстве случаев, только в плановом ТО.
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