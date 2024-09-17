Renault Arkana 2019 года — стоит ли брать

«За рулем» рассказал, разумно ли переплачивать за Рено Аркану вместо Дастера

По платформе Arkana родственна Дастеру. Хотя шасси оригинальное, база и колея у них различаются.

Аркану можно воспринимать как Duster увеличенный, улучшенный и дополненный – в стильном формате кросс-лифтбека. Яркая внешность не подтверждена внутри: салон скучноват, материалы простецкие, есть вопросы к эргономике. Электроники и элементов комфорта при этом больше обычного для бюджетного кроссовера.

Renault Arkana

Достоинства

Сдержанные цены.

Отличная подвеска.

Клиренс 205 мм.

Высокий уровень безопасности.

Как и у Дастера, объем багажника зависит от типа привода: 508 л при 4×2 и 409 л при 4×4. И это серьезный довод в пользу переднего привода.

Недостатки

Нет гидроавтомата.

Недостаточная обзорность.

Моторы

Базовый атмосферник H4M 1.6 (114 л. с.) – адаптированный Nissan HR16DE. Мотор старый и детально изучен: служит на множестве моделей Renault, Nissan, а также Ладах моделей Веста и X‑Ray. К недостаткам можно отнести повышенный масляный аппетит и не рекордно стойкую цепь привода ГРМ, а в целом надежный и терпеливый агрегат с ресурсом за 300 тысяч км. И приемлет АИ‑92.

Более мощная альтернатива – турбодвигатель H5Ht 1.3 (150 л. с.). По надежности особых замечаний нет, отмечен только растущий к 100 тысячам км угар масла. А финальный ресурс пока неясен – до 200 тысяч км доехали лишь считанные экземпляры, в том смысле, что у остальных пробег пока невелик. Блок цилиндров алюминиевый, негильзованный, с плазменным напылением и официально ремонту не подлежит. При прямом впрыске и степени сжатия 10,5 завод допускал АИ‑92.

У обоих моторов нет гидрокомпенсаторов. Зазоры надо регулировать. По H4M этот момент можно оттянуть до 80-100 тысяч км, с H5Ht лучше не медлить.

Коробки передач

Механическая коробка дружит только с мотором 1.6, к ней нет вопросов.

Во всех остальных случаях – вариаторы. До боли знакомые Jatco JF015E (при 1.6) и JF016E (при 1.3). Не особо надежные, не очень живучие, у «шестнадцатого» ограничена ремонтопригодность – гидроблок с соленоидами «чинят» только заменой в сборе. И пристойной динамики не дождешься, да и противопоказаны вариаторам интенсивные разгоны.

При идеальном уходе и благоприятном раскладе можно рассчитывать на 150-180 тысяч км без ремонта. Но часто он требуется намного раньше.

Полный привод «паркетный». Но более способный на бездорожье, чем многие аналоги: межосевую муфту можно принудительно блокировать, а противобуксовочную систему отключать на малых скоростях. В сочетании с вариатором пригоден только на твердых покрытиях: при перегрузках электроника обрубает тягу.

Эксплуатационные болячки

Подвеска отлично настроена, очень энергоемкая, все элементы долговечны. Нет претензий и к многорычажной схеме, которая применена сзади на полноприводных машинах. В рулевом управлении не очень стойкие наконечники.

В тормозной системе сзади – барабаны, многие считают их «не комильфо» для современной машины. В реальности они прекрасно выполняют свою функцию, а служат дольше дисков.

Медиасистема может довести до кипения: регулярно тупит или сходит с ума. Хотя и не на всех машинах. Еще одна популярная электронная болезнь – глюки указателя уровня топлива (причин несколько).

Если на высоких скоростях в ноги водителю дует холодом – нарушена изоляция технологического отверстия близ педального узла.

Euro NCAP: 2019 – пять звезд. Водитель/пассажир – 96%, ребенок – 83%, пешеход – 75%, системы содействия безопасности – 74%

Самое массовое предложение на вторичке: Arkana 1.6 CVT 4×2

Оптимальный выбор: Arkana 1.6 МКП 4×2 или 4×4

За те же деньги: Chevrolet Equinox, Chery Tiggo 7 Pro, Geely Tugella, Haval F7, Hyundai Creta

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